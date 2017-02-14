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День Св.Валентина кто-то обожает и ждет "миллион алых роз", кто-то презрительно фыркает и выставляет циничные мемы. Но одно можно сказать точно: равнодушным он не оставляет никого! Мы узнали, что по этому поводу думают наши светские и не очень рижане.

Инна Авина, главный редактор журналов "Люблю" и "ЛюблюLife"

Как-то так сложилось, что праздник под названием «День св. Валентина» принято подвергать обструкции: и коммерциализированный он, и опошленный, и непонятный.

Кого поздравлять-то?! Ну, мужа, бойфренда – это понятно. А начальника? Можно, конечно, попробовать, только с непредсказуемым результатом. А с детьми? Вообще смех. Мой сын подкатился в прошлом году (третий класс!): -- Мама, мне надо на день Валентина два главных подарка и три маленьких. -- ??!! -- Ну, мне нравятся две девочки -- я только не решил, какая больше – им по главному подарку. Соседке по парте -- все-таки девочка -- маленький подарок. Ну и еще два запасных – вдруг меня кто-то поздравит, про кого я не думаю, а мне нечего будет дать в ответ? Ну по крайней мере честный мальчик растет и воспитанный – решила я.

И, конечно, совершенно непонятно, надо ли и как поздравлять коллег (вдруг будет понято как намек?), или бывших возлюбленных и мужей (ну точно же будет понято как намек!!!). Но несмотря ни на что мне все равно нравится этот праздник. Он добрый! И его символ – сердечко – тоже очень добрый. И милый. А всем занудам, которые кривятся и говорят, что их тошнит от сердечек – и крохотных шоколадных, и метровых бархатных -- я хочу сказать: улыбнись! И на сердце сразу станет теплее... С днем всех влюбленных!

Лилия Балтина, психолог, руководитель тренингового агентства "Balerss"

К 14 февраля отношусь спокойно. Не жду, не готовлюсь. Просто повод внести немного радости в февраль. Вот мне муж утром пожарил сырник в виде сердечка. В честь праздника. Милый повод делать милые мелочи.

Александр Шунин, глава отдела маркетинга Рижского Центрального рынка

«Людям моложе ста двух лет свойственна вера в "необыкновенную встречу"», написал в одной из своих пьес Эдвард Радзинский. В той, которая потом стала спектаклем, затем сначала чёрно-белым фильмом, а потом «небом-самолётом-девушкой», но первоисточник лучше. Свойственно не только верить, но ещё надеяться и ждать. Внимания, заботы, ласки. Любви, в конце концов.

Самый прожжённый циник ждёт признания. А не дождавшись, старается ещё пуще – всем хочется быть любимыми. Сегодня лента фейсбука полна как бы саркастических публикаций отчаявшихся мальчиков и девочек. Ерунда, стирайте нафиг, вы выглядите смешно. Ставьте дурацкие сердечки – день сегодня такой, гнать «ми-ми-ми» на полную катушку - пусть кто-то вам улыбнётся. Хуже точно не станет, зато, глядишь, дождётесь свей «необыкновенной встречи». Любви, яркости и теплоты!

Сергей Снегирев, предприниматель

Если кому-то нужно специальное напоминание подарить девушке цветы, пригласить ее в ресторан или написать приятную смску подруге, то прекрасно, что есть такой день в календаре. А тех, кому напоминать не надо (как мне, конечно же :)), этот праздник скорее раздражает - хотя бы тем, что рестораны забиты парочками, которые "давай-хоть-раз-в-год-сходим". Если кому-то нужно специальное напоминание подарить девушке цветы, пригласить ее в ресторан или хотя бы написать приятную смску, то прекрасно, что есть такой день в календаре. А тех, кому напоминать не надо (как мне, конечно же :)), этот праздник скорее раздражает поверхностностью и коммерциализированием светлого чувства.

Андрей Никифоров, фотограф

14ое февраля? Отличный праздник! Как и любой другой, в принципе, у многих людей хорошее настроение, улыбаются, глупости говорят всякие… Короче, любви вам, и вкусно поесть. А потом любви. Но не наедайтесь на ночь. Хотя, как хотите, праздник же!

Владислава Галкина, совладелица пиар-агентства pr-līnija

Отношение вполне положительное. Но праздник я воспринимаю больше как отличным романтическим событием для свежевлюбленных пар или совсем молодых людей, которые еще не решили, в кого и в каких формах влюбляться. А матерым семьянинам всерьез это событие отмечать наверное смешно. Для нас это хороший повод сходить с друзьями в ресторан, например. Но плюшевые сердечки мы туда не понесем:) Несмотря на это, рада, что для общества это один из поводов встряхнуться, нарядиться, а мужчинам сходить за букетом. В этом вижу хорошую тенденцию.

Александра Новак, телеведущая LTV7 "Русское вещание"

Все вокруг спрашивали, как я буду отмечать этот день, готовлюсь ли. Но мне настолько комфортно в сегодняшних отношениях с любимым человеком, что каждый день - особенный, классный, вкусный. Поэтому отдельный праздник для нас двоих не нужен. Но хочешь ты того или не хочешь, все равно 14 февраля попадаешь в мир красных сердечек) Можно сопротивляться, говорить "фу-фу", а можно поддаться волне этого настроения и насладиться более яркими красками дня. В целом я всегда за праздники.

Каждый выбирает сам, как он хочет провести этот день. У меня нет конкретных планов. У меня нет никаких ожиданий. Но... Я уже в круговороте событий! Валентинки от друзей долетают, любимый в полночь преподнес неожиданно подарок, я улыбаюсь, настроение расцветает. Здорово! Любви много не бывает