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Очереди в цветочных магазинах, счастливые женщины, довольные мужчины и даже некоторые проблески солнца - в Латвии отмечают 8 марта. А мы попросили наших мужчин что-нибудь пожелать прекрасной половине человечества.

Раймонд Паулс, композитор

Хочется пожелать нашим женщинам хороших мужей! Это самое главное! Потому что семья - это основа основ, именно от нее зависит счастье не только женщины, но и наших детей.

Весна идет и хочется, чтобы у вас, дорогие дамы, было весеннее настроение, а мужчины баловали и дарили ценные подарки!

Айварс Лембергс, мэр Вентспилса

Я желаю всем женщинами, чтобы пришло то время, когда опять 8 марта будет выходным и мужчины, даже самые ленивые, хоть один день в году будут джентельменами по полной программе!

Интарс Бусулис, певец

Я пока поздравил только жену, но всем женщинам желаю только любви! А что еще можно сказать? Только через любовь будет и все остальное: здоровье, покой в семье и удача в работе. Словом, будет любовь, будет и все остальное. Так что, милые дамы, наслаждайтесь жизнью!

Александр Шунин, руководитель отдела маркетинга Рижского Центрального рынка

Люблю 8 Марта, отличный праздник! Поэтому позвольте, не тратя лишних слов не объяснения – нужно бежать поздравлять – пожелать кое-чего в международном масштабе каждой из вас: чтобы в суматохе дней у вашего мужчины оставалась пара минут на то, чтобы терпеливо и вполуха, но выслушать ваш рассказ все равно о чем, пусть самом пустячном.

Чтобы даже во время ссоры ваш мужчина, нахмуренный и горделиво молчаливый, открывал перед вами дверь, подавал пальто или укутывал, замерзшую, одеялом; чтобы баловал просто так, по причине душевной щедрости; чтобы поскорее уже настоящая весна, и на улицах вам улыбались – ни к чему не приглашая, а потому что красивая и солнечная такая, что невозможно не улыбнуться – прохожие джентльмены. Потому что кому как не вам?! С праздником! Спасибо, что вы у нас есть.

Марис Астич, шеф-повар

Сегодня мы будем поздравлять наш женский коллектив, клиентов-дам, которые придут к нам в ресторан и, конечно, своих близких. Я желаю всем девушкам в этот день получить вкусный, интересный и хороший сюрприз! Потому что, как не крути, а любовь через прекрасное блюдо проявляется намного лучше! Так что пусть мужчины, хотя бы в этот день, побалуют своих дам романтичных ужином. А самое главное, помоют посуду после этого ужина! А то еще начнется: я готовлю, ты — моешь! Сегодня все на мужчинах!

Влад Корягин, предприниматель

Обязательно буду поздравлять всех женщин, которые меня окружают вне зависимости от возраста. Это такой праздник, когда мужчина склоняет голову перед своими матерями, женами и подругами. Знаю, что многие говорят, мол, праздник советский, Клара Цеткин и все дела, но это ведь лишняя возможность признаться в любви прекрасному полу. Потому что все, что делает мужчина — делает это ради женщин.

Так как в Латвии нехватка мужчин, то я бы пожелал женщинам найти своего спутника жизни, чтобы было на кого положиться, кто мог бы подставить свое сильное плечо. А если здесь не найдется подходящий, то могу заверить: во всем мире латвийские жены считаются самыми красивыми, стильными, утонченными, привлекательными и обаятельными, так что миллионы мужчин почтут за честь связать свою судьбу именно с нашими женщинами. Вот, кстати, про женщин — это не я придумал, это международное исследование. Так что продолжайте нас радовать, а мы вас будем любить!

Маркус Рива, певец

Недалеко от моего дома есть цветочная база, там я куплю много цветов и когда поеду по делам, буду поздравлять каждую женщину, которую встречу! Потому что цветы хоть и банально, но вы их действительно любите. И даже один тюльпан может подарить настоящую улыбку и настоящее счастье. Может быть, кому-то кажется, что 8 марта банальный праздник, но хоть раз в год мы должны побаловать своих дам.

И желаю, чтобы женщины всегда-всегда радовали нас, мужчин, потому что мужчина без женщины — это вообще ничего. Мы же с вами как инь и янь! Так что не забывайте, что мы вас очень любим и ждем. И желаю вам поменьше переживаний и грусти, поменьше серьезности, потому что женщина самая красивая, когда любимая и веселая!

Янис Стрейч, режиссер

Уже столько женщин занято мужскими делами, что нужен хоть день в году, чтобы мужчина открыл глаза и увидел рядом с собой именно женщину! Поэтому желаю вам, милые дамы, в день 8 марта сиять своим превосходством и видеть вокруг себя только полные восторга взгляды! И побольше вам свободы и времени и для раскрытия своей красоты, как земной, так и божественной!

Олег Пека, программный директор Mix Media Group

Милые, дорогие, любимые женщины, поздравляю вас с праздником весны и с победой над хандрой и холодом! Восьмерка — это поставленный прямо знак бесконечности, поэтому желаю вам бесконечного счастья и любви, чтобы мужчины всегда смотрели на вас влюбленными глазами!