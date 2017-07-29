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с 31 июля по 2 августа в Юрмале пройдет удивительный фестиваль "Jūras Pērle". На сцену концертного зала "Дзинатри" выйдут прекрасные и любимые актеры, режиссеры, исполнители со своими песнями и авторскими номерами. Алентова, Меньшов, Боярский, Верник - это далеко не полный звездный состав участников. Среди приглашенных - актер Антон Макарский.

Красавец, актер, любимиц зрителей Анри в "Возвращении мушкетеров", Павел Веклич в "Смерше", смешной Женя в "Моя прекрасная няня" и роскошный граф Орлов в "Как казаки..." На его счету почти шесть десятков ролей в кино и многочисленные выходы на сцену в любимом театре "У Никитских ворот".

Текст: Евгения Шафранек

"В Латвию еду впервые за несколько десятилетий! Последний раз был в Риге в далёком детстве с пензенским театром, когда мои дедушка с бабушкой, актёры этого театра, взяли меня с собой на гастроли. Так что жду с трепетом встречи со своими детскими впечатлениями. А что ждать от фестиваля? Конечно же, праздника, встречи с любимыми артистами и хорошего настроения!

Работать хочется больше, чаще, интереснее, качественнее и разнообразнее… Я по своей сути трудоголик и от работы не устаю. Безусловно, трудно, когда долго не вижусь с семьёй. Но так бывает редко. Если командировка длительная, едем все вместе, ну, а когда два-три дня, переездами и перелётам наших детей не мучаем.

Мне кажется, что наша семейная жизнь мало чем отличается от жизни других семей. Те же подгузники, те же недосыпы, та же усталость и та же радость… Просто специфика профессии такова, что меня узнают другие люди. Иногда это мешает, а иногда помогает, например, при встрече с полицией или в аэропорту.

О, я прекрасно помню первую встречу с будущей супругой! Это было на одном из последних отборочных туров в мюзикл «Метро». Я на тот момент был бездомным, безработным, но полным оптимизма начинающим актёром, а Вика - известной в музыкальных кругах певицей с собственной музыкальной группой. Практически сразу между нами возникло «притяжение», а с третьего дня нашего знакомства мы уже не расставались.

Да какой может быть секрет счастливой жизни? Все прекрасно знают, что главное в семье – это любовь. Только вот что это такое и как её достичь, каждый трактует по-своему. Истинному пониманию этого слова и его применению на практике и надо учиться всю жизнь.

В основном на вопрос: «Зачем жениться?» мы слышим ответ: «Чтобы быть счастливым»! И как мало людей скажут: «Чтобы сделать счастливой свою избранницу (или избранника)». А ведь любовь и эгоизм – понятия несовместимые.

Хотя, Вика, конечно же, будет меня расхваливать, а я скажу, что мог бы быть намного лучшим мужем: нежнее, внимательнее, великодушней…

Мне кажется, что самое лучше для семьи - самое правильное. Правильно же, когда муж выполняет свою функцию главы семьи и заботится о близких. А кем его считают и что про это думают другие люди, не так важно.

Я столько много и искренне говорю о своей жене и семье, что нас с Викой начали воспринимать как одно целое. Так что о «пачках» девчонок, которые кидаются мне на шею, и речи не идёт. Когда кто-то просит расписаться или сфотографироваться, обязательно передают привет моей жене. Что меня, конечно, несказанно радует.

Какой я папа? Зависит от обстоятельств. Могу позволить детям что-нибудь, что мама не разрешает, например, забраться на высокую горку и спрыгнуть с неё, будучи уверенным, что поймаю. А могу и строго наказать, но только за дело и объяснив за что.

Для меня семья – это смысл, основа и школа жизни. Это те люди, для которых я мог бы не только жить, но и умереть.

Я холодолюбивый. Наверное, эта страсть - родом из детства. Ярко запомнилась картинка: мне лет семь, стою у подъезда в нашем пензенском дворе. Поздний вечер, я выгуливаю собаку. И смотрю, как в свете фонаря плавно, будто в замедленной съёмке, огромными хлопьями падает снег, опускаясь на высокие сугробы. И я чувствую себя каким-то персонажем из прекрасной зимней сказки… С тех пор обожаю зиму.

Во мне намешано еврейской, грузинской, немецкой, казачьей и польской крови. И такая смесь выражается в том, что мои реакции иногда непредсказуемы даже для меня самого. Что не всегда радует. Хотя Вика говорит, ей это нравится, потому что со мной никогда не бывает скучно.

Много занимаюсь благотворительностью, чтобы из человекообразного существа превратиться в настоящего человека. И от животного нас отличает не так много качеств, но умение сочувствовать и благодарить в их числе.

Я не особо пробивал себе путь на экран и не сильно конкурировал с кем-то. Просто старался петь или сниматься в кино с полной отдачей. А уж как получалось, судить зрителям.

Конкретной роли-мечты нет. Хочется создать интересный, неоднозначный и не банальный образ с развитием и изменением характера персонажа. И есть определённая уверенность, что мои главные роли ещё впереди.

Не люблю однообразие. Но в том ритме, в котором сейчас существую, у меня каждый день разный. В самолёте и на съёмочной площадке, в гостинице и в спальне нашего дома, на Дальнем востоке, в Сибири или в Сергиевом Посаде… Так что пока скучать не приходится. Хотя, если честно, ночь я люблю больше утра.

Раньше у меня были девизы. Со временем они менялись. А теперь стараюсь чаще вспоминать те слова, которые православный человек произносит несколько раз в день: "Да будет воля Твоя". И пытаюсь учиться полностью доверять Богу.

Всё успеть всё равно не получится. С какого-то момента перестал суетиться и начал больше уделять внимания тому, что происходит сейчас. И знаете, как ни странно, стал гораздо больше успевать. И побыть с детьми, и текст роли выучить, и любимую книгу почитать… Всё-таки правы были наши педагоги в Щукинском училище, которые учили нас быть здесь, сегодня и сейчас.

Я ни о чём не жалею! Да, были ошибки, было то, за что сейчас откровенно стыдно и больно, но это тоже, пусть негативный, но опыт! И за эти «грабли», на которые наступал неоднократно, тоже благодарю Бога. Детям, кстати, обратный пример: «Вот, смотрите, детки, как не надо, а то будет так же больно и стыдно, как и папе».

Разве я похож на веселого человека? Я ужасный зануда, а не душа компании! А если серьезно, то и первое, и второе, и третье. В зависимости от обстоятельств и настроения.

Сказать, что я абсолютно счастлив, не могу. Порой, волнами нахлынет чувство счастья, но вскоре снова тонет в пучине житейских забот. Но то, что чувствую, можно озвучить словами из песни Сергея Трофимова, которую с его разрешения исполняю на концертах:

"Я знаю чем дорожить,

Мне есть кого уважать,

И я учусь не плевать на дорогу.

И от желания жить

В душе звучит Благодать,

Однажды в мир обронённая Богом...