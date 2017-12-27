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Телеведущая Майя Силова в Рождество сидела под елочкой, упаковывала подарки и пополняла свой инстаграм чудесными снимками.

A post shared by Maija Silova (@silovamaija) on Dec 24, 2017 at 10:55am PST

Интарс Бусулис очевидно в Рождество оказался в кругу семьи, но решил, что детали лишние.

A post shared by Intars Busulis (@intarsbusulis) on Dec 24, 2017 at 11:36am PST

Актриса Агнесе Зелтиня решила совместить приятное с полезным и лишний раз прорекламировать свой бренд аксесуаров.

A post shared by AGNESE ZELTINA (@actress_zeltina) on Dec 24, 2017 at 3:31am PST

Дизайнер марки M-Couture Юлия Малахова (Сардыкова)в социальных сетях просто мастер интриги. Но подарки упакованы красиво!

A post shared by Julia Malahova (ex Sardykova) (@juliamalahov) on Dec 25, 2017 at 1:31am PST

Еще одна латвийская дизайнер Анна Ледскалниня лаконично выставила снимок елочки

A post shared by Anna Ledskalnina (@annaleds) on Dec 24, 2017 at 11:12am PST

Главная ракетка страны Алена Остапенко и в Рождество работает - у нее фотосессия в Тайланде. Но и отдохнуть спортсменка успела

A post shared by Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko1997) on Dec 24, 2017 at 12:34am PST

Музыканты Prāta Vētra поздравили своих поклонников с Рождеством, а вот где установлена елочка промолчали. На самом деле, ребята вместе с Интаром Бусулисом на днях принимали участие в концерте в московском "Крокус-сити холл"

A post shared by BrainStorm / Prāta Vētra (@brainstormofficial) on Dec 24, 2017 at 1:00am PST

Певец Маркус Рива обаял улыбкой и разочаровал рекламой

A post shared by Markus Riva (@markusriva) on Dec 23, 2017 at 8:36am PST

А вот Лайма Вайкуле вместо елочки сфотографировалась рядом с Димой Биланом, у которого день рождения в католическое Рождество. Ну или Рождество в день рождения Димы Билана.

A post shared by Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) on Dec 24, 2017 at 8:06am PST

Стилист Влада Волковича как проводит праздник не рассказала, но елочку презентовала

A post shared by Vlada Volkovicha (@vladavolkovicha) on Dec 24, 2017 at 9:19am PST

Совладелица пиар-агентства Ирена Дроздова дома не засиделась, зато встретилась с друзьями

A post shared by Irēna Drozdova (@paniirena) on Dec 25, 2017 at 11:56am PST

Модный блогер Сергей Хатанзейский сам стал елкой и к его ногам теперь можно складывать подарки. Простите, но это очень смешно -)

A post shared by HATANZEYSKY (@hatanzeysky) on Dec 26, 2017 at 8:05am PST

Еще один модный блогер, точнее, одна, Алина Келлер, под елку не падала и лампочками не обвешивалась. Просто задумалась, что же надеть на новогоднюю вечеринку. Пока придумала, пока гардероб перебрала - уже и Рождество прошло

A post shared by Fashionista (@alinakellerofficial) on Dec 25, 2017 at 4:18am PST

Исполнительница Элина Ивагло селфи с елками начала делать еще с начала декабря. Было из чего выбрать