Woman |

Сергей Хатанзейский, пожалуй, единственный из фешн-блогеров, который умеет качественно хайпнуть. Его образы всегда самоирония, чистый стёб и полный антигламур. Тем и берёт!

«Я модный блогер, стилист, тракторист и вечно модный студент, который гоняется за модными трендами для соцсетей, людей и себя. Молодец я, хорошо сформулировал. А ведь мне через неделю тридцать лет.

Я иду по жизни смеясь и с хорошим настроением. А чего грустить? Все же хорошо!

Я авантюрист, который вечно что-то придумывает.

Рутина, когда работаешь восемь часов в день и час на обед. А я фанат своей деятельности.

Все давно сократили мою фамилию до скромного Хатан. Потому что Хатанзейский - это сложно. И какие только варианты мне приходилось слышать! Хатызейцев, Хатындейцев, Хатаженский, Хатыжевский. Как ее только не коверкали! А когда работал на стройке, мой прораб называл меня Хатындейцев!

С телефонной книжкой по-всякому получается. Cтараюсь записывать имя и фамилию. В крайнем случае, кличку или ассоциативные воспоминания. Но у меня реально есть Дима-стилист и, как оказалось, много Насть: Настя-зубной, Настя-USA, Настя-стилист, Настя-... ну да Бог с ней...

Очень круто, когда кто-то может посмотреть на тебя со стороны и дать пинок в нужный момент.

Девушки с чувством юмора — круто и сексуально. Ну и красота сюда же. Тоже важно

В самом начале пути всегда страшно. Хотя, чего бояться? Если ты ноль, куда уж хуже? Так что бояться не надо.

Критику переносить легко. Если критика от людей, которым доверяю, прислушаюсь. А остальные пусть пошумят.

Не могу дождаться, когда вернутся нулевые. Вот когда можно будет устроить треш из перьев, страз и джинсов с низкой талией!

С самой страшной горки в парке аттракционов скачусь, а с парашютом не прыгну. Думаю, по жизни я не столько смелый, сколько пробивной и без комплексов.

Нестабильность дает возможность жить нескучно. Всегда есть какой-то экшн. Up & down

Люблю путешествовать и любимое место на земле аэропорт.

«Кто понял жизнь, тот не торопится». Пусть это будет моим девизом. Хотя, сам я постоянно тороплюсь, суечусь и вынашиваю кучу проектов. Надо повторять это правило жизни почаще.