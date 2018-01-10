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Если светская дама, как правило, вынуждена блистать в одиночестве, то светская пара просто обязана быть всегда вместе. Желательно под ручку. Желательно, сияя от счастья. Читатели вновь подвели итоги 2017 года и определили победителя в номинации "Светская пара года".

Первое место досталось Нилу Ушакову и его супруге Ивете Страутине-Ушаковой.

С серьезным отрывом, но серебро - у хозяйки журнала Titanium Марины Диановой и экс-премьера Валдиса Биркавса.

Третье место заняли журналист Родион Шеховцов и его вторая половина — врач Зане Норвеле.

Предпоследнее место у обаятельных Раймонда и Иветы Вейонисов

Последнее место читатели присудили чете Затлерсов.