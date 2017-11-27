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С 25 ноября в художественном музея Рижская биржа открылась выставка современного искусства «В семимильных сапогах. Остановка — Финляндия». Работы из коллекции музея Киасма - между прочим, самого посещаемого музея Хельсинки.

Текст и фото: Евгения Шафранек

Время работы финского музея - до 23:00! То есть, вариант: "Дорогая, задержался на работе, так на выставку без меня"- не прокатит.

Я, как всегда, полна скептицизма и недоверия, а пресс-релиз, как всегда, говоря пелевинскими фразами, «мощно мерцает неопределённостью»

Но что-то мне в этом текстовой "воде" удалось разобрать: здесь представлен яркий образец, так называемого искусства поп-арт. То есть искусства, которое вдохновилось рекламой, телевидением и промышленным дизайном.

Мое горячее сердце, падкое на арт-эксперименты, чуть не выпрыгнуло наружу от ожидания.

Обещано многое. Например, воскресили Майкла Джексона, сняли на видео мадам внушительных размеров, которая закатывает в тесто свои трусы и символизирует этим трешем феминизм, притащили прессованные старые капоты от машин и осветили эстетику Макдональда.

Может быть, незаметно, но я вложила в эту фразу всю доступную мне иронию. В отличие от автора «фастфуда» Яни Лейнонена, который представил свой труд на полном серьезе. Хотя, не факт.

На самом деле, Яни мне импонирует. Он, например, входит в группу художников, которая называет себя "Продовольственной освободительной армией".

Лет шесть назад эта арт-банда реально украла фигуру Рональда Макдональда из McDonald, назвав свой перфоманс «акцией гражданского неповиновения». Оригинал у творческой группировки отняла полиция, в ответ же художники изготовили своего собственного Рональда и символически казнили его. Вы извините, но это очень круто. Это вам не статую свободы без штанов залезть.

Мне, конечно, всегда было интересно: в какой момент набор вещей становится инсталляцией и в какой момент некая группа маститых художников, кивает окладистой бородой и признает перфоманс искусством.

Как вот получаются эти награды за вклад? Например, Абидин, представивший здесь фейковое интервью с Майклом Джексоном, получил государственную премию от Министерства культуры и образования Финляндии.

Очень рекомендую обратить внимание на рисунки закатов и рассветов - привет из Нью-Йорка. Художник находит бумажный мусор и пишет на помятых кофейных стаканчиках потрясающее небо.

А вот пушистые колечки на кактусах - "Женитьба фетишистов". Тут, как говорится, без комментариев.

Самой дорогой работой считается огромное полотно Роберта Раушенберга, который в 60-е годы начинал свой попартовый путь вместе с Энди Уорхолом. Как увидите яичницу, поезд и греческую статую в одном месте - это оно, Роберт Раушенберг.

Выставка открыта до 7 января. Так что, добро пожаловать за собственным мнением!