Приближается Лиго, а значит по всей Латвии проходит масса тематических мероприятий. Здесь и ярмарки, и концерты, и прыжки через костёр. Подробнее — в нашей подборке.

Концерты под открытым небом в Спикери

20 июня в 19:00 в квартале Спикери (Рига, улица Маскавас, 4) пройдет один концерт из целой серии мероприятий под открытым небом. Здесь мзыка звучит разножанровая и хорошего качества: джаз, фанк, блюз, поп, инди, соул и рок.

Лиго во д/к Зиемельблазма

19 июня с 19:00 до 22:00 в парке у дворца культуры Зиемельблазма (Рига, улица Зиемельблазмас, 36) начнется празднование Лиго. И праздновать начнут с детскими творческими коллективами, танцевальными ансамблями, плетением венков, с сыром и квасом.

Ночь Лиго в музее Даугавы

С 20 июня с 18:00 до 6:00 утра 21 июня в Саласпилсе, на острове Доле, в музее Даугавы пройдет ночь Лиго до официальной ночи Лиго. Зато здесь можно научиться готовить сыр, создать свой собственный знак Яновой ночи, попробовать себя в вокальном мастерстве и спеть традиционные лиговские песни, а под конец дня — медитация и выступление творческих коллективов. Кстати, сам по себе музей Даугавы место очень красивое и живописное. Туда стоит наведаться не только по поводу Лиго.

Благотворительный рынок в Агенскалнсе

20 июня с 16:00 до 19:00 центр «Dardezde» организует благотворительную ярмарку (Рига, улица Циецерес, 3а) За символические деньги можно будет приобрести настоящие сокровища — домашнюю утварь, украшения, аксессуары и так далее. Все собранные средства пойдут на ремонт центра «Dardedze» - негосударственной организации, которая старается защищать детей от насилия.

Концерт Foo Fighters

21 июня в 17:30 на сцене Луцавсалы — самые рокерские, самые бомбовые и самые известные гости сезона — Foo Fighters. Говорят, что кто-то из них видел даже самого Курта самого Кобейна! Сплетничают, наверное. Посетителей ждет энергичный, эпический концерт, во время которого прозвучат такие хиты группы "Foo Fighters", как "The Pretender", "Everlong", "Best Of You", "All My Life", "My Hero", "Learn To Fly", "Walk", "Something From Nothing" и многие другие.

Экскурсия в Музей метеоритов

Да, Рига полна сюрпризов. У нас действительно есть подобный музей и 21 июня в 13:00 по адресу Рига, улица Ницгалес, 3 пройдет экскурсия в этот самый метеоритный музей. Профессиональный гид расскажет детям о появлении метеоритов, их значении, покажет экспозицию найденных как в Латвии, так и других странах мира обломков "небесного дождя" и многое другое. Обещают даже возможность купить настоящий кусок метеорита в качестве сувенира, так что держим карман шире. Стоимость экскурсии - €4 с человека.

Ритуал огненного цветка на Лауваскалнсе

Ох, пробуждается всякая «нечисть» к Лиго! 21 июня с 22:00 до 22 июня 15:00 в Лимбажском уезде, на Лауваскалнсе пройдут настоящие огненные ритуалы: хождение, нет, не по мукам, по углям, собрание утренней росы, медитация и другие крайне прелюбопытные штуки не для простых смертных. Тут придется поставить линк на организаторов, потому что как искать по темноте Львиную гору мы сами не очень представляем.

Лиго в Латвийской Ботаническом саду

21 июня с 18:00 до 21:00 в Латвийском Ботаническом саду (Рига, улица Кандавас, 2) пройдет мероприятие в честь праздника Лиго. Распродажа садовых саженцев начнется еще в 13:00, но само мероприятие панирует стартовать не раньше шести часов вечера, когда откроется ярмарка латвийских производителей, где можно будет купить пиво, сыр, чаи, керамические и деревянные изделия. В это же время начнутся мастер-классы, концерт, песни, танцы и сеанс любимой картины режиссера Яниса Стрейча «Лимузин цвета белой ночи».

