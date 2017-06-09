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Дима Зицер, именно Дима, а не Дмитрий, - педагог, колумнист проекта СНОБ, автор книги «Свобода от воспитания" на процесс этого самого воспитания взгляд имеет свой.

Взгляд собственный и очень непопулярный. Вот так сложилось исторически. Многие родители после его лекций пищат от счастья, проверяют новые методы на своих детях и делятся восторженными отзывами в социальных сетях.

Есть и другая категория зрителей-слушателей. Очень радикальных и очень непримиримых с позицией Димы. Я решила не ставить никаких акцентов, хотя, честно говоря, не со всем сказанным согласна. Акценты пуст расставляют читатели. Так будет правильно.

«Не могу судить о причинах своего успеха и популярности, но стараюсь говорить простые вещи. Касательно воспитания детей, так моя главная идея и состоит в том, что не надо воспитывать. Хватит уже воспитывать-то. Может быть, пора дать свободу детям, себе и просто начать любить?

Если говорить о том, что дай свободу детям и их тут же куда-то понесёт, то у меня всегда встречный вопрос — а вас не может понести?

Нам кажется, что дай ребенку волю, так он зарастет грязью. Почему мы рисуем своих собственных детей монстрами?

Если у подростков проблемы, то можно говорить о том, что в их жизни происходит то, чему они научились у своих родителей раньше. Я не Кассандра, конечно, и не могу рассказать, что происходит в одном конкретном случае, но есть очень много вопросов.

Возможно, плохая компания — это только мнение родителей. Возможно, родители вообще сильно преувеличивают понятие «плохая компания». Может быть, дети уходят куда-то только потому, что им дома не очень хорошо. Может быть, там они получают те ответы, которые не получают дома, от самых близких людей? Но количество вариантов такой модели поведения очень ограниченно.

Исправить ситуацию можно лишь одним способом — повиниться перед ребёнком. Вот честно признаться: «Я — ошибся!». Так мы дадим детям пример удивительной гибкости и человечности.

Признайте свои ошибки и для вашего ребенка это станет сумасшедшим опытом. На практике, вышестоящие инстанции редко извиняются.

Мы на все кричим «Нельзя!» и строим отношения с любимыми людьми, словно мы надсмотрщики. Только надо понимать, что при таком раскладе наши дети никогда не научатся или научатся с большим трудом понимать, чего же хотят они сами и как это вообще — иметь право выбора.

Свобода — это право человека на себя. И свобода имеет очень понятные и очень жесткие рамки. Ну, например, свобода выбора профессии. Свобода — это определение того, чем я интересуюсь, чего я хочу, как мне идти к определенной цели, как мне воплотить самому свою мечту и фантазию. Так что свобода — это прекрасно. Но только тогда, когда мы понимаем: как это происходит, что с ней делать, откуда она берется и так далее.

У человека в 14 лет тяжелейшая жизнь. Он переоценивает мир. Он пытается разобраться в себе. При этом, в школе его воспитывают. На улице — тоже. Взрослые только и норовят его подцепить. В личной жизни — первая любовь, первые отношения и сумасшедшие заморочки на эту тему. Ну так можно у него будет одно место - настоящий тыл? Только одно?

Так нет же! Он приходит домой и там у него передовая! «Погладь шнурки!», «Разбери шкаф!», «Иди в свою комнату!», «Посмотри, какой у тебя бардак!», «Почему ты встал?», «Что ты поел?», «Куда ты лег!», «Зачем ты ушел?», «Откуда ты пришел?».

Слушайте! Займитесь мужем или женой. Оставьте ребенка в покое! Пусть у него будет маленький клочок пространства, единственный на всем земном шаре, где он сможет быть собой? Или мы и туда проникнем? И туда мы залезем, чтобы испортить ему жизнь? На самом деле, и без нас у них на жизненном пути повстречаются люди, которые постараются испоганить им жизнь.

