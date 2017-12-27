Instagram: как латвийские звезды отметили Рождество
Телеведущая Майя Силова в Рождество сидела под елочкой, упаковывала подарки и пополняла свой инстаграм чудесными снимками.
Интарс Бусулис очевидно в Рождество оказался в кругу семьи, но решил, что детали лишние.
Актриса Агнесе Зелтиня решила совместить приятное с полезным и лишний раз прорекламировать свой бренд аксесуаров.
Дизайнер марки M-Couture Юлия Малахова (Сардыкова)в социальных сетях просто мастер интриги. Но подарки упакованы красиво!
Еще одна латвийская дизайнер Анна Ледскалниня лаконично выставила снимок елочки
Главная ракетка страны Алена Остапенко и в Рождество работает - у нее фотосессия в Тайланде. Но и отдохнуть спортсменка успела
Музыканты Prāta Vētra поздравили своих поклонников с Рождеством, а вот где установлена елочка промолчали. На самом деле, ребята вместе с Интаром Бусулисом на днях принимали участие в концерте в московском "Крокус-сити холл"
Певец Маркус Рива обаял улыбкой и разочаровал рекламой
А вот Лайма Вайкуле вместо елочки сфотографировалась рядом с Димой Биланом, у которого день рождения в католическое Рождество. Ну или Рождество в день рождения Димы Билана.
Стилист Влада Волковича как проводит праздник не рассказала, но елочку презентовала
Совладелица пиар-агентства Ирена Дроздова дома не засиделась, зато встретилась с друзьями
Модный блогер Сергей Хатанзейский сам стал елкой и к его ногам теперь можно складывать подарки. Простите, но это очень смешно -)
Еще один модный блогер, точнее, одна, Алина Келлер, под елку не падала и лампочками не обвешивалась. Просто задумалась, что же надеть на новогоднюю вечеринку. Пока придумала, пока гардероб перебрала - уже и Рождество прошло
Исполнительница Элина Ивагло селфи с елками начала делать еще с начала декабря. Было из чего выбрать