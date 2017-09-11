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В Kino "Splendid Palace" всю неделю - "Рижский международный кинофестиваль", подробную программу которого можно изучить на официальной странице мероприятия.

В понедельник, 11 сентября в Galerija istaba персональная выставка Гирта Бишса "Эпизоды" - серия фотографий, созданная с использованием как реальных, так и бутафорских предметов.

Во вторник, в 15:00 в Рижском Домском соборе выступит прекрасная Ольга Пятигорская под аккомпанемент органистки Илзе Рейни. А в 19:00 в Видземском концертном зале "Цесис" состоится **джазовый концерт **японского пианиста Кейко Борьесона и латвийского саксафониста Зинтиса Жвартса.

В музее Романа Суты и Александры Бельцовой открывается выставка "Пастели Александры Бельцовой" - портреты, пейзажи, акты, натюрморты, жанровые картинки в исполнении прекрасной художницы.

К среде, 13 сентября развлекательная программа становится побогаче. В 18:30 в Даугавпилском театре гастрольная постановка "Гусарская свадьба", а в большом зале Латвийской национальной оперы, в 19:00, двухактный балет "Ромео и Джульетта".

В Лиепае, с 13 по 17 сентября, по адресу улица Куршу, 26 - цирковое шоу "Amber". Домашние животные, клоуны, акробаты, канатаходцы и, конечно, жонглёры.

13 сентября, в арт-галерее "Даугава" на улице Аусекля открывается выставка картин прекрасной художницы Лиги Пурмале и Айи Зарини "Твой ребенок II"

В четверг, 14 сентября, в Лиепайском театре, в 19:00, Галина Полищук представит спектакль "Наш городок", а в рижской музыкальном доме "Дайле" выступит Вячеслав Митрохин с программой "Латвийский блюз".

В Латвийском железнодорожном музее открывается уникальный фестиваль кукол. Мастера со всей Европы представят свои работы от классики до авангарда.

В 19:00, во дворце культуры "Зиемельблазма" пройдет детский вечер кино "Dauka", а в Латвийской национальной опере - популярная оперетта Иоганна Штрауса "Летучая мышь".

В пятницу, 15 сентября, маленьких зрителей ждут в кукольном театре на постановку "Макс и Мориц", а в Даугавпилском театре пройдет постановка на русском языке "Юбилей 98" - работа режиссёра Паулы Плявниеце.

В большом зале Латвийской национальной оперы - трехактный балет "Баядерка". И на сцене Лиепайского театра - гоголевская "Женитьба".

В Рижском Доме Москвы к 19:00 соберутся поклонники ретро-музыки. Вокалистка Анна Авдеева, гитарист Юрий Тихомиров и скрипач Евгений Рыхлицкий исполнят старые и любимые песни.

В Юрмальском культурном центре в 19:00 выступит Роберто Мелони с музыкальной программой "Dolce Vita". Ну а ночью, в Studio69 - юмор от участников проекта Comedy Club.

С 15 по 18 сентября на спортивной трассе Бикерниеки состоится ралли-кросс - быстрые, интенсивные и наглядные соревнования, которые собирают множество автогонщиков высшей категории.

В субботу, 16 сентября, с 10:00 до 16:00 всех желающих ждут на ярмарке в квартале Калнциема. А к 11:00 детей приглашают в Латвийский кукольный театр на постановку "Сказка о золотой рыбке", а в 15:00 там же расскажут о "Карлсоне, который живёт на крыше".

Самое главное событие уикенда - новый сезон проект "Gudra Rīga". В этот раз в здании университета ISMA профессора из МГУ им. Ломоносова расскажут нашим ребятам о Палеонтологии. Подробное расписание можно изучить на странице мероприятия.

Ну, а кому не страшны большие расстояния, может отправиться на Таллинский ипподром, где в субботу пройдет DroneFest 2017 — открытый фестиваль, посвященный первому отборочному турниру дронов «European Drone Racing League».

В воскресенье, в Латвийской национальной опере - балет "У Голубого Дуная" под чудесную музыку короля вальсов Иоганна Штрауса. В 15:00, в Лиепайской театре - одна из самых популярных постановок "Boeing, Boeing" (на лат.яз). В 1991 году спектакль вошёл в книгу рекордов Гиннесса, как самая популярная в мире пьеса, которую ставят театры.