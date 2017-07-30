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Двенадцать лет программа «Утренняя звезда» выходила в эфир и раскрывала юные музыкальные таланты. Говорят, именно бессменный ведущий «звезды» Юрий Николаев открыл советским зрителям музыкальный мир. Сам он, правда, к своей персоне относится намного скромнее и такими громкими фразами не бросается.

С 31 июля по 2 августа в концертном зале «Дзинтари» пройдет фестиваль «Jūras Pērle», в рамках которого под юрмальским небом выступят самые известные советские и российские артисты театра и кино, режиссеры, продюсеры, телеведущие. В числе приглашенных знаменитостей и Юрий Николаев.

Текст: Евгения Шафранек

"Юрмала — кусочек моей жизни. Приезд сюда, тем более по работе, - всегда с ноткой сладостной ностальгии. И мне бы очень хотелось, чтобы такой фестиваль в Латвии стал хорошей традицией.

За свою карьеру я побывал студентом театрального института, телеведущим, актером, автором, режиссером и продюсером. И могу точно сказать: для актеров работы много не бывает. И мне живой зритель необходим, как необходима и работа. Именно зритель — моя оценка.

У меня не появляется мыслей уйти из профессии, но сам анализ профессии существует. Стараюсь остановить себя, когда дело доходит до самобичевания. В такие моменты надо перевести дыхание, заняться спортом, очистить мозги и вообще поменять картинку перед глазами. Тогда все постепенно становится на свои места.

Если я перелистаю страницы всей своей жизни, то пойму, что в ней было действительно много прекрасных моментов. Пережить их заново желания нет, но хотелось бы, чтобы новые яркие моменты появлялись вновь и вновь.

Не считаю себя человеком, открывшим советским зрителям музыкальный мир. Возможно, я был один из. Могу точно сказать, что пытался в меру своих сил и возможностей. Именно возможностей! В те годы, как известно, было сложно показать что-то особое. Но с этой задачей я справлялся точно не в одиночку.

Не считаю себя и очень популярным, но на улице узнают. Даже за время нашего разговора я несколько раз поздоровался и попрощался с людьми, которых совершенно не знаю. Но я счастлив, когда понимаю, что работал не зря и получил действительно высокую оценку зрителей.

Никогда не думал, что меня воспримут именно так, а, оказывается, именно так и восприняли, и это очень приятно. Поэтому лукавят молодые актеры, когда жалуются на славу, популярность и поклонников. Трудно жить без популярности.

На самом деле, все выходят на сцену или снимаются в кино, чтобы оставить память о себе. Нельзя же работать только для себя и ради себя. Изначально причина выбора актерской профессии одна — что бы ты запомнился своей работой.

Каждый ребенок рождается гениальным. И наше дело продлить этот период, не упустить его, не загрузить лишним.

Трудно сказать, какое поколение детей более талантливо. Но современным детям и проще, и сложнее одновременно. Новые технические возможности помогают найти информацию, записать звук, сделать клип и заинтересовать публику даже не выходя из дома. С другой стороны, сегодняшние ребята перегружены лишней информацией, которая легко может их сбить с правильного пути, увести совсем в другую сторону, и здесь уже задача взрослых направить и научить.

Алгоритма счастливой жизни не существует. Но я достаточно эгоистичен, чтобы заниматься тем, что не люблю и жить с женщиной, которую не люблю. Значит, в основе всего - любовь. Умение же прощать и терпение необходимы всем нам. Мы ведь не умеем прощать, а это великая вещь, которая стоит в основе всего: отношений, работы, семьи.

Будущая жена впервые увидела меня, когда она еще носила пионерский галстук, а я был уже студентом. Она возмущалась, глядя, как рядом со мной появлялись настоящие старухи — тем девушкам ведь было уже лет по двадцать! Почтенный возраст в глазах школьницы. Для меня же Элеонора была сестрой моего друга и не более того. Но через несколько лет мы встретились снова и тут закрутилось! И так закрутилось, что до сих пор крутится.

У счастья нет возраста. Но его ощущение всегда одинаково. Другое дело, от чего мы получаем этот импульс. Главное - научиться понимать, что ты действительно счастлив в этот момент, в этот день, в эту секунду. Потому что тебе дано великое благо жить, дышать и общаться с людьми.

В моей жизни нет пробелов. У меня и сейчас масса проектов, например, вышла новая авторская телепрограмма «Честное слово с Юрием Николаевым», которая идет по Первому каналу. Там мне ничего не надо придумывать! Я просто беседую с людьми, с которыми мне легко и с которыми мы давно знакомы: Раймонд Паулс, Гриша Лепс, Юра Антонов.

Детство — это ощущение, что мама и папа рядом и так будет всю жизнь. Детские воспоминания — это огромное количество кадров. Но в каждом кадре — родители.

А сейчас люблю кофе по утрам. Люблю свою работу. Люблю семью. Люблю идти на работу с улыбкой и с таким же счастьем возвращаться домой".