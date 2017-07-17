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Сегодня абсолютный, настоящий, прекрасный праздник. Радио Baltkom 93.9FM исполняется десять лет! Это ого-го! Весь день на балткомовской волне - самые разные гости в особенном юбилейном марафоне. Присоединяйтесь к нему!

Так как мы все - часть большого коллектива MixMedia Group, то и woman.mixnews.lv не смог остаться в стороне, подготовив поздравление от коллег коллегам и коллегами для коллег. Ура!

"Я на Балткоме родилась! Я там с первого дня, поэтому 10 лет моей жизни - это Baltkom.

Мы так срослись, что я даже уже не слишком помню, что было до.

У нас даже дни рождения с разницей в один день, за что отдельное спасибо шефу Андрею Фелдманису . И Baltkom для меня, конечно, это люди, команда. Без них ничего бы не было.

Для меня сложнее всего - это стресс. Новости - эмоционально тяжелая работа, ты и не замечаешь, как выгораешь. Здесь важна гармония, люди, которые тебя окружают на работе, взаимопонимание дома и возможность переключаться.

Мне трудно выбрать самого яркого. Я каждый день говорю с людьми в студии, и это не всегда один человек. И я прекрасно понимаю тех, кто по ту сторону микрофона волнуется, говорит на неродном языке (часто) и стараюсь понять и помочь. Иногда искренние эмоции с трудом подбирающего слова гостя интереснее тех, кто поет как соловей, потому что уже привык бывать в эфире."

"Десять лет - это жизненный цикл полного обновления. От первоклассника до взрослого человека. От юноши - до мастера своего дела. Если же мерить радийными часами, то десять лет и вовсе мафусаилов век. Время, которое определяет жизнеспособность радиостанции.

Самое сложное в работе на радио - хронометраж. Когда гость интересный - времени всегда не хватает, кажется, что не успел спросить главное."

Яркий гость - Алексей Венедиктов. Нкогда не знаешь, что будет дальше. Сергей Юрский - его каждое слово обладает тяжестью золота.

"Для меня прошедшие десять лет – практически вся моя сознательная жизнь. В эти годы я имел разные социальные статусы: школьник, студент, работник. Много чего сделал в первый раз. Терял, находил, загорался, потухал и снова загорался. Четыре года из десяти работаю на радио Baltkom!

Но опыт в сми исчисляется не количеством прошедших лет, а тем, чем эти годы были наполнены. Прошедшие десять лет были наполнены всяким, и радио Baltkom достойно преодолело все виражи. Десять лет - хороший повод вспомнить, с чего все начиналось и сравнить с тем, к чему пришло.

Самое сложное в работе на радио – ранний подъем!

А если серьезно, то, наверное, нелегко всегда быть «включенным», следить за тем, что говоришь и в то же время не быть банальным.

Любого гостя можно сделать самым ярким, в этом, собственно, и есть главная задача. Ярких гостей было много, вспоминаются литовские «бралюки» Мациусы, баскетбольные фаны клуба «Жальгирис». Во-первых, они буквально были очень яркими. Во-вторых, в их глазах горел огонь, которым можно было осветить всю студию."

"Десять лет пролетели с одной стороны быстро, с другой, вместили в себя целую жизнь. Это был интересный и очень насыщенный период. Для меня лично он был периодом, который можно назвать определенным этапом, как в личной жизни, так и в профессиональной.

Я ушел из газетной журналистики, в которой проработал более 10 лет. Открыл для себя радио, которое показало мне новые горизонты и подарило возможность посмотреть на мир и профессию немного иначе.

Радио – это вообще уникальное СМИ. В 21 веке оно не потеряло своей актуальности, не утратило позиций из–за интернета, более того, оно смогло сделать его своим союзником.

На Baltkom удается воплощать в жизнь самые смелые и амбициозные идеи – мы делаем прямые включения из самых отдалённых точек земного шара, делаем прямые репортажи из зон боевых действий, берём интервью у президентов, нобелевских лауреатов, находим очевидцев всех самых громких мировых событий и потрясений.

Ярких гостей за эти десять лет было много. Сложно выделить кого-то одного. Кто-то приходит в студию, кто-то выходит на связь по скайпу или телефону, кто-то присылает свои записи из мест, где никакой другой вид связи кроме почты не доступен.

В нашем эфире было все. Слезы, крики, откровения, нас даже однажды пытались купить прямо в студии. Были звезды, были простые люди, у нас в эфире однажды принимали решение о перемирии во время конфликта в одном из государств.

Мы выводили в эфир людей, которые запускали большой Большой адронный коллайдер, летали на Луну, открывали планеты и кометы, делали прорывы в вирусологии.

У нас в прямом эфире встречались русские и американские военные летчики, капитаны атомных подлодок, астронавты и космонавты, президенты и простые граждане. По сути это и есть наша ежедневная работа. Очень увлекательная, но требующая стопроцентной отдачи каждую минуту.

Я горжусь нашей командой. Мы прошли много приятных и неприятных часов вместе. В новостной журналистике не мало тяжелых событий.

С главным редактором Натальей Михайловой мы однажды провели в эфире 30 часов подряд.

Это было во время золитудской трагедии. Такие вещи очень сплачивают, ты понимаешь, что можешь рассчитывать на каждого из своих коллег. А это бесценно!"

