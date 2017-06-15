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Украинская певица Тина Кароль летом будет гостить в Латвии со своим сольным концертом. Несколько лет назад, именно здесь, на сцене концертного зала «Дзинтари», Тина родилась как самостоятельная исполнительница благодаря конкурсу «Новая волна».

Много воды утекло с тех пор. Тина Кароль завоевала свою аудиторию и получила свою собственную армию поклонников, стала мамой мальчишки Вениамина и прошла через тяжелейшее испытание — после продолжительной болезни потеряла любимого мужа Евгения. Хрупкая, ранимая, трогательная Тина продолжает свой бег по жизни в одиночку. И не сдается.

"После трагедии самым сложным было подняться и идти дальше. В конце концов, пришло понимание того, что моя беда — не исключение. Но зато я могут стать примером для тех, кто испытал тоже самое.

Тогда главной целью жизни стали счастливые глаза моего сына. Мне вдруг отчаянно захотелось, чтобы он увидел меня сильной и любящей мамой, которая никогда не поставит свои интересы выше интересов сына. Меня подняли Вениамин и аплодисменты зрителей.

Возможность петь — это то, что дало мне шанс вернуться к жизни и реализовать себя. И мой репертуар очень глубок. Кажется, куда уж глубже — я все это выстрадала сама и пою, в общем-то, о себе, своей судьбе, опыта которой хватило бы на три жизни. Поэтому у меня есть и серьезные композиции, и печальные, оставлено место и для шутки, и для драмы.

Я не просчитываю аудиторию заранее, а действую по призыву души. Зато потом интересно посмотреть: кто принял моё творчество. Такая широкая аудитория — самая сложная. Музыка ведь должна наполнять, помогать, когда нужно, дарить радость, быть убедительной для всех всех, для каждого.

Прошлое научило меня всему. Раньше я просто жила, о чем-то мечтала, ставила какие-то цели. А теперь я не только живу, но и вижу. И цели теперь иные. И ценности изменились.

Тем, кто шагнул в черную полосу, я бы посоветовала найти смысл жизни. Даже тогда, когда кажется, что всё рухнуло и вокруг пустота. Смысл найти обязательно надо. И жить. Жить ради дети, родителей, тех, кто рядом.

Я очень любящая мама, которая считает, что ребёнка нельзя воспитывать строго. Родители должны быть мягкими и спокойными, как Будда. Например, вчера с сыном произошёл инцидент. Мне понадобилась вся сила воли, чтобы не сорваться на скандал, а постараться объяснить спокойно. Результат — нежные объятия и поцелуи утром. Потому что ребенок очень ценит, когда вы с ним разделяете переживания и иногда даете ему возможность побыть врединой. Да я и себе-то даю такую возможность. Потерпят! (Смеётся)

Стараюсь воспитать в своем сыне доброту, отзывчивость и понимание того, что за свои слова нужно отвечать.

Люблю своего сына и обожаю свой сад из роз. Особенно, когда они расцветают и благоухают. Люблю тишину. Глобальную, звенящую тишину. Её можно услышать по ночам, когда полностью погружаешься в себя, остаешься наедине с собой. И такие ночные медитации — моя личная внутренняя борьба и победа. В противном случае, есть риск потеряться в суете, спешке и вспышках фотокамер. Именно в такие моменты полного покоя и тишины я возвращаю себя настоящую.

Когда начинаешь двигаться по жизни на автопилоте, когда отключаются мысли, забывается философия, для творческих людей— это скользкая дорога, ведущая к потере всего, что было достигнуто.

Стараюсь во всем найти прекрасное, жить сегодняшним днем, мечтая о завтрашнем. Стараюсь любить мгновения жизни. Поэтому мне комфортно в любой стране — чувство комфорта зависит только от меня самой.

В детстве я была домашней девочкой. Все время сидела дома и мечтала обо всём на свете. Мечтательность — настоящий дар, который нужно беречь. А вот привычка быть тепличной может серьёзно помешать в жизни. Сына, правда, я всё равно опекаю!(Смеется).

После победы на «Новой волне» прошло столько времени! И вот я вновь выхожу на эту сцену. На сцену, с которой началась моя личная точка отсчёта как творческой личности. И выступать здесь мне волнительно. Скорее всего, не обойдусь без слез и смущения. Но всё, что говорят про «горячего» балтийского зрителя, — ерунда! Если у тебя что-то не идет — проблема не в зрителе, а в тебе. Но ваши специфические латвийские анекдоты очень смешат. Вообще, латвийский анекдот — это уже анекдот.

Очень жаль, что мы плохо помним детство. Я бы хотела туда вернуться и прожить его еще раз, прочувствовать в деталях, в моментах. А если бы удалось прожить его со взрослыми мозгами — вот это был бы опыт!

Не знаю, счастлива ли я. Мне правда трудно ответить на этот вопрос. Я много получила от этой жизни и продолжаю получать. Но моей второй половины рядом нет. Она есть. Просто ее нет физически. И как бы я ни была счастлива, внутри - чёрные дыры.

Когда-то папа сказал мне такую аббревиатуру: ЦСТУ — целеустремление, трудолюбие, старание и упорство. Так и двигаюсь с этой установкой по жизни. И с девизом: "Тот, кто сходит с дистанции — ничего не получает"."

Автор: Евгения Шафранек, фото: из личного архива Тины Кароль