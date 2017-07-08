Woman |

Завтра, 9 июля, в концертном зале "Дзинтари" выступит Студия «Квартал 95» с новыми номерами и новыми шутками. Аккурат после гастролей по Австралии и Америке.

"Главный по тарелочкам", как и полагается, комик, актер, телеведущий, сценарист и продюсер Владимир Зеленский. С ним-то я и пообщалась.

Текст: Евгения Шафранек

"Завтра будет новая программа "Квартала". К сожалению, не получилось недельного фестиваля, как было в прошлом году. Но для этого, наверное, нужно, чтобы все хотели, а не только мы. Но вместе с нами будет выступать прекрасная певица Тина Кароль, которая даст отдельный сольный концерт.

Перегореть в профессии не боюсь. Не бывает так, что утром просыпаешься, и нет шуток. Бывает, утром просыпаешься, и тебе плохо, но по совершенно иной причине! (Смеется)

А вот сомнения случаются. Сейчас такой возраст, что частенько возникает вопрос: "А тем ли я занимаюсь?" Это нельзя назвать паникой. Скорее, легкая тревожность в организме. Как только случается недосып, так сразу лезут в голову чумные мысли и глупости.

Надо понимать, что я не занимаюсь всю жизнь одним и тем же. Меняются номера, публика, города и страны, мы взрослеем — все меняется, а вместе с этим меняется и юмор.

Именно взрослеем. Потому что старость — внутреннее состояние. Я же пока чувствую себя крепким парнем. Несмотря на свои 72 года! И дети растут! Это ведь огромный заряд бодрости! Они уж точно не дадут сильно расслабиться.

В силу своей занятости провожу с детьми очень мало времени. Поэтому дорожу каждой секундой, люблю все мгновения и получаю от этого колоссальное удовольствие.

Позволяю своим детям все в пределах разумного. Я вообще не строгий папа! На меня можно сесть и поехать куда угодно.

Недавно мой четырехлетний сын выдал на просьбу няни помочь ей вынести во двор игрушки: «Бог поможет!» Я, конечно, объяснил, что так говорить нельзя. Но в душе посмеялся.

Люблю спорт, отдыхать с детьми и ходить в маленькие кинотеатры где-нибудь на отшибе. Они очень атмосферные.

Дети не являются моим источником вдохновения — дома умею отдыхать, отключаться от работы и не думать о ней. Но моя семья есть в сценических номерах. Это ведь жизненный опыт!

Когда себя в номере узнает супруга, она очень редко ругается. А вот теща сначала обижалась, но со временем перестала воспринимать так остро.

Идеи — это вдохновение, а готовый продукт — техника.

Дома у нас нет подкаблучников. Но если мне хочется быть ведомым, я спокойно могу быть им. Например, когда дело касается готовки. Тут я с удовольствием буду ведомый. Тем более, что жена у меня готовит просто отлично! Правда, у меня есть тандыр, который мне подарили на день рождения, и я в нем готовлю шикарное мясо.

Если в семье происходит недопонимание, то оно не нуждается в последующих извинениях. И, как правило, такие ситуация заканчиваются тем, что мы просто перестаем их обсуждать. На самом деле, жесткие конфликты имеют необратимый эффект. Таких ситуаций у нас не бывает. Мы не отмалчиваемся днями и неделями, а просто нивелируем всю эту историю.

Чаще любая семейная ссора заканчивается: «Я неправильно поняла». А еще чаще, конечно: «Я неправильно понял».

Что касается девиза по жизни, его озвучить очень сложно. Столько умных людей уже высказало столько умных мыслей, что переплюнуть их практически невозможно. Мой девиз: "Это надо!"

Нет, это не безнадежно. Вот, если бы я сказал: "*****, это надо!" - вот это было бы безнадежно. А так звучит довольно оптимистично. Тем более, что даже соломоновскую мудрость можно переиначить. Достаточно прочитать ее с еврейским акцентом.

Мои коллеги по работе — друзья по жизни. Раньше мы были больше друзья, чем коллеги. Все-таки сложно назвать рабочим коллективом группу фанатиков, которые просто весело проводят время вместе и даже не зарабатывают на этом.

Я — лидер и я ощущаю себя лидером. Легко и комфортно руководить друзьями, когда они тебя выбрали главным. Хуже, когда тебя не считают авторитетом. Вот где, прощу прощения, настоящий геморрой. Но минус всей этой конструкции — рабочие конфликты могут сказываться и на дружеских, личных, отношениях.

Сейчас у меня появляется легкая паранойя, когда дело касается новых друзей. Все время кажется, что всем от меня что-то надо. И когда не ошибаюсь — воспринимаю очень болезненно. Поэтому очень дорожу теми, кто со мной с самого начала."

Фото: mediananny.com, cdn.tvc.ru, viva.ua