Отголоски войны и воспитания военного времени еще есть, но это лишь из-за нашего неумения идти вперед. Могу точно сказать: модели передаются и будут передаваться до тех пор, пока мы не захотим остановиться и пересмотреть их. И для этого должна быть лишь воля. Сила воли. Нужно чисто физически остановиться. Вот когда у тебя рот открывается, чтобы произнести слово «нельзя», следует приучить себя сделать глубокий вдох и остановиться. Речь ведь идет о 5-7 секундах.

Мы вообще часто себе позволяем сказать, что современность лабуда. Но вспомните! Наши родители тоже самое говорили о музыке, которую мы слушали, об одежде, которую мы носили, о друзьях, о наших книгах. И вот мы выросли и стали такими же! А надо бы остановиться.

Если я буду нуждаться, в указаниях, что можно, а что нет, то я просто пойду служить в полицию или работать в тюрьму. Если все, что я получаю от родителей - это «можно» и «нельзя», то как только у меня появится возможность, я просто сбегу из дома.

Более того, вечное «можно» и «нельзя» - это разделение мира на «чёрное» и «белое». Таким образом мы растим поколение безвольных людей или тиранов.

Но по факту, сейчас мы растим чудесное поколение, которому мы можем только позавидовать. Эти ребята так прекрасно взаимодействуют с действительностью! Они такие чудесные! Мы же сидим, такие интеллигенты, и все бубним: «Зато мы читали!». Так что у нас было-то, кроме этого чтения?! А была бы у нас возможность и мы бы не читали. А представляете, как мамка двести лет назад обалдела, когда ее дочка взялась не корову доить, а за книгу?!

На самом деле, по объему прочитанного, это поколение читает больше нас с вами. Те же социальные сети. Мы просто часто с пренебрежением отзываемся о всяких «твиттерах», только потому, что в нашем с вами детстве его не было. И это нормально. Новое не принимает любое поколение. Легче ведь заявить: «Этого нет!». Перечеркнуть, убрать, выбросить из головы и из жизни.

Но все эти социальные сети, которые сейчас есть, а завтра, скорее всего, появится что-то еще — черта сегодняшнего мира. И хорошо бы сделать глубокий вдох, перед тем, как заявить, что дети там не развиваются интеллектуально. Это мы не развиваемся. Потому что мы не владеем этим инструментом или владеем им так себе. Но при этом, мы объявляем себя экспертами в этой области, а их — неучами. При том, что очевидно, экспертами являются именно они.

Я филолог по первому образование и практикующий учитель по литературе. Я не даю своим детям читать - они берут сами. Я не говорю, что того же Толстого не надо читать. Но читать его тяжело — факт.

Хотите, чтобы ребенок читал? Пришли с работы, взяли любимый томик с полки, сели и заинтересовано начали читать. Тогда есть шанс, что ребенок эту культуру воспримет и дальше будет с это культурой жить. Он, конечно, может от нее отказаться, можно ее изменить или просто превратиться в читающего человека.

Не знаю, что сейчас происходит со школьной программой в Латвии, но в России беда! Это переписанная программа начала 30-х годов. Мир живет так, словно не было второй половины двадцатого века и нет современной чудесной литературы. Словно все остановилось на «Детях подземелья» Короленко» и «Матери» Горького. Я бы даже не переписывал школьную программу, а устроил бы ее совсем иначе.

Самая главная ошибка родителей — воспитывать, вместо того, чтобы любить! Мы не редко им говорим, что любим, мы их просто редко любим. Что такое любить? Это делать так, чтобы твоему любимому человеку было приятно, комфортно, удобно, интересно и так далее. И тогда, когда ребенок просит мороженое, а у нас первый окрик: «Нет!», когда он хочет заниматься танцами, а мы ведем его на шахматы, когда он хочет выбрать другое увлечение, а мы заставляем продолжать начатое, потому что «за все заплачено» - это разве проявление любви? Это же какие-то нечеловеческие отношения. Уж точно не проявление любви.

Как сделать так, чтобы человек не делал несчастными всех вокруг себя, а научился любить? Не делать несчастным его и любить. Это довольно просто!

Автор: Евгения Шафранек, фото: пресс-фото, detki.cz, hsmedia.ru