Сергей Хатанзейский: «Нестабильность дает возможность жить нескучно!»
Сергей Хатанзейский, пожалуй, единственный из фешн-блогеров, который умеет качественно хайпнуть. Его образы всегда самоирония, чистый стёб и полный антигламур. Тем и берёт!
«Я модный блогер, стилист, тракторист и вечно модный студент, который гоняется за модными трендами для соцсетей, людей и себя. Молодец я, хорошо сформулировал. А ведь мне через неделю тридцать лет.
Я иду по жизни смеясь и с хорошим настроением. А чего грустить? Все же хорошо!
Я авантюрист, который вечно что-то придумывает.
Рутина, когда работаешь восемь часов в день и час на обед. А я фанат своей деятельности.
Все давно сократили мою фамилию до скромного Хатан. Потому что Хатанзейский - это сложно. И какие только варианты мне приходилось слышать! Хатызейцев, Хатындейцев, Хатаженский, Хатыжевский. Как ее только не коверкали! А когда работал на стройке, мой прораб называл меня Хатындейцев!
С телефонной книжкой по-всякому получается. Cтараюсь записывать имя и фамилию. В крайнем случае, кличку или ассоциативные воспоминания. Но у меня реально есть Дима-стилист и, как оказалось, много Насть: Настя-зубной, Настя-USA, Настя-стилист, Настя-... ну да Бог с ней...
Очень круто, когда кто-то может посмотреть на тебя со стороны и дать пинок в нужный момент.
Девушки с чувством юмора — круто и сексуально. Ну и красота сюда же. Тоже важно
В самом начале пути всегда страшно. Хотя, чего бояться? Если ты ноль, куда уж хуже? Так что бояться не надо.
Критику переносить легко. Если критика от людей, которым доверяю, прислушаюсь. А остальные пусть пошумят.
Не могу дождаться, когда вернутся нулевые. Вот когда можно будет устроить треш из перьев, страз и джинсов с низкой талией!
С самой страшной горки в парке аттракционов скачусь, а с парашютом не прыгну. Думаю, по жизни я не столько смелый, сколько пробивной и без комплексов.
Нестабильность дает возможность жить нескучно. Всегда есть какой-то экшн. Up & down
Люблю путешествовать и любимое место на земле аэропорт.
«Кто понял жизнь, тот не торопится». Пусть это будет моим девизом. Хотя, сам я постоянно тороплюсь, суечусь и вынашиваю кучу проектов. Надо повторять это правило жизни почаще.