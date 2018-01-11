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Ирена Дроздова, совладелица маркетингового агентства PR LINIJA. Человек-фейерверк, человек-улыбка и человек-действие. В ее руках всё и горит, всё работает. Откуда в хрупкой Ирене столько жизнелюбия, страсти к своему делу и желания творить - в нашем "Личном деле".

"Убеждена, что запасы энергии восполняются по ее затратам. Каждому, должно быть, знакомо ощущение, когда дело спорится, процесс увлекает, хочется объять необъятное успеть как можно больше, а ты и не спал, и не ел толком, но энергия бьет ключом.

Или наоборот – лежишь который час на диване, все лень и кажется, что сил мало и лучше их продолжать экономить и не двигаться. Так вот это неверный подход – сил не прибудет. Очень важно найти мотивацию и сделать первый шаг с условного дивана.

Приводя свое тело в подвижный режим, одновременно стабилизируется и эмоциональное состояние. Этому есть и биохимические, и нейрофизиологические подтверждения. «Движение - это жизнь, а жизнь - это есть движение» - поговорка древняя, но очень верная.

У меня с раннего детства было достаточно четкое понимание, чем мне нравится заниматься, а что радости не доставит. К счастью, у меня не было негативного опыта, как если бы родители меня отправили чему-то учиться против моей воли или я была вынуждена ходить на нелюбимую работу.

Выбирая учебу, занятия и работу себе по душе я естественным образом приобретала уверенность в себе, своих силах. Полагаю, что залог гармоничного существования и успеха в делах - хорошее понимание себя, своих желаний и адекватная, трезвая оценка своих возможностей.

Вдохновение важно и это отличный бонус при работе над, допустим, непростым, проектом. Но сидеть и ждать музы опрометчиво и непрофессионально. И тут опять же приходит на помощь знание себя, своих стимулов и сознательное их применение.

Люблю писать красками. Это учит усидчивости, концентрации внимания, очень помогает самопознанию. Рисование – моя медитация.

Мне близка философия закона причин и последствий, иначе говоря, кармы. Все, что человек представляет собой в настоящем и что он представит из себя в будущем, все это - последствие его деятельности в прошлом.

Ежесекундно мы совершаем выбор, который повлечет за собой то или иное развитие событий. Когда люди задаются вопросами: "За что мне это?"- стоит лишь провести честный аудит своих поступков, чувств, мыслей и ответ станет очевидным.

Моё счастье очень разное.

Иногда - волна, накатившая внезапно, от звуков любимой музыки, яркого солнца или хорошей новости. Иногда – перманентное, обволакивающее, возникающее от осознания, что все хорошо, все здоровы, близкие рядом и жить здорово! Я стремлюсь к счастью, не боюсь его, стараюсь ловить любые его мгновения.

Сложно описать своё идеальное утро. Я как-то не выделяю какое-либо время суток. Кстати, как и день недели – понедельник, например, или пятницу. Заметила, что это не оказывает на меня особого влияния. Видимо, это связано с моей профессиональной деятельностью – я могу работать в воскресенье, а в понедельник отдыхать.

Но я «сова» и не люблю ранние подъемы, поэтому, пожалуй, сформулирую так: идеальное утро – это не слишком раннее утро.

Я бы не назвала себя любвеобильным человеком, любовные страсти - не моя стихия. Но я не представляю себе жизни без ощущения теплого, успокаивающего, обнадеживающего и окрыляющего чувства, придающего очень многому смысл.

К гороскопам можно относиться как угодно, но что делать со скепсисом, если я идеально подхожу под описания типичных Водолеев. А свобода у представителей нашего знака ценится превыше всего.

Дружба с партнером, взаимное доверие, наличие личного пространства, отсутствие четкого распределения гендерных ролей в семье, типа «женщина у очага, мужчина – добытчик» и если все это приправлено юмором - успех гармоничных отношений обеспечен.

Именно по причине того, что у меня большой круг знакомых, могу сказать, что современные мужчины очень разные. Я против любых обобщений. Я наблюдаю как недостаточно амбициозных, неуверенных в себе или нереализовавшихся мужчин, так и очень успешных, целеустремленных, талантливых и увлеченных.

То же самое касательно женщин. Все разные, но всегда очень жаль, когда женщина теряет интерес к себе и жизни, начинает винить других людей в своих неудачах и, в результате, лишает себя успешного будущего.

Дружба для меня – явление с большой буквы.

Смею надеяться, что дружить умею, у меня много друзей и подруг, с которыми мы можем отметить «серебряный юбилей».

В дружбе, как мне кажется, важно не быть категоричным в суждениях, проявлять гибкость, уважение и всегда помнить и ценить сам факт того, что ты «нашел своих», а это дорогого стоит.

Я идеалист. Наверное, можно сказать, что иногда я живу в иллюзорном мире, идеализирую действительность. Мне крайне важен мой внутренний комфорт, ощущение полной гармонии с собой и миром. Так получается, что почти все мои мечты связаны с эмоциональными, нематериальными вещами и благами.

Здоровый пофигизм - это про меня! Так было почти всегда – в детстве и юношестве в полной мере. Потом он начал понемногу исчезать и я обнаружила, что болезненно реагирую на какие-то вещи, которые совершенно в этом не нуждались. Тогда пришлось подсобраться, поработать над собой и вернуть себе подобное отношение к жизни. Не путать с эгоизмом, это совсем из другой оперы!

Если бы можно было вернуться назад, то посоветовала бы себе быть смелее, рисковать, не бояться перемен, быть еще менее осторожной и рациональной.

Когда форс-мажор, первая реакция – внутренняя паника. Хотелось бы от нее избавиться, потому что почти все проблемы исправимы, решение можно найти, шанс реального «провала» минимален, а нервные клетки-то не восстановить.

О, я счастливый человек – меня почти невозможно обидеть, если я сама к этому не готова. А незнакомый мне человек вообще не имеет шансов нанести мне обиду. Как необидчивый человек я жду этого и от других, но если вижу, что кто-то более эмоционален, то извиниться, пойти на примирение мне не составляет труда. Мне некомфортно в ссоре, в моей жизни их почти не бывает.

Мои главные жизненные правила: "Неоправданные ожидания приводят к стрессу" и "утро вечера мудренее"."