"Кажется, что для меня 10 лет — как 10 дней, а для радиостанции — очень много.

Хотя понятно, что 10 лет назад и я был другим, и радиостанция, и страна. Но только радио, на мой взгляд, изменилось в лучшую сторону.

Самое сложное — просыпаться в 6 утра и идти на утренний эфир зимой. Еще бывают сложные гости, которые молчат или разговаривают жестами. А иной раз бывает сложно не допускать длинных пауз в эфире и при этом говорить осмысленно, без штампов и слов-паразитов.

Вот самые проблемные гости и запоминаются. Один на всё говорил «Без комментариев!», другой в прямом эфире заплакал, у третьего пошла кровь из носа. А уж сколько матерились в студии, даже дамы! Но это лучше, чем гости робкие и зажатые.

А еще один гость пришел с собакой, другой спрашивал нет ли у нас выпить, а третий пытался нас прессовать, как на допросе, потому что был полковником полиции. В общем, работа у нас интересная."

"Десять лет - большой срок. За десять лет даже первоклашка становится взрослым человеком:-) А радиостанция не только приобретает свои традиции и стиль, но еще не бронзовеет в нём.

У всех свои сложности в работе. Кому-то тяжело рано вставать, кому-то в студии жарко...

Для меня лично тяжелее всего, когда рушится график работы.

Гости - это же люди и у каждого есть любимая тема. Иногда знаешь, что расскажет гость, но иногда - это откровение, неожиданность.

В память врезалась недавний, апрельский круглый стол по теме "Африка" - наши гости были настоящим, сплоченным трио, открыв для нас и для слушателей этот материк с неожиданной стороны. Кстати, после этой программы и на Европу смотришь с подозрением..."

"Лично для меня прошедшие 10 лет - переход из детства во взрослую жизнь. Это период путешествий, новых знакомств, новых вершин, достижений, рождение сына.

Точно помню, что в 17 лет мне казалось, что 27 - почтенный возраст. А в 27 понимаешь, что лишь сейчас расправляешь крылья.

10 лет радио - солидный срок. 10 лет назад все только зарождалось, а сейчас фраза: "Здравствуйте, вам звонят с радиостанции Baltkom" не нуждается в дополнительных объяснениях.

Не хочется погрязнуть в воспоминаниях о невероятно крутых гостях (во всех смыслах этого слова), о безумной работе плечом к плечу с лучшими коллегами на свете (как бывшими, так и нынешними), обо всех достижениях.

Считаю, за прошедшие годы была создана площадка, на которой теперь можно творить и создавать что-то еще более крутое, современное и интересное.

Самое трудное для меня - проснуться к первой смене и в 7 утра уже читать первый выпуск новостей. А в остальном... много сложностей возникает, но именно это добавляет определенный кайф от проделанной работы."

"Отлично помню тот летний день, когда радиостанция Baltkom начала свою работу. Эти 10 лет с одной стороны пролетели очень быстро, с другой – столько всего любопытного мы услышали. На волне 93.9FM - всегда самые свежие новости, интересные гости, преданные слушатели и просто классная музыка.

О «музыке Балтком» вы услышите от каждого, кто хоть раз настроился на эту частоту.

Лично я выступала в прямом эфире на Балткоме однажы, причем, провела программу «Время футбола» с, увы уже ушедшим из жизни, спортивным журналистом Валерием Карпушкиным.

Невзирая на большой опыт работы в эфире MixFM 102.7, радио Baltkom заставило меня понервничать: здесь всё более серьёзно, ответственно, по-взрослому, что ли, как-то волнительно.

На Baltkom – невероятная концентрация настоящий профессионалов. Мне очень приятно называть эту команду - коллегами. Хочу поздравить всю команду любимого радио с юбилеем. Пусть новости, в большинстве своем, будут радостными, а темы для интервью приятными. Ура!"

"Сердечно поздравляю своих коллег - радио Балтком с круглой и красивой датой. 10 лет для коммерческой радиостанции в условиях нашей страны - это, реально, подвиг. Причем Baltkom удается не просто быть на плаву, но и пользоваться уважением, и "держать" слушателя на волне - действительно уникальная способность моих коллег.

Очень ценю коллектив Балткома за профессионализм. Очень сложно нон-стопом быть в теме, в курсе, в тонусе. Пожелать хочу одного: понимаю, мы не в силах прекратить войны, побороть терроризм, нейтрализовать прочие несчастья современного мира. Но пусть их будет меньше. И никогда-никогда в выходные. Пусть с пятницы по воскресенье планета отдыхает и дает расслабиться команде радио Балтком. С днем рождения!"

Студия на углу Валдемара и Кронвальда - какой-то эпицентр всего: профессионализма, коллегиальности, дружбы, оперативности. Муравейник, в котором всегда кипит и бурлит работа. Я редко бываю в радиоэфире, но каждый раз - несказанный кайф, невероятное удовольствие и незабываемый драйв.

10 лет для радиостанции - это не просто срок. Это целая эпоха, целая жизнь. И для радио в том числе. И мне хочется пожелать, чтобы коллектив радио Baltkom на привычной балткомовской волне, прожил вместе со своими слушателями, еще одну жизнь, еще, а потом еще одну. Словом, десять раз вам по десять лет. И главное, пусть в работу будет поменьше горьких экстренных выпусков, а побольше улыбок. Поздравляю!"