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Осень - время сидеть на диване и вязать теплые носки. Ну, еще смотреть хорошее кино! Или пересмотреть старые картины. Мы опросили главных рыцарей города с хорошим киновкусом, чтобы порадовать вас своей подборкой. Не скучайте, ведь до весны всего 95 дней.

Дмитрий Ранцев, кинокритик

Надо сказать, что радостнее мне становится от просмотра любого качественно сделанного фильма, даже самого мрачного – потому что тут происходит задействование каких-то скрытых духовных ресурсов, и это по-настоящему дает надежду.

Однако есть картины, насыщенные тонкими неуловимыми материями, которые оставляют длительное и часто необъяснимое послевкусие и поддерживают тонус на высоком уровне. Я выбрал пару достаточно свежих фильмов и заглянул чуть дальше по обратной шкале времени.

"Патерсон", 2016 Режиссер – Джим Джармуш.

Рассказ о шофере рейсового автобуса, проживающего день за днем, неделя за неделей размеренно и очень понятно, становится в руках Джармуша упоительным поэтическим трипом.

И дело не столько в том, что главный герой Патерсон, живущий в городке Патерсон, в свободное время пишет стихи. Дело, скорее, в точно схваченной сути той комбинации времени, пространства и обстоятельств, что складывается в уникальную для каждого и общую для всех материю бытия. Американскому режиссеру удается, не умаляя глубины этой материи, увидеть в ней невероятные легкость и приподнятость.

"Люмьеры", 2017 Режиссер - Тьерри Фремо.

Директор знаменитого Каннского кинофестиваля, словно для подтверждения своего синефильского призвания, решил сделать удивительный фильм. Казалось бы, он просто склеил снятые сто и более лет назад коротенькие немые фильмы пионеров кинематографа Огюста и Луи Люмьеров. (Замечу в скобках, что подобные монтажные эксперименты становятся трендом – взять хотя бы отличнейший фильм Яниса Путниньша "Это помнят только поезда", получивший номинацию на "Большом Кристапе" этого года.)

Ничего, кроме таланта монтажера и комментатора (автор фильма вербально сопровождает свою нарезку), здесь нет. Разве что – те самые фильмы, с которых началась история кино.

Самое поразительное, что я не испытывал подобной силы непосредственных впечатлений и ярких эмоций даже на самых кассовых боевиках. Спасибо великим братьям и энтузиасту Фремо!

"Великая красота", 2014 Режиссер - Паоло Соррентино.

История итальянского писателя, прославившегося единственной книгой в молодости и нынче отмечающего 65-летний юбилей, становится грандиозным барочным полотном, написанным размашистыми мазками и смелыми красками, в которых щедрой рукой смешаны сатира и сентиментальность, мудрость и витальность.

Этот фильм – не только очередное и весьма убедительное признание в любви к вечному городу – Риму. Не только сатира на нравы богемы и издержки современного искусства. И не только путешествие по закоулкам рефлексирующей души. Возможно, главное, что здесь есть – любовь к жизни во всех, даже самых неожиданных ее проявлениях. Эта любовь поражает до тех самых светлых слез, сквозь которые проступает улыбка освобождения от не замечаемого прежде бремени. Эта любовь заряжает и заражает, прекраснейшим образом настраивая оптику взгляда на окружающую действительность.

Дмитрий Белов, кинокритик

"Маска", 1994 Режиссер: Чак Рассел "Ваша пижама невозможна!"

Этот фильм, по моему мнению, сделал из Джима Керри звезду, а по некоторым другим мнениям - закрепил его в звёздном статусе (ведь уже был "Эйс Вентура").

Стэнли Ипкис, робкий банковский клерк, находит волшебную маску, которая высвобождает всё, что накопилось в Стэнли за годы поражений, унижений и чересчур осторожных движений. Мало того, что "Маска" - это очень смешно и вообще, до сих пор моя любимая полнометражная комедия, это ещё одна возможность вернуться назад во времени и полюбоваться 21-летней Кэмерон Диаз.

