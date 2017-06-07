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Ольга Крузе — хозяйка бренда Lazy Francis. Талантливый дизайнер, бизнесвумен-тродуголик, женщина со своим, каким-то неповторимым стилем и заботливая мама. Её бутики разбросаны по всему миру и наряды «ленивого кролика» можно найти везде от Объединенных Арабских Эмиратов и Лондона до Риги.

Ольгу всегда отличал горячий норов и острый язык, а вот перед дочкой Оля пасует — детское обаяние играет свою роль. В ее жизни, кажется было все: трудная юность, учеба за границей, любовь с настоящим английским герцогом, свадьба с обычным латвийским парнем и момент полного обнуления — когда всё пришлось начинать сначала.

"Иногда жалею о том, что погорячилась. Надо уметь отвечать за свои поступки и слова. И слова не только в виртуальном мире. Не боюсь публичных открытых диалогов. Но и в обиду себя не дам.

Стараюсь не лезть к своей дочери с советами касательно стиля. Я ведь с ней совершенно другая! Анне сейчас пять лет, а она меня буквально строит. А я и против-то сказать ничего не могу - не хватает аргументов.

Никогда не вру своей дочери. Не умею и не хочу быть с ней нечестной. Поэтому, да, у папы в стакане виски, а не сок, а я мама, которая курит. И делает это, не прячась по углам. Я плохая мама? Но мне кажется, лучше так, чем лет в девять дети замечают маму, смолящую за углом, и мир рушится. Им ведь дома рассказывали совсем другую историю, правда?

С дочкой мы подруги. Но эта дружба возможна только потому, что в ее основе - честность и доверие.

Самое главное качества, которое стараюсь воспитать в дочери — понимание своих желаний. Хочу, чтобы Анна всегда думала о себе. Всегда. И всегда в первую очередь! Это не отрицает, конечно, уважения и толерантности по отношению к другим. Но понятие того, что каждый сам в ответе за свою жизнь просто необходимо! Особенно в тот период, когда подросткам кажется, что им все всё должны.

Стараюсь воспитать в ней самостоятельность, когда речь идёт о принятии решений. Воспитать в ней умение постоять за себя. Способность и смелость дать сдачи, если нужно.

Не поверишь, дочь у меня за всю жизнь и ревела-то пару раз всего. Тогда я всегда рядом, жалею и утешаю. С одной стороны, она очень сильная. Но при этом, ранимая и добрая. Вот такое «богатство» позаимствовала от меня. Но я точно знаю: сильным людям особенно нужна поддержка, ласка и забота.

Сейчас я радуюсь моментам «ничегонеделания». Почти пять лет я вкалывала без выходных. И теперь, буквально с нуля, учусь отключаться от работы и окружающего мира. Люблю проводить время в одиночестве. Люблю включить «попсу» на всю катушку, проехать поворот и уехать дальше, чем планировала. Ну, и все, как у всех: радость за ребёнка, удовольствие от вкусной еды и незапланированного или запланированного отпуска...

Я - абсолютно нормальная, но на любителя. Могут быть белой и пушистой, пока мне по-хамски не лезут на голову. Когда-то воевала со всем миром, сейчас легко выкидываю из жизни неугодных.

Бизнес- штука такая, размазней не любит. Ты не устаешь быть все время в тонусе?

Устаю быть все время в тонусе. И если кто-то стоит сейчас перед выбором: начинать свой бизнес или нет, то мой совет — не надо женщине лезть в предпринимательство. У меня выбора не было. Как мне тогда казалось. Но борьба с «тараканами» происходит до сих пор!

Ныряю с аквалангом, чтобы расслабиться. Мой личный рекорд - 38 метров. Вот ловлю кайф от кувырков и русалочных телодвижений. Это же абсолютный сюр стоять на голове и рассматривать морскую звезду!

Недавно стала учиться водить мотоцикл. Совсем не так же здорово, как акваланг. А может, просто не моё. Время покажет.

Я до сих пор не осознаю себя дизайнером. И слава Богу! Дома я могу быть лапушкой-хозяюшкой, а могу превратиться в тирана. В нашей семье всё периодами, потому что так интересней! Но я не плохая жена - это факт.

У меня два дома: Латвия и Англия. И очень люблю уезжать из одной родины и возвращаться в другую. И не могу представить себе другую ситуацию. Причем я абсолютный патриот обеих стран.

Обожаю запах метро. Московское - вне конкуренции. Это какое-то необъяснимое чувство определённо связанное с моей любовью к большим городам. В Лондоне «подземка» пахнет совсем иначе. Но и там я просто пропадаю.

Детство — это дедушка с бабушкой, запах лета и велосипед, на котором я лечу куда-то.

Никогда не скрывала, что в юности столкнулась с серьезными проблемами дома. Но не могу сказать, что та ситуация меня как-то травмировала или подкосила. Нет. Но многие на моём месте сошли бы с ума или спились.

Я - педантичный тиран, творческий беспорядок мне нравится только на съёмках и в инстаграме. Но если кругом бардак — у меня начинается аллергия. Работать в беспорядке для меня немыслимо. Спокойно могу провести все выходные в обнимку с пылесосом. Вот такой вот у меня релакс. На который, правда, никогда не хватает времени.

Мечтаю жить в гармонии с собой. Это так легко, но вместе с тем невозможно. Мечтаю увидеть китов в окене. Давно мечтаю! Вот я бы плыла на лодке, а они вокруг со своми фонтанами...."

Блиц-опрос.

У тебя минута, чтобы взять самое в доме и уехать навсегда. Что возьмешь? Покурю лучше

Собака или кошка? Собака

Что для тебя быть ребенком? Умение любить безвозмездно, прямолинейность, непосредственность

Тебе легко извиниться? Да

Легче уезжать или провожать? Уезжать

Бессонница или спящая красавица? Бессонница

Жадина или рубаха-парень? Рубаха

Провал — это конец или начало пути? Начало

Какого цвета твое вдохновение? Синее

Автор: Евгения Шафранек, фото: из личного архива Ольги Крузе