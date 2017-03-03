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Сегодня новое некоммерческое общество театралов-любителей #КакМнеТеатр, организовало встречу с Кириллом Серебренниковым, на которую попасть мог совершенно любой и абсолютно бесплатно.

Российский режиссёр театра и кино, художественный руководитель «Гоголь-центра» встретился со всеми желающими в рижском кафе "Parunāsim" буквально перед самым генеральным прогоном своего спектакля "Ближний город", который зрителям покажут 4 и 5 марта.

Известный режиссер отвечал на вопросы, искренне улыбался, но, что удивительно, вокруг не было замечено столпотворения. Хотя, странно. Будем надеяться, что в театре будет полный аншлаг, тем более, сам Кирилл признался, что в Риге работать проще и легче, а в Латвийском национальном театре еще и прекрасный состав, и душевная атмосфера!

"Любое общение, любой драматургический поворот в жизни приводит к тому, что мы становимся такими, а не иными"

"Если говорить о России, то там профессия критика в чем-то умерла. Нет изданий, в которых можно прочитать серьезный текст - под это не дают место, не дают под это бюджет, не публикуют. И самые лучшие тексты о театре я читаю в инстаграмме, в фейсбуке, на сайте афиш, где пишут обычные люди, пишут содержательные, очень толковые речи.

А хорошие и профессиональные критики, которые были "Золотыми перьями России", - ушли в продюсирование и написание текстов перестало быть их обычным занятием. И они ушли, потому что негде писать. И это место заняли зрители, владеющие языком и темой, и заняли, как мне кажется, хорошо. И это по-настоящему помогает.

Потому что мы можем получить обратную связь только аплодисментами. Но это вещь достаточно условная, потому что аплодисменты есть всегда. Люди похлопали и разошлись, но мы не знаем: что они думают, что их зацепило, что почувствовали, был ли этот вечер для них полезным. И мы это узнаем только тогда, когда они попытаются сформулировать свои мысли.

И есть люди, которые делают это хорошо. Вот тогда ты понимаешь: то, что ты придумал, обрело вербальную формулировку. Они, грубо говоря, сформулировали то, что ты сам и не делал и, может быть, даже не чувствовал. Но зритель увидел и заметил что-то новое, даже для тебя.

Рижский зритель, как мне кажется,более европейский и он способен найти некую дистанцию между тем, что он смотрит и собой. Если человеку не нравится - ок, не мое. В России все просто: мне не нравится - горите в аду! Чтоб вы сдохли! Ты чувствуешь сразу агрессию. И это и в культуре, и в социуме.

Но те, кто ходит в "Гоголь-центр", конечно, другая. Это молодая городская интеллигенция, профессионалы и достаточно рафинированная публика, которая, даже если она не очень искушена в театре, досидят до конца и составят свое мнение. И если чего-то не понимают, стараются разобраться. И к нам ходят очень молодые люди, которые ничего не знают про ту же Ахматову, кроме школьной программы. И вот они пришли, пришли на модное событие и дальше их так пробивает, что они начинают читать, разбираться, углублятся в тексты. И, мне кажется, это и есть главная функция театра.

Я уже чуть-чуть понимаю по-латышски, но во время репетиций в Латвийском национальном театре у меня есть текст на русском и латышском и через пару прогонов я уже понимаю, о чем говорят актеры."