Пробеги Ригу

22 июня с 18:00 до 20:30 в парке Аркадия пройдет уже пятый традиционный забег «Пробеги Ригу». В таких веселых соревнованиях могут принимать участия желающие всех возрастов, включая детей. Подробнее можно узнать на странице мероприятия — izskrienrigu.lv

Фестиваль шаманских танцев

С 22 июня по 25 июня в Кегумсе (комплекс отдыха «Ievu Līcis») пройдет очень необычный фестиваль — шаманских танцев. Даже дресс-код прописан: этнический, шаманский, хиппи и лиговские наряды. Подобное мероприятие на берегу Даугавы проходит уже второй раз и в этом году будет посвящен стихии Матери Природы.

Зеленый рынок на Домской площади

22 июня с 9:00 до 19:00 на рижской Домской площади откроется традиционный Зеленый рынок. Кто не умеет плести венки сам — добро пожаловать за готовыми. Кто любит вкусно и сытно поесть — для вас пироги, печенья, мед, пиво и почти пушкинские цитаты. Для поклонников просто развлечений и столпотворения — творческие коллективы, песни, танцы и все остальное, что мы так хорошо умеем.

Ночной рынок и концерт в квартале Калнциема

22 июня с 16:00 до 23:00 в квартале Калнциема (Рига, улица Калнциема, 35) уже пятый год подряд пройдет ночной рынок и концерт, посвященный празднику Лиго. На сцене — фольклорные коллективы, на прилавках — работы местных умельцев и, конечно, вкусности, которые привозят латвийские хозяйства.

Вкусная ярмарка на Тейке

22 июня с 12:00 до 19:00 на Новой Тейке (Рига, Г.Земгала гатве, 78) пройдет «вкусная ярмарка», посвященная, конечно, Лиго. Здесь гостят хозяйства, крестьяне, производители самой разной продукции и домашние производства. Любите вкусную домашнюю еду — вам сюда!

Лиго на Набережной 11.Ноября и Дзегужкалнсе

23 июня и 24 июня в Риге традиционно отметят Янову ночь на Набережной 11. ноября и Дзегужкалнсе. Большие костры, большой концерт, большой праздничный стол — гарантированы!

Художественная мастерская для детей

23 июня с 16:00 до 18:00 в выставочном зале «Арсенал» (Рига, улица Торня, 1) пройдет творческий мастер-класс для детей «Я и Майя Табака». Майя Табака — одна из ведущих и лучших латвийских художников как раз сейчас представляет свою новую выставку. Почему бы к ней не приурочить еще пару мероприятий? Стоимость участия €2 , количество мест ограничено, поэтому стоит записаться заранее: +371) 67716108

Ночь Лиго в Юрмале

23 июня с 22:00 и до самого утра на пляже в Дзинтари пройдет масштабное празднование Лиго. Концерт начнется уже в 20:00 детскими коллективами, а с 22:00 — Big Band Jelgava, Žoržs Siksna и другие. Вход свободный, конечно.

Лиго в Сигулде

23 июня с 22:00 и до самого утра на эстраде среди руин Сигулдского замка танцы без устали, большой костер и Янова ночь по всем правилам!

Ретроспектива: Выставка Майи Норы Табаки

С 1 июня по 15 июля в арт-галерее «Даугава» (Рига, улица Аусекля,1) открылась персональная выставка замечательной Майи Табаки. Правда в последнее время художницу тоже тянет в какие-то современные дебри, но тянет талантливо. Все-таки, художница старой закалки.

Выставка украинского художественного объединения «Synchrodogs»

С 21 мая по 2 июля в Центре современного искусства Kim? (Рига, улица Спорта, 2) проходит выставка известного дуэта украинских художников. Их этюды балансируют между реальным и придуманным, уводя зрителя в мир бессознательности и мечты.