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Мальчик из «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского давно вырос, окончил филфак МГУ, изучал византийские манускрипты, работал преподавателем греческого языка, был главным редактором научного журнала и в свои 67 лет Денис Драгунский называет себя «молодым писателем» - его первая книга рассказов вышла в 2009 году.

Мастер короткого рассказа, который двумя строчками может создать образ на полнометражную киноленту, Денис гостил в Риге в рамках Латвийской книжной выставки.

"Детские книжки писал мой папа, а я сам писал и пишу книги только 18+. Но это не значит, что в них есть что-то неприличное. Просто они для взрослых.

Сюжеты моих новелл рождаются очень просто. Я просыпаюсь утром, начинаю чистить зубы и сюжет приходит в голову. Но дело заключается в том, что я начал писать поздно — в 57 лет, а до этого я прожил длинную, интересную жизнь, встречался с кучей людей, работал в государственных учреждениях, в МИДе, занимался и телевидением, и кино, и политической аналитикой, был главным редактором целых трех журналов, работал в США и Швейцарии, четыре раза женился... Понимаете, у меня накопилось просто очень много сюжетов, поэтому и нет проблем с поиском темы. А может быть, это и гены.

Иногда фамилия выручала — помогала открывать какие-то двери, а иногда мешала, когда начинали сравнивать. Да и сейчас сравнивают. Кому-то не нравится мое творчество, поэтому мне пишут: «Что же ты фамилию отца позоришь?»

Из-за того, что я был героем «Денискиных рассказов» ребята мне не завидовали. Мой папа приходил к нам в школу, читал про меня рассказы, но никто ни разу не показал мне зависти или издевки. У нас, наверное, была другая жизнь. Это были 60-е годы, когда была совсем все жили тихо и спокойно.

Мне нравились папины рассказы. Бывало он напишет что-нибудь новое днем, а вечером соберет нас вокруг, мы сядем на диване, как зайчики, а он нам читает вслух и смотрит на нашу реакцию. Но надо признать, что все сюжеты — вымышленные.

Я не испытывал искушения проказничать как мой литературный герой. Но однажды меня так достали вопросы про кашу из окна, что я решил ее действительно выбросить в форточку. И то, мне пришлось дорасти до этого решения в прямом смысле слова.

Сначала мы жили в коммунальной квартире. Более того, мы жили в подвале. И окно было очень высоко. Я просто не мог до него дотянуться. А когда мне было лет 12, мы переехали на последний этаж высотного дома. И вот тут мне пришла идея эту кашу-то и выбросить. Но наверху был такой чудовищный ветер, что вся каша прилетела мне в лицо. Вот и все искушение.

Секрет долголетия детских произведений в том, что они о душе. О взаимоотношениях между родителями и детьми, друзьями и подругами, о любви и дружбе, о чем-то смешном. С таким же успехом можно задуматься: в чем секрет долголетия произведений Чехова или еще сильнее — Шекспира. Что мы знаем про эпоху Шекспира? Да ничего! Все сведения — дикая археология. Но нам интересно ведь не это! А то, что в его произведениях бушуют страсти!

Переиздание «Денискиных рассказов» с репликами и пояснениями для современных детей уже есть — издано в 2013 году. Но к концу этого года планируется выпустить уже почти академическое издание со всеми возможными комментариями, включая скрытые цитаты.

Даже будучи четырежды женатым, не могу сказать, в чем секрет семейного счастья. Люди меняются, жизнь меняется, меняются взгляды. Дело ведь не в том, что человек встретился с одной женщиной и потом встретил более красивую, а она жила с одним мужчиной, а потом встретила более богатого. Так тоже бывает, но это вульгарно и пошло. Это свойство не очень богатых душой людей. У большинства же просто меняется душа и меняются обстоятельства. И такого рецепта не будет, если мы не принимает как данность тот факт, что жениться нужно один раз и на всю жизнь.

Но главное, люди должны подходить друг к другу. Это, конечно, не панацея. Мы вон с бывшей женой тоже идеально подходили друг к другу, а потом развелись. Но мы должны быть из одной социальной среды. Все эти истории о том, как дочка профессора полюбила мальчика из автосервиса, как правило, хорошо не заканчиваются.. Социальная совместимость обязательно должна быть!

Помню первую любовь. Мне было пять лет, ее звали Лиза и это было взаимно. Любовь длилась целый год, но в шесть лет нам пришлось расстаться, потому что мы переехали. А через 50 лет я ее нашел в социальных сетях, Лиза стала прекрасной женщиной, настоящим, крупным ученым-биологом, она меня вспомнила и мы до сих пор дружим семьями.

Я совершенно не требователен к еде. Вот недавно понял, что же люблю больше всего - овсяную кашу на воде!

Я живу воспоминаниями. Но они ведь самые разные, а не только грустные. Я человек веселый, мне нравится жить, я люблю жить, дружу своими одноклассниками, дружу со своими однокурсниками, дружу с девочками, в которых был влюблен в юности и в моих глазах они не меняются, оставаясь все такими же молодыми. С некоторыми, кстати, мы до сих пор выясняем отношения! «Ты почему в 8 классе убежала?» «А ты почему не перезвонил?», «А вот тебя в поход звали, почему не поехал? Струсил, небось, да?! Понял ведь, что будет решительное объяснение у костра!»

Моя жена — радость в моей жизни! Я смотрю на нее и радуюсь, что она со мной, что она рядом.

Текст: Евгения Шафранек Фото: Максим Блинов, Игорь Заремба (Sputnik)