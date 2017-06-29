До 14 июля в фойе Рижской Думы на Ратушной площади будет открыта фотовыставка Артура Даукуля "Рижский горизонт". Каждый снимок - посвящение нашей столице, ее жителям и гостям. На фотографиях - собственно горизонт и, конечно, изменчивый "рельеф" города.

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За шесть лет (2010-2015) Риге изменилась, похорошела, выросла, вытянулась вверх и широкоформатные фотографии это хорошо отражают, визуализируя динамичное развитие нашей столицы.

Здесь и строительство "Замка света", и обновление здания Рижской думы, и появление "Z—Towers" , и городские праздники. Словом, сходите и посмотрите сами. Уверены, вам понравится!