"Амели", 2001 Режиссер - Жан-Пьер Жёне "Люди говорят о погоде, чтобы не сказать лишнего"

Этапная картина для современного французского кинематографа. За 16 лет, прошедших с появления на экранах странной девушки с Монмартра, было снято столько фильмов про странных девушек и столько фильмов в "амели-стиле" (а про Монмартр вообще не сосчитать), что сам оригинал Жана-Пьера Жене кое-кому кажется не оригинальным. Это чудесная история о любви к мелочам, к людям и ко всему миру; мы с удовольствием узнаём в причудах Амели собственные маленькие радости, и, конечно же, всё кончится хорошо.

"Джуно", 2007 Режиссер - Джейсон Райтман "— А твои родители не будут беспокоиться? — Нет, я уже беременна, что ещё я могу натворить?"

Казалось бы - как зачерпнуть хорошего настроения из истории о беременной старшекласснице, пытающейся пристроить своего нерождённого ребёнка? Этот фильм - очередное доказательство того, что "как ты делаешь" важнее, чем "что ты делаешь". Снимая свой предыдущий фильм, едкую сатиру "Здесь курят", Джейсон Райтман не растратил весь свой сарказм.

При помощи сценаристки Диабло Коуди режиссёр преобразовал его в лёгкую иронию и снабдил ею практически все диалоги "Джуно". Получилась добрая и светлая, а главное, человеческая то ли драма, то ли комедия с очень живыми персонажами, которых воплотили Эллен Пейдж и Майкл Сера. А когда наблюдаешь за живыми и ироничными (особенно за самоироничными) - настроение улучшается.

Александр Шунин, руководитель отдела маркетинга Рижского центрального рынка

Я не любитель возвращаться к однажды испытанному в надежде получить ту же радость, как во время первого опыта, поэтому редко пересматриваю фильмы, мультфильмы или сериалы.

"Ивановы-Ивановы", 2017 Режиссер - Антон Федотов

Cейчас хорошее настроение ищу в новой российской многосерийной комедии положений "Ивановы-Ивановы" - история двух перепутанных в роддоме мальчишек, "Принц и нищий" на рублёвский лад.

"Как я встретил вашу маму", 2005

При этом, скажем, "Как я встретил вашу маму" могу смотреть с любой серии, если хочется за ужином похихикать, не раскрывая набитого рта.

"Человек-швейцарский нож", 2016 Режиссер - Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт

"Человек-швейцарский нож" сложно назвать фильмом, поднимающим настроение, однако это чернушная драмедия всё же больше про позитив, про ценность жизни, я настаиваю.

Олег Пека, программный директор MixMedia Group

"Бобро поржаловать!", 2008 Режиссер - Дэни Бун

Французские "Особенности национальной охоты". Почтового клерка с юга Франции в качестве наказания переводят в почтовое отделение на севере страны. Суровая погода, чудовищная провинциальность и непонятный диалект. Весь юмор построен на игре слов, и мои друзья из Франции просто поверить не могли, что я мог оценить всю прелесть этой комедии. Но дубляж студии "6 кадров" совершил чудеса! — Меня отстранили, да? — Хуже. — Уволили? — Ещё хуже. — Хуже? Меня казнят? — Перевод на Север! — Не-ет!

"Реальная любовь", 2003 Режиссер - Ричард Кёртис

Если нужно создать рождественское настроение и вспомнить, что праздники совсем близко, я в сотый раз пересматриваю этот милый, добрый, волшебный фильм, похожий на сказку для взрослых. Молоденькая Кира Найтли, остроумный Хью Грант, неподражаемый Алан Рикман, уморительный Мистер Бин с минутным бенефисом... И, да: Билл Найи в роли старого рокера самостоятельно исполняет хит, и круто шутит в эфире радиошоу. -Ваш лучший секс? — Бритни Спирс! — Что??? — Шутка! - ... - Секс был отвратительным...

"Мимино", 1977 Режиссер - Георгий Данелия

Могу смотреть миллион раз, знаю каждую фразу наперед, но не в состоянии разгадать магию фильма Данелии. Мимино и Рубик - это люди удивительной прямоты и честности, особый тип советского человека, исчезнувший в циничные 90-е. Каждый просмотр этого фильма - возвращение в уютный и добрый мир детства, своего рода спа-процедура снятия душевной черствости. "Алё! Ларису Ивановну хочу!"