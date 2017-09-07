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Валентина Талызина — та самая веселая подружка в «Иронии судьбы», учительница из «Большой перемены», некрасивая Алевтина в «Зигзаге удачи». Это голосом Талызиной пела и говорила Барбара Брыльска, ее же голосом пела и говорила мама Дяди Фёдора из Простоквашино.

Валентина Илларионовна уникальная. В ней столько энергии — уму непостижимо! А ведь в этом году ей исполнилось 82 года! При мне схватила за руку бледного гримёра и, грозно глядя ему в глаза рыкнула: «Кто?!». Паренёк стремительно поседел и представился. «Молодец!» - одобрила Валентина Илларионовна. А как она общается со своими подругами - Светланой Немоляевой и Ларисой Голубкиной! Они все для неё «мои девочки» и столько в этих словах нежности, заботы и любви.

Текст: Евгения Шафранек

Но вообще моя гостья про годы говорить не любит. У нее сразу портится настроение. Да и военное детство сказывается. Когда она, пятилетняя девчонка, видела бомбёжки, эвакуацию и терпела сибирский холод.

Кстати, у нас, зрителей, были все шансы не увидеть и не услышать блистательную Валентину Илларионовну. После школы она собралась поступать на истфак, поступила на экономический, но стала актрисой. И эту профессию считает своим призванием. Хотя, уверена, чаще всего такой труд оплачивается очень скромно. А то и до голода довести может.

«Я озвучила всего три картины, но все они получили государственные премии. Но потом я подумала: «Валь, что ты дура, что ли, ложиться под этих бездарей?!». И перестала озвучивать. Навсегда. Другое дело мультфильмы. Но их в моей карьере было всего два.

Хотя, у меня никогда не было никаких комплексов из-за того, что в картинах я оставалась на втором плане.

Когда снимали «Иронию судьбы», то супруга Эльдара Рязанова ходила и долбила его, чтобы меня взяли на озвучку. Рязанов мою кандидатуру особенно не рассматривал - я его чем-то не устраивала и он пробовал других актрис. Но, в конце концов, подошёл ко мне и раздражённо сказал: «Я не против, чтобы ты озвучивала эту роль!» А я про себя подумала: «Я и не просила этого!»

Никаких сложных отношений с Эльдаром Александровичем у меня не было! Он просто на меня орал и не любил меня. Я у него была в списке «любимчиков» где-то пятой, шестой или даже восьмой.

Никогда не ссорилась со своими подругами, хотя, некоторые утверждают, что у меня сложный характер. Согласна ли с ними? Конечно, нет! Я не ангел, но и не самый плохой человек.

Люблю искусство, оно доставляет мне настоящее удовольствие. Мне нравятся талантливые люди. И когда я встречаю талантливого человека, в любой области, испытываю огромное наслаждение. Будь это артист, музыкант или певец. И когда вижу индивидуальность, интересную индивидуальность — радуюсь.

Мне доставляет удовольствие репетировать. Еще общаться со своей внучкой. Я ее обожаю! Но я была довольно строгой мамой и стала такой же строгой бабушкой. Я со всеми строгая. Свободу даю, пожалуйста, мне не жалко. Но есть какие-то вещи, которые для меня недопустимы. Даже артистам не могу простить курения, например или неграмотную речь.

Не смотрю свысока на современную эстраду. Мне очень нравится Валерия, я в восторге от Кормухиной! У нее же талант фантастический! Алла Борисовна, к сожалению, ударилась в семейную жизнь и воспитание детей, поэтому на сцене её почти не видно.

Спокойно отношусь к исполнению под фонограмму. Просто отмечаю про себя: «О, она поёт под фонограмму!» И все. Ничего страшного. Важно, как она это поёт.

Но я актриса не поющая. И сейчас выйти на сцену и спеть, наверное, побоялась бы.

Все мои роли достались мне очень трудно. Нельзя сказать, что какая-то из них была легкой и далась играючи. Трудны были все. Потому что каждую роль нужно действительно рожать. Это как дети. Этот колоссальный труд. Вот я сейчас готовлюсь к горьковской Васcе Железновой. И сутками думаю только про неё. Я вообще к каждой роли готовлюсь очень основательно.

Всегда была девочкой с книжкой — читала запоем. Да, я полюбила читать больше, чем смотреть кино и читала запоем.

Если сравнить фильмы пятидесятых годов и современные картины, то очень сложно сказать: поменялся ли образ женщины. Дело здесь даже не в образе женщины. Дело в индивидуальности на экране.

Кажется, что актёр должен выкладываться на сцене. Но ведь это как получится. И умеет ли он вообще выкладываться на этой сцене. И интересно ли зрителю, когда он выкладывается на сцене! Бывает же, актёр выкладывается, а нам это неинтересно.

Эта профессия мне очень тяжело далась. Я приехала в столицу поступать в университет из Омской области, Борисовского совхоза, где был страшный голод. Вокруг оказались одни москвичи. А я была из глухой деревни. Я и играла всегда этих самых девушек из деревни.

Никогда не хотелось вывести из себя эту «деревню». Я какая была, такая и осталась. Не нужны мне были все эти переломы.

Я не просто служу театру. Я как-то не могу без него, что ли. Это моя профессия и моя жизнь.»