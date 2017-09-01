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Сегодня день больших бантов и белых рубашек. На самом ли деле наши школьники хотят снова сесть за парты? Мы опросили ребят и вот, что выяснили!

"Хочу в школу. Потому что с сентября я начну заниматься футболом. А ещё интересно познакомиться с новой классной учительницей и увидеть своих одноклассников."

"Хочу, потому что пойду в 1-ый класс и буду выходить к доске и писать мелом фамилии. А ещё после школы играть на детской площадке с друзьями."

"Наверное, да. Мне как-то надоело отдыхать. И у меня будут 2 новых интересных предмета: биология и география."

"Да, хочу в школу, потому что у меня новый рюкзак. Хочу его "затестить".

"А я не хочу в школу! Вот не хочу и все! Ну ладно уж, пойду. Надо ведь научится деньги считать! А у меня будет много денег, когда я вырасту!"

"Да, хочу! Хочу увидеть своих любимых учителей и моих лучших друзей. В школе на уроках, с учителями , иногда бывает веселее чем с одноклассниками)"

"Совсем не хочу в школу!Потому что опять надо будет таскать тяжёлый рюкзак. Потому что не хочется делать кучу уроков, а хочется больше свободного времени."

"Я совсем не хочу в школу, потому что мне там не очень нравится. Но я очень соскучилась по своим друзьям. Вот такая дилемма. Придется идти, наверное..."

"Да в школе классно и все меня в ней устраивает. Кроме одного: иностранных языков. Ужасно скучно учить языки."

"Очень хочется. Мне нравится в школе, там интересно, весело. Всякие предметы, где узнаешь много нового. А еще же ведь библиотека! У нас в школе очень большая библиотека, книг полно.

Люблю математику. Особенно, когда меня вызывают к доске решить задачу или какой-то пример. Конечно, надо будет опять делать домашние задания – мне это меньше всего нравится. Но все равно хочу уже в школу. Я даже собирать рюкзак люблю – складываешь вещи и думаешь о том, что будет нового в этот день. Еще друзей хочется снова увидеть. Я не по всем одноклассникам соскучился. Но по тем, с кем подружился, очень."

"Я очень хочу в школу. Я ходил туда на подготовку, и мне понравилось. У меня очень добрая учительница. Думаю, там будет интересно и весело. Я, наверное, встречу новых друзей.

Придется постоянно уроки дома делать, но мне пока нравится это. Но только когда не очень много задали. Тяжело, думаю, будет с третьего класса, но я справлюсь. Из предметов мне больше всего нравится математика и спорт. И еще я хочу научиться английскому языку. И что латышский будет – тоже очень хорошо"

"Очень хочу в школу! Я хочу найти много новых друзей и получить много новых знаний!"