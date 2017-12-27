Instagram: как латвийские звезды отметили Рождество

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Woman | 27 декабря 2017 года, 09:45

Телеведущая Майя Силова в Рождество сидела под елочкой, упаковывала подарки и пополняла свой инстаграм чудесными снимками.

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Интарс Бусулис очевидно в Рождество оказался в кругу семьи, но решил, что детали лишние.

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Актриса Агнесе Зелтиня решила совместить приятное с полезным и лишний раз прорекламировать свой бренд аксесуаров.

Дизайнер марки M-Couture Юлия Малахова (Сардыкова)в социальных сетях просто мастер интриги. Но подарки упакованы красиво!

Еще одна латвийская дизайнер Анна Ледскалниня лаконично выставила снимок елочки

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Главная ракетка страны Алена Остапенко и в Рождество работает - у нее фотосессия в Тайланде. Но и отдохнуть спортсменка успела

Музыканты Prāta Vētra поздравили своих поклонников с Рождеством, а вот где установлена елочка промолчали. На самом деле, ребята вместе с Интаром Бусулисом на днях принимали участие в концерте в московском "Крокус-сити холл"

Певец Маркус Рива обаял улыбкой и разочаровал рекламой

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А вот Лайма Вайкуле вместо елочки сфотографировалась рядом с Димой Биланом, у которого день рождения в католическое Рождество. Ну или Рождество в день рождения Димы Билана.

Стилист Влада Волковича как проводит праздник не рассказала, но елочку презентовала

Совладелица пиар-агентства Ирена Дроздова дома не засиделась, зато встретилась с друзьями

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Модный блогер Сергей Хатанзейский сам стал елкой и к его ногам теперь можно складывать подарки. Простите, но это очень смешно -)

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Еще один модный блогер, точнее, одна, Алина Келлер, под елку не падала и лампочками не обвешивалась. Просто задумалась, что же надеть на новогоднюю вечеринку. Пока придумала, пока гардероб перебрала - уже и Рождество прошло

Исполнительница Элина Ивагло селфи с елками начала делать еще с начала декабря. Было из чего выбрать

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