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C 9-13 августа в к/з Дзинтари пройдет фестиваль Инессы Галанте "Summertime - приглашает Инесе Галанте", в рамках которого выступит целая плеяда прекрасных музыкантов.

Текст: Евгения Шафранек

В их числе – Даниил Крамер, советский и российский джазовый пианист, педагог, композитор и продюсер. Одна из его любимых фраз: "Вы можете делать всё, что Вам угодно, главное, чтобы это было убедительно". Но главное, Даниил Борисович — абсолютно талантлив.

"Создание музыки можно сравнить либо с ударом молнии, либо с ростом дерева. Потому что вдохновение или обрушивается на тебя, как гроза, или нарастает постепенно, обрастая новыми формами. Но оба варианта — ценность.

Уверен, все люди гениальны. Вопрос только, в чем именно заключается гениальность. Найти свое предназначение очень сложно. Иногда его видно сразу, бывает, что склонности очевидны, но их не развивают.

Я много работаю с детьми и уверен, они все - гениальны!

По большому счету, разглядеть сильные стороны ребенка - задача родителей. Но даже самые чуткие родители могут ошибаться. На то мы и люди.

Еще в детстве я понял, что хочу быть только музыкантом. И мне повезло — родители нашли мое призвание. Но так фартит не всем.

Когда рождается произведение, я должен вынести его на сцену. Можно сколь угодно быть довольным результатами своего труда, но настоящую ценность покажет время и люди. И отдача из зала видна сразу, мгновенно!

В жизни музыкантов случаются ситуации, когда публика произведение не принимает. "Кармен" Жоржа Бизе вообще была сначала освистана. Но если музыкант уверен в себе, то должен идти своей дорогой, ни на кого не оглядываясь.

Этапы творческого перелома переживает любой музыкант. Это моменты, когда считаешь себя бездарностью и думаешь о смене профессии. Но такие волны надо просто пережить. Другое дело, что пережить их очень сложно - ты действительно считаешь себя бездарностью. Но единственное, что меня всегда спасало - я никогда не хотел перестать быть музыкантом.

Дольше всего мне не давалась Соната № 3 Сергея Прокофьева. Просто потому, что Прокофьев — не мой композитор. Как говорил мой учитель: "У каждого музыканта есть музыка против шёрстки и по шёрстке". Бывает, к композитору прикипаешь мгновенно. В моем случае, это Моцарт, Бах, Шопен и Бетховен. Случается и наоборот. В итоге, я справился и с Прокофьевым. Но это было нелегко.

Я совершенно счастливый человек.

Прекрасно понимаю, что у меня хорошая семья, любимая работа и другой я не хочу. Есть моя жеизнь, которая бывает нелегкой, но и она - часть моего счастья.

С удовольствием занимаюсь историей, я - историк-любитель. Люблю компьютерные игры и увлекаюсь, в основном, RPG. (Role-playing game - определенный жанр компьютерных игр. Прим.автора).

Нельзя однозначно сказать, что дает силы. Все дает силы, сама жизнь дает силы. Нужно быть гурманом по жизни, ценить каждый глоток дня, минуты со своей семьей, красивую музыку, вкусную еду. Все на свете!

Моей жене Нелли пришлось научится меня ждать, а мне - терпеть одиночество на гастролях. Но когда мы научились, исчез тот момент, который разрушает многие семьи — момент привычки в плохом смысле слова, момент усталости.

Если бы я каждый вечер возвращался домой, не знаю, прожили бы мы эти же 35 года вместе или нет. История не знает сослагательного наклонения.

С будущей женой мы познакомились в метро. Это точно не была любовь с первого взгляда, хотя симпатия была сразу. В моей жизни вообще никогда не было любви с первого взгляда. Хотя, в студенчестве я был увлекающимся, быстро влюблялся и быстро разлюблял, но тут случилось что-то другое, и это было видно сразу.

Никогда не пытался понять мистику музыки. Те, кто точно знает, что появилось сначала: прогулка на природе или мелодия — врут. И я в этом уверен. Но музыка может повлиять на настроение. Да она для этого и создана. Она должна влиять на наши души. В этом ее предназначение.

Ребенок должен приучаться к хорошей музыке с колыбельных песен. Вот пока он еще лежит в кроватке и, как вам кажется, ничего не понимает. На самом деле, мозг новорожденного, как губка впитывает каждый звук, каждый запах и все анализирует. Даже не могу представить уровень гениальности новорожденного.

Классика должна быть рядом с детьми с первых дней. Она меняет душу, восприятие мира и учит глубине. Что, кстати, подтверждается громадным количеством исследований.

Душа, как и все в человеке, должна работать. Ведь все, что не работает — отмирает. И душа, которая делает нас людьми, питается двумя вещами - чувством и верой. Верой только в том случае, если она искренняя, а вот искусство мистично по природе до предела и может нас напитать. Потому что то, что прожито и апробировано столетиями, заслуживает того, чтобы это услышать и понять.

У музыканта бесполезно спрашивать верит ли он в какую-то сверхсилу. Если он не ремесленник, а настоящий музыкант, то, как любой истинный художник, прежде всего - он мистик.

Музыка — не набор нот, не умение двигать пальчиками по клавиатуре, это таинство, никогда и никем непонятая мистика. И мы ее никогда не поймем. Музыку можно только почувствовать, и помочь в этом может художник, который передает это вам, слушателям.

Не всегда распознаю корысть. В этом случае на помощь мне приходит семья и я прислушиваюсь к ее советам. Ведь каким бы талантливым ни был человек, он не всегда умеет разбираться в людях. А у музыканта вообще шоры на глазах, поэтому ему трудно разглядеть кто и с каким намерением приближается.

Мой девиз по жизни: "Не врать!" И это глобально! Не врать в музыке, публике, своим чувствам, самому себе, а попробуйте себе не врать! Это же почти невозможно... .

Но без этого правила музыкант, выходящий на сцену, становится не художником, а ремесленником. Его музыка будет трогать самые верхние чувства слушателей, но умерщвлять самые глубокие.