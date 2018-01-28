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Неприветливый, ветреный, дождливый январь не подарил нам солнца и сугробов, зато щедр на книжные новинки.

Владлен Дозорцев "Другой Юрканс"

Эта книга - об удивительной судьбе выходца из беждной польской многодетной семьи, который стал министром иностранных дел, и на равных входил в кабинеты Рейгана, Миттерана, Буша, Тэтчер и Путина. Читатель получит ответы на вопросы о многих странностях и белых пятнах этой судьбы.

Ольга Филь "Рига Тет-а-Тет"

"Рига тет-а-тет" - это книга-собеседник. Она ведет читателя интересными маршрутами не только старого города, но и по другим интересным местам Риги. Это красивый, познавательный подарок и для гостей столицы, и для рижан - для всех, кто любит прекрасный город на берегах Даугавы.

Яна Вагнер "Кто не спрятался"

Новый роман Яны Вагнер "Кто не спрятался" - история девяти друзей, приехавших в отель на вершине снежной горы. Они знакомы целую вечность, они успешны, счастливы и готовы весело провести время. Но утром оказывается, что ледяной дождь оставил их без связи с миром. Казалось бы - такое приключение! Вот только недалеко от входа лежит одна из них, пронзенная лыжной палкой...

Питер Франкопан "Первый крестовый поход: зов с Востока"

Первый крестовый поход - величайшее событие Средневековья, изменившее историю Европы и стран Востока. Принято считать, что он начