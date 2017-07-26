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Сергей Захаров — любимец миллионов. В 70-е он буквально покорил страну. Статный, высокий, яркий - влюблялись в него и обожали его голос, глубокий и бархатный баритон.

Текст: Евгения Шафранек

Сергей Георгиевич выступал на самых знаменитых сценах не только союза, но и мира, влюбился в 14 лет и добился расположения возлюбленной, с которой вместе по сей день! Поддался на провокацию и оказался в тюрьме, лично был знаком с Леонидом Утёсовым и встречал первых космонавтов на Байконуре.

C 31 июля по 1 августа в концертном зале "Дзинтари" пройдет удивительный фестиваль "Морская жемчужина", на который приедут самые известные и самые любимые актеры и исполнители советского и российского кино. Среди приглашенных и Сергей Захаров.

«В свете последних событий мы были уверены, что подобного фестиваля здесь пройти просто не может. Но мы ошиблись и это прекрасно!

«Морская жемчужина» - возможность лишний раз приехать в Юрмалу, где у меня, как известно, есть недвижимость, увидеть своих друзей, выступить перед вами и самому побывать на концертах.

Сейчас я и так два раза в год приезжаю в Ригу и Юрмалу с концертами. Если же такой проект как "Морская жемчужина" будет жить, значит будем бывать у вас еще чаще.

Поскольку я работоголик, то мне доставляет большое удовольствие видеть полные залы на моих выступлениях и слышать аплодисменты зрителей. И я счастлив, что мне хорошо удаются собственные интерпретации известных произведений. Я ведь пою все жанры, и пою одинаково успешно.

Самое главное, что могу творить до сих пор, и творить для своего зрителя.

Да, я действительно был знаком с Леонидом Утёсовым. И что вышло бы без этой встречи и вышло бы, сейчас сказать очень сложно. Возможно, стал бы оперным певцом. По моим данным.

Но именно эта встреча вывела меня на большую сцену. Хотя положительный результат вышел из негативного опыта. Утёсов обещал золотые горы, квартиру, успех и настаивал на том, чтобы я бросил учебу в академии Гнесиных, в которой тогда числился. На деле оказалось, что меня просто ото всюду выгнали. Мне негде было не то, что учиться, ночевать!

Но именно Утёсов свёл меня с Натаном Григорьевичем Рахлиным, а потом я мгновенно попал в Ленинградский Мюзик-Холл — один из лучших тогда на территории не только СССР, но и Европы. С этого началась моя карьера.

Я абсолютный фаталист, если дело касается генетики. Уверен, что заложено в тебе изначально, то и станет основным в выборе пути. Иногда это раскрывается через поколение, иногда сразу, как произошло, и успешно, в семье Ефремова и Киркорова.

Точно знаю свои корни. Мой дед тридцать лет был первым трубачом Одесского оперного оркестра. И эта должность, знаете ли, дорогого стоила! Мне нужен был только маленький толчок. Просто я пошёл не в трубачи, а в вокалисты.

Моя детская страсть - футбол! Занимался им очень серьезно с пятилетнего возраста. Ходил в детскую спортивную школу города Николаев и стоял в воротах лет до пятнадцати.

Уверен, футбол человека очень дисциплинирует и делает из мальчика мужчину. Это же постоянная борьба! Но и здесь случился несчастный случай, который привел меня к музыке - получил травму двух колен и играть больше не мог. А что я мог? Немножко петь. По этой стезе и пошёл.

Когда Гагарин впервые полетел в космос помню отчетливо. Это были огромные толпы, которые стояли на улице и в ночном, абсолютно звездном небе, искали ту самую двигающуюся точку. И находили. И она двигалась! И это казалось чудом! Сейчас вон сколько звёзд двигается — спутники стали обыденностью. А тогда это была одна-единственная звезда, которая плыла в ночном небе.

Вообще помню всех космонавтов. И как мы потом их встречали! Первая поездка космонавтов же по Байконуру! А нас, школьников, выставляли в первую линию. Гагарин был такой молодой, худой и с широченной улыбкой. Еще видел Шарля де Голля, Леонида нашего Ильича Брежнева и многих других.

