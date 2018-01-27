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Алина Келлер - одна из самых популярных фешн-блогеров Латвии. Модные показы, фотосессии, красивая одежда и не менее красивая картинка уже результат. За кадром остается, на самом деле, большой труд.

Надо признаться, что несколько лет назад, когда Алина только появилась на светской арене, я, кажется, скептически фыркала больше всех. Но она сумела завоевать себе имя, не раз продемонстрировать отличное чувство юмора и сделать блогерство настоящей профессией. Бросаем в воздух чепчики и наслаждаемся чтением.

Текст: Евгения Шафранек

«За красивой картинкой стоит обычная девчонка, душа компании и никаких понтов!

Мое идеальное утро - никуда не спешить. Обожаю валяться под одеялом, поэтому пропускаю все будильники и вечно везде опаздываю.

С молодым человеком мы вместе десять лет. И мне кажется, мы никак не поменялись. Мы просто вместе повзрослели. И нет никакого секрета «семейного счастья». Любовь или есть, или её нет.

Уверена, отношения сохраняет женщина, и все в её руках.

Для блогера лучшая награда признание и доверие людей, когда кто-то стремится быть на тебя похожим. Я на своём примере показываю, как обычная девочка может всего добиться сама. Если ты чего-то не можешь сейчас, значит, руки в ноги - и шуруй, действуй!

Боюсь одиночества и даже провожать любимого в командировки для меня мучительно. Сразу начинаю приглашать маму, подруг или сестру. Лишь бы заполнить эту пустоту.

Лет через десять хотела бы уже руководить какой-нибудь своей компанией.

Старость — это смерть. Все. Больше никаких ассоциаций.

Раньше очень переживала по поводу всех хейтерских комментариев. А сейчас мне, честно говоря, с высокой колокольни.

Для своих близких — я хороший друг, который никогда не откажет и всегда поддержит. Для остальных — не очень хороший, потому что в приоритете стоит семья, и я умею отказывать.

Моя профессия научила меня не доверять людям, не быть очень дружелюбной, к сожалению. И правильно расставлять приоритеты.

Я не приношу пользу обществу, но это самая популярная профессия на сегодня, как бы тяжело ни было это признавать.

Счастлива, что работаю в этой сфере, и это доставляет мне колоссальное удовольствие. Не стала бы блогером, была бы домохозяйкой.

В детстве была ужасно капризной — что захочу, то получу. Родители меня сильно любят, никогда мне ни в чем не отказывали и очень баловали. Я до сих пор сама себе редко в чем-то отказываю.

Помню нестерпимую боль — несчастная первая любовь в 15 лет. Не хочу об этом вспоминать сейчас, но отчетливо помню, как мне было плохо. И, по-моему, это страдание было не от того, что я сильно любила, а от того, что мне отказали. Хотя за все время отношений я вела себя, мягко говоря, не очень, и «отставка» была вполне логичной.

Мой главный недостаток - боязнь всего и уверенность в том, что мне невозможно отказать. Я правда боюсь всего: высоты, лифта, муравьев, самолётов — там такой список, закачаешься!

С ощущением счастья все просто. Когда твои близкие и любимые здоровы — это оно, счастье.

Чтобы я легко сошлась с человеком, он должен быть веселым, честным и жизнерадостным. Не люблю унылых людей.

Никогда не прощу предательства и измены любимого человека.

Я много путешествую и, на удивление, везде чувствую себя как дома. Видимо, выбираю для поездки такие удачные места, которые меня никак не напрягают, но дают ощущение отдыха.

Умею посмеяться над собой. Вообще смеяться над собой — мое хобби. Запросто могу сознаться в том, что, да, протупила. Хуже того! Я начинаю тупить, понимаю, что туплю , продолжаю это делать и наблюдаю, как люди постепенно впадают в состояние шока от моей тупизны.

Я далеко не дура, но мне нравится быть легкой и смешной.

Не считаю себя успешной. Думаю, впереди меня ждёт много интересного... Вообще не могу так о себе говорить и так себя характеризовать. Не люблю себя хвалить.

Мода — способ хорошо выглядеть и менять свое настроение. Если хочется поворчать, стоит сменить треники на красивое платье.

Я упорная, целеустремлённая, четко знаю, чего хочу от жизни, и иду к этому. И это моё главное правило: поставила цель — добейся!»

Фото: из личного архива