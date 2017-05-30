Woman |

Артём Михалков - актёр, режиссер и да, сын своего отца, сейчас гостит на Radio Baltkom в передаче "Встретились, поговорили", а вчера собрал целый зал своих поклонников на творческой встрече в рамках проекта "Культурная линия".

"Я был в Риге лет десять назад с шоу "Цирк со звездами". А до этого приезжал сюда в начале 2000-х вместе с отцом на премьеру фильма "Сибирский цирюльник". И что важно, этот фильм был очень тепло принят рижской публикой.

Фильмов очень много. Огромное количество. А вот истории, которая могла бы тебя зацепить почти нет. Но если есть история, вот как в Бибилии, сначала было слово, то ты уже не замечаешь шероховатости съемки, кривую склейку и игнорируешь, влезший в кадр прожектор.

Как у любого актёра, у меня есть роль-мечты. Это Нехлюдов в "Воскресении". Думаю, этот образ и этот герой очень мне близки. Поэтому, если кто-нибудь надумает снимать "Воскресение", не ищите актёра на роль Нехлюдова! Я здесь! Я могу не только у Тимати сниматься! (Смеется)

Кстати, о Тимати. То, что сейчас стало популярным снимать клипы в виде короткометражного кино, как например, в последних работах "Ленинграда" - здорово. И я прекрасно к этому отношусь. Даже снялся в одном таком ролике - сыграл адвоката в клипе Тимати и Григория Лепса. Так что, если у вас проблемы, зовите, я могу сыграть адвоката. (Смеется)

Тот клип посмотрели почти 20 млн.человек. Только папе говорите! (Смеется)

Мой творческий путь - это только мой путь, моя история, мои отрезки времени, о которых я знаю все и мои ошибки, которые я осознаю. Но художник все время меняется. И свой опыт я учту в своих последующих работах.

**В работе самое главное - ответственность. Моя ответственность - только моя. Она ни папина, ни мамина, ни сестры. Это груз, которых ложится только на мои плечи, если дело касается моей работы. **

Наш фестиваль кинодебютов "Движение" - площадка для молодых кинематографистов и возможность высказаться молодым. Но как правило, они хотят не столько высказаться, сколько удивить. Иногда у них это получается.

Считаю, что настоящее кино должна быть с надеждой. Оно должно пропагандировать любовь.

Когда я прохожу пробы - это борьба. Если ты плохо играешь, то получить роль не поможет никакая фамилия. Но обидно не когда отказывают, а когда не звонят, чтобы сообщить об отказе. Я себе такого, по отношению к актерам, никогда не позволяю.

Два года назад отцу исполнилось 70 лет и я захотел снять о нем фильм "Сложно ли быть Михалковым". Мне захотелось задать ему вопросы, которые смог бы задать только очень близкий человек.

И это был очень интересный опыт. Потому что смогу не только задать очень откровенные вопросы отцу, но и потому, что именно сейчас, будучи сорокалетним, я смогу услышать от него очень честные и откровенные ответы.

И особенно, касательно вопросов воспитания. Потому что отец нас всегда много ругал. Это человеком, который всегда нами немножко недоволен и человек, который всегда работает. Я не помню, чтобы отец лежал на диване и ничего не делал, например.

Я очень любил, когда отец брал меня на съемочную площадку. Потому что это была возможность видеть отца.

Но я не могу сказать, что у меня было тяжелое детство. Но вот это воспитание, воспитание ещё раз воспитание, конечно, вспоминается очень отчётливо. Но часто вспоминается с юмором.

Например, мне было лет одиннадцать и мы с отцом плыли на болшом корабле. Никита Сергеевич вместе с тамошним хирургом крепко выпили, после чего врач предложил мне удалить аппендицит. Я говорю, мол, да не надо, спасибо, он у меня не болит! На что хирург ответил: "Так давай вырежем, чтобы и не заболел!".

Когда во время съемки фильма про отца я напомнил ему этот момент, он честно признался, что не помнит такого. и вот этот трогательный момент, как он расхохотался вошел в сюжет.

А потом отцу позвонил его брат, мой дядя, Андрон Кончаловский и просил напомнить какую-то частушку и отец ее диктовал по телефону. И тоже есть кадре. Вот в этом фильме есть такие моменты, которые мы смогли снять только потому, что мы - близкие друг другу люди.

Потом мне пришлось взять интервью у своих сестёр, которые отказывались очень долго и мне три месяца пришлось унижаться перед ними и упрашивать (Смеется). А вот мама говорить согласилась легко и сразу.

Мама, видимо, очень многое испытала за все годы жизни с Никитой Сергеевичем, потому что она очень тепло и душевно говорила и том, что он творческая личность и о том, как он любит свою семью. Я тогда понял, что мама, несмотря на какую-то внутреннюю обиду и боль, обладаем уникальной способностью - любить. И это любовь у нее действительно великая. Я не знаю, кто из нас вообще способен именно на такую любовь.

Думаю, если не она, то семьи, вот в том виде, в котором мы существуем и по сей день, просто не было. Она сумела удержать и нас, и отца вместе.

О нашей семье очень много говорят, еще больше пишут и часто пишут какие-то чудовищные вообще вещи. И если мы научились фильтровать, то мама переживает очень тяжело, возмущается, ей буквально становится плохо.

И я правильно сделал, что снял эту картину без каких-либо акцентов. И то, что Никита Сергеевич рассказывает о своей любви к родине, о любви к людям - это действительно его позиция."

Записала Евгения Шафранек