Помню, как в Байконуре военная самодеятельность пышным цветом цвела. Город-то закрытый, ничего запрещать некому. Вот на танцах и звучало все: от Элвиса Пресли до игры на гитаре Роллинг стоунс. Не знаю, правда, на каком языке мы все это исполняли, но он был очень похож на английский. (Смеется)

Я действительно побывал в тюрьме, но все прекрасно знают, что это была провокация — повздорили с администратором театра. Там вообще вся история была завязана на нашу крепкую дружбу, действительно дружбу, с Людмилой Сенчиной. Мы оба курносые и отлично спелись дуэтом.

Но у Людмилы был не только прекрасный муж, тенор Ленинградской оперетты, но и воздыхатель — член партии. Как сейчас помню Романов Григорий Васильевич. Я был высоким и известным, а он был низким, мне по пояс, и очень ревнивым. Он задался целью убрать соперника, и убрал.

Я полгода сидел в тюрьме до суда и еще полгода после суда. Но за решеткой ребята обитали крепкие, серьезные, никто не спрашивал, кем ты был на гражданке. Поэтому никто не узнавал и петь не просил. Да и сидеть мне было не трудно, знал, что вернусь и куда вернусь. Это был лишь вопрос времени.

Так и получилось. Я вышел и сразу меня пригласили в Одесскую Филармонию, потом на гастроли в Магадан, а потом член Политбюро ЦК КПСС Зайков Лев Николаевич вызвал в Ленинград, ознакомился с моим делом и приказал: «Откуда взяли, туда и вернуть!». Я вернулся в Москву, на свое место и почти сразу отправился на гастроли в Грецию, Болгарию, Югославию, ГДР. С этого момента началась моя нормальная жизнь.

Помню, как впервые встретился с будущей женой Аллой. Это было на городском пляже Сырдарьи. Мне было 14 лет и впервые случилось это незрелое, как я называю, внимание. А потом увидел ее на танцплощадке и влюбился окончательно!

Ухаживал долго, больше года, а конкуренция была огромной! Байконур - город военный, офицеров-то много! Ведь что такое выйти замуж за офицера? Это обеспеченное будущее! А тут я - никто и ничто, в то время какой-то студент радиотехникума!. Здесь сыграла большую роль теща Раиса Васильевна. Как ни удивительно! Я просто напросился к ним домой и поговорил с мамой будущей супруги по душам. По-моему, она-то и помогла Алле определиться с окончательным выбором. С тех пор мы с женой не расставались.

Самый свободный человек тот, у которого ничего нет, кроме набедренной повязки. И пока у нас ничего не было, мы спокойно и с чистой совестью ездили вместе на все мои гастроли почти четверть века!

А сейчас внуки, довольное большое хозяйство, нужно, что бы кто-нибудь всегда был на месте и следил за порядком. Алла замечательная хозяйка, она опора семьи, настоящая домоправительница! Так что ей пришлось остаться за главную, я же продолжил концертную деятельность.

У меня достойная работа, она приносила и приносит признание, и супруге было бы странно говорить: «Выбирай я или твоя работа!». Но да, люди искусства действительно мало бывают дома: гастроли, подготовка новых программ и так далее.

Мы 48 лет вместе! Инода у меня закрадывается мысль, что мы не успеваем надоесть друг другу, потому что я 7-8 месяцев в году на гастролях. Но все-таки нет, главное — любовь. Любовь с 17-летнего возраста!

Может быть, в молодости я был красивым, но и сейчас очень хорош! Мне это многие говорят. Говорят даже, что сейчас лучше! Раньше я был смазливый пацанчик, а сейчас настоящий муж! (Смеется)

Считаю, что «ничего не имеет значения, кроме самой жизни». То, что ты появился на свет — уже невероятная случайность, победа и удача. А коль ты появился на свет, будь любезен оправдать своё предназначение. Я своё понял в пять лет, к нему шел потихонечку и пришел в 23 года. Все остальное: скандалы, неурядицы — лучше пропускать мимо себя и быть спокойным как удав.

Никогда не копил денег! Я телец, а все тельцы сибариты. Люблю комфорт, дарить подарки и легко трачу деньги на свои удовольствия. Деньги ведь только бумага. А вот в блага она превращается только, когда избавляешься от нее.

Люблю жить! Впитывать жизнь по всех проявлениях — огромное счастье. Жизнь сама по себе такое счастье, что тратить ее на мелочные скандалы и стяжательство — глупо.»

Фото: mignews.com, kudago.com, static.life.ru, kino-teatr.ru, stories-of-success.ru