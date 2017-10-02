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"Золотая маска" начинает осенний театральный сезон!

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Woman | 2 октября 2017 года, 19:48

С завтрашнего дня в Риге начинается осенний сезон театрального фестиваля «Золотая маска». По этому поводу представителей сми собрали на традиционную пресс-конференцию.

Текст и фото Евгения Шафранек

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Представители сми, конечно, пришли. Еще бы! Главным действующим лицом был обещан Евгений Миронов. Забегая вперед скажем, артист был и на вопросы отвечал. А на десерт — Елизавета Боярская и Виктор Вербжицкий.

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Не обошлось без политики и личного, заведующие отделом культуры вежливо перебивали других заведующих отделом культуры, вспомнили Путина всуе, регулярно путали имена посла России в Латвии Евгения Владимировича Лукьянова и актера Евгения Витальевича Миронова, сам посол рассыпался в комплиментах актеру и пару раз называл его Евгений Викторович. Но мы поняли, послу можно, тем более, что он искренне покаялся: «Я не театрал, вот супруга моя, она да».

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Евгений Миронов

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Евгений Миронов, перед показом чеховского "Иванова" признался, что чеховские темы не утратили своей актуальности, более того, они очень понятны нам сейчас. «Начиная с того, как жил Чехов в Мелихово, в маленьком курятнике, с родителями, пьющими братьями, сестрой и вечными приживалками. И он еще как каторжный принимает больных и еще успевает писать. И Иванов — это Чехов. И он страшным, жестоким, хирургическим способом препарирует себя.

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Сам Иванов неприятный человек не только для всех, но в первую очередь, и для самого себя, не понимающий своих поступков, не согласный с законами природы и законами справедливости. И, как мне кажется, он одарен такой совестливостью и такой беспринципностью, что мог бы родиться великий художник. И он родился — это сам Чехов. Поэтому разобраться в этой постановке было очень сложно. Это эксперимент, который до сих пор остается самым главным экспериментом в театре.

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Блестящие наши победы, всегда связаны с тем, что нам требуется аккумулировать все силы. И тогда равным русским, наверное, трудно найти. Но ужас в том, что в эти моменты, когда мы делаем себе харакири или бросаемся на амбразуру, — мы счастливы. Это означает, что мы всегда ждем этой самой амбразуры. «Все спокойно? Ну хорошо, можно еще пождать». Поэтому мы готовы бросаться на амбразуру, но не можем постричь палисадник.

Картина «Время первых» о том, как идея и желание покорить космос поднимались не только на костях. Потому что только насильственно такое невозможно сделать. Когда я разговаривал с Леоновым, я видел и вижу до сих его глаза — открытые, честные глаза человека, который готов сделать все, несмотря на все обиды. А сломленные судьбы были у большинства. У самого Леонова в лагерях сидел отец, а Королёву графином перебили шейные позвонки во время допроса. И вот это меня не устраивает. Я хочу жить нормальной жизнью, быть счастливым и не ждать каких-то обстоятельств, при которых нужно будет так объединяться.

Название «Театр Наций» досталось мне в наследство. И я его оставил по очень простой причине. Когда мы обнаружили, что театр полностью разрушен и кроме стен внутри нет ничего, пришлось искать деньги. Русский смекалистый ум предложил мне оставить прежнее название. Потому что выбивать деньги на ремонт словами: «Вы что, не хотите театру НАЦИЙ помочь?» гораздо проще. И оказалось, что проще.

Но у нас нет своей труппы, у нас очень много проектов, которые говорят о том, что мы неразрывно связаны с мировой культурой и у нас ставят спектакли ведущие мировые режиссеры, мы проводим фестиваль «Территория современного искусства», куда съезжаются студенты «наций» - со всего мира — чтобы учиться, мы работаем с регионами, где есть культурные и национальные корни других народов. Так что смело можно сказать: мы полностью соответствуем нашему названию. У нас не просто театр — у нас институция.»

Елизавета Боярская

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«Моя самая главная роль - материнство. И я могу отказаться от какой-то работы, если это мешает спокойствию в семье. В принципе, я так и делаю. Снимаюсь редко, раз в год, в основном занята в театре. Театр занимает, конечно, много времени, но не настолько, чтобы я не видела ребенка. К счастью.

Мне легко выбраться из роли. Я быстро вхожу в спектакль, в момент выхода на сцену, и выхожу из него в конце.

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У нас и так в жизни достаточно много потрясений, чтобы еще их приносить определенное самочувствие на сцену. В личной жизни предпочитаю комфорт, спокойствие и надежность, чтобы свои силы и нервы вкладывать в те обстоятельства, которые нам предлагает то или иное произведения. А не притаскивать на сцену свою истрёпанность.

Любое произведение, над которым мы работаем, будь то "Жизнь и судьба" Гроссмана или "Иванов" Чехова, там настолько много сложных и многогранных обстоятельств, что совершенно не нужно искать дополнительно, чтобы возбудить себя на какую-то глубину и трагедию. Там столько всего заложено, до чего еще люди будут докапываться веками. И этого достаточно, чтобы насытить спектакль настоящими, живыми чувствами.»

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После небольшой экзекуции в стиле «Q&A», участники пресс-конференции в компании заместителя мэра Андриса Америкса отправились облагораживать рижские парки — сажать деревья. Елизавета Боярская копала за троих, Евгений Миронов тоже бодро взялся за дело и даже отказался от перчаток и докопала бы гастролирующая труппа до полезных ископаемых, если бы их не остановил сотрудник ООО «Леса и парки». Теперь в столичном парке Кронвальда будут цвести на радость горожан две калины — одна заммэра и вторая театральная.

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Напоминаем, что с 3 октября в Риге, Лиепае и Вентспилсе пройдут самые яркие российские постановки. Чеховский «Иванов» Театра наций, «The_Marusya» костромской компании «Диалог Данс», «Русский роман» Театра им.Вл.Маяковского, «Кафе Идиот» театра «Балет Москва» по мотивам романа Ф.Достоевского и шекспировский «Сон в летнюю ночь» театра «Мастерская П.Н.Фоменко».

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