Woman |

Перефразируя прекрасного Велюрова, можно воскликнуть: «А кто не любит Стоянова? Нет, назови! Я жду!». Вот эта всенародная, абсолютная, всепоглощающая любовь зрителя к самому Юрию Николаевичу и тому продукту, если так можно сказать, который он выпускает - дорогого стоит.

Прекрасный артист, обладающий мерой, тактом, профессиональной чуйкой, харизмой и каким-то фантастическим природным обаянием. Под это обаяние попадаешь сразу, мгновенно. И я не стала исключением.

Юрий Николаевич приехал в Латвию, чтобы принять участие в фестивале «Jūras Pērle», который в конце июля проходил в Юрмале. До репетиции актер ходил, бродил, застенчиво спрашивал дорогу, курил в компании Михаила Боярского и Владимира Меньшова, а потом: «Ну что же вы, моя хорошая, ждёте? Давайте поговорим?». А давайте!

Текст: Евгения Шафранек

"Я не перегораю на работе, потому что юмор — не самоцель. Не считаю, что минута жизни пропала бесследно, если я в эту минуту не пошутил. На самом деле, я не шучу, не репризничаю и не стараюсь рассмешить. Просто у меня есть определённые взгляды на жизнь, на мир и на себя. Главное на себя.

Я абсолютно самокритичен. Надо, конечно, знать себе цену, но надо уметь относиться к себе иронично. Это тебя, как правило, поднимает в глазах окружающих.

Почему не зазнаюсь? Наверное, потому что мозги есть. Другого ответа найти не могу. Знаете, как Гоголь сказал: "Если господь захочет покарать, то сначала отнимет ум". Вот меня он не покарал.

Работа на телевидении требует не только эмоций. Даже, скорее, не эмоций, а в первую очередь искренности. Ты присутствуешь крупным планом в доме незнакомых тебе людей. Более того, ты приходишь в их дом, не спросив. Поэтому, на первом месте искренность, затем, умение слушать и уже потом добавляются профессионализм, связанный с ремеслом. Но прежде всего - человеческие качества.

Ведь, что такое звезда? Я сейчас не про себя говорю, упаси Боже, я себя таковым не считаю. Вот на мой взгляд, звезда - понятие которое определяет: человек интересен и он запоминается. Ещё он может быть неплохим артистом. Но прежде всего, он не похож на других. Другой человек. И телевизор подчёркивает либо это, либо отсутствие этого.

Все мы родом из детства. И наша профессия стоит на детстве, как на основе. Я родился в Одессе — городе, замешанном на многонациональности, свободе. Одесса - особенный город, вкусный! Одесса действительно вкусный город! Город, в который хочется вернуться. Он всегда был свободнее, чем другие города. Сюда приплывали моряки, которые приплывали откуда-то издалека и рассказывали о других краях, других странах, другой жизни. Одесса — плавильный котёл. И если для нас реприза — профессия, написание шуток, то там — способ думать.

Мои ближайшие полгода расписаны: два полных метра, два сериала и подготовка к большому проекту. Это не будет "Городок". "Городок" невозможно повторить, потому что это невозможно.

Илья Олейников и с точки зрения партнера, и в общечеловеческом смысле — незаменим. Но будет другая передача на фундаменте той, любимой, где рядом со мной окажется огромное количество хороших, первоклассных артистов.

Илья Олейников научил меня, кажется, всему. В том числе, самым простым, банальным, вещам. Даже умение зарабатывать деньги в этой профессии пришло ко мне, благодаря Илье!

Наш союз точно не научил меня терпению - Илья слишком многое мне прощал. Зато он был безусловно терпеливым человеком. Именно он заставил меня понимать: что такое партнёр вообще. Да, этот тандем перевернул всю мою жизнь, полностью изменил её и изменил меня...."