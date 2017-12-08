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Катерина Гордеева - великолепный российский журналист, писатель, кинодокументалист, создатель цикла творческих встреч "Открытая лекция", мама четверых детей и попечитель благотворительного фонда "Подари жизнь".

Золотая медаль по окончанию математической школы и мечта стать детским хирургом трансформировалась в журналистику. А дальше Сорбонна, МГУ им.Ломоносова и бонусом - диплом специалиста истории искусств итальянской Школы Леонардо да Винчи.

Дальше - "Тема", "Взгляд", русская служба би-би-си, совместно с продюсером Софьей Гудковой и режиссером Сергеем Ивановым сняла трехсерийный документальный фильм "Победить рак", в котором приняли участие известные люди, столкнувшиеся с болезнью: Михаил Горбачёв, Людмила Улицкая, Эммануил Виторган, Лайма Вайкуле и Мари Фредрикксон. А еще был пронзительный документальный фильм "Голоса" - рассказ о детях блокадного Ленинграда. На самом деле, проще сказать, что Катерина не делала - ее работоспособности и профессионализму можно позавидовать.

О профессии "журналист", роли мамы, семейном счастье - в интервью Евгении Шафранек.

"В свою жизнь, в частную жизнь, готова впустить настолько, насколько этого требует привычная откровенность соцсетей. Но мы все прекрасно знаем, что реальность твоей всамделишной жизни довольно часто серьезно отличается от того, что выставлено в соцсетях на всеобщее обозрение.

Вот твои дети стоят красивые и счастливые, обнявшись, а через пять минут перевернули тарелку с кашей. Кто-то поскользнулся, вспомнили, что не сделали домашнее задание, перепутали футбол с уроком виолончели и – картина уже совсем другая. А в инстаграме осталась фотография: счастливые дети на фоне елки.

Я как-то читала эпиграф к одной книге: "Моим четверым детям, без которых эта книга была бы написана на пять лет раньше". В каком-то смысле это про меня.

Но я ни за что бы не отказалась от счастья материнства, мне невероятно интересно с моими детьми. И я счастлива, что могу разделить это чувство с мужем, благодаря которому, кстати, мне удается работать не только мамой.



**Но снять фильм сильно проще, чем вырастить ребенка. **



Мне кажется, детям не нужно им прививать. Самое главное – это чувство уверенности и любви, которое надо изо всех сил попытаться у них сохранить: что вот есть мама и папа, дом, здесь тебя всегда любят таким какой ты есть. И еще, мне кажется, невероятно важным открыть все двери и оставить за ребенком свободу выбора.

Может, есть какие-то золотые правила счастливого брака, но я их не знаю. Мне кажется, нет ничего важнее любви и умения прощать.

Безусловно, есть люди, вызывающие у меня трепет. Недавно я так боялась опоздать на интервью к Людмиле Михайловне Алексеевой, что приехала на два часа раньше и сидела под окнами ее дома, ждала назначенного времени. Но это вообще не про звёздность.

Я не "беру" знаменитостей чем-то. Мне правда, как правило, ужасно интересно. С теми, кто мне неинтересен, я не общаюсь. К счастью, могу выбирать.

Каждый человек – уникален и поразителен. И я так устроена, что всякая встреча, которая длится больше пяти минут, производит на меня большое впечатление. Поэтому я стараюсь нечасто встречаться: я впечатлительная.

Мне как-то удается абстрагироваться от критики и оскорблений в свой адрес. Но я не могу сказать, что часто сталкиваюсь и с критикой. И с оскорблениями. Кроме того, мне важно и интересно разговаривать с людьми, чьи взгляды отличаются от моих. Но и с реальные угрозы имели место быть...

В каком-то смысле – я карьеристка, в том смысле что мне важна творческая реализация, возможность снимать фильмы, писать книги, делать то, что я умею и люблю. В смысле карьерной лестницы – у меня совершенно нет амбиций. Я не люблю и не стремлюсь руководить людьми, занимать должности или посты.

Разумеется честная журналистика бывает. Собственно, что такое журналистика? Это возможность дать людям почувствовать, пережить или узнать нечто, что сами они не смогли бы. В этом смысле любое вранье – чревато.

Другое дело, частенько так бывает, что ощущения журналиста субъективны. Ну для этого и должен быть широкий выбор СМИ, чтобы сами люди (зрители, слушатели, читатели ) имели возможность выбирать, кого они делегируют во внешний мир, чтобы получить достоверную информацию.

Да, у меня много подписчиков в социальных сетях. И я очень дорожу своей аудиторией и очень ее уважаю.

Сейчас почти все кричат. Иногда от этого звенит в ушах. Мне кажется, если бы люди учились разговаривать нормальным тоном о вещах, которые их волнуют и кажутся им важными, толку было бы больше.

Я особенно не задумываюсь: стою я по ту или эту сторону баррикад. Мне кажется, важно оставаться самим собой. А против течения это или согласуется с "генеральной линией" – это все очень относительные понятия.

В Петербурге оказалось, что люди не могут жить без наших диалогов и "Открытых лекций". В Риге это оказалось никому не нужно...

Чтобы заниматься благотворительностью никаких особых сил не требуется. Тут история про другое: ты не можешь жить каждый день, не оглядываясь на то, что есть кто-то, кому не так здорово, как тебе. А у тебя есть все для того, чтобы хотя бы чем-то хотя бы чуть-чуть помочь. У каждого их нас это "чем-то" и "чуть-чуть" разное. Ну и что.

Дома я такая же, как на людях. Тодько иногда уставшая. А еще мои дети почему-то уверены, что я врач.

Мне, не то, что удалось сохранить в себе какую-то детсткость. Мне скорее, никак не удается ее победить. Мой муж иногда шутит, что у него пятеро детей, я просто старшая.

Люблю обниматься, путешествия, утро, когда никуда не надо идти, ходить с детьми в театр и кино, гулять вдвоем с мужем.

Больше всего на свете люблю одиночество. В юности всегда уезжала в отпуск одна. Сейчас в моей жизни одиночества столько, сколько позволяют обстоятельства: в самолете, в гостинице, в машине, когда еду за детьми или на съемку. Взамен отсутствия одиночества я получаю тоже, надо сказать, неплохие вещи: счастье общения с теми, кого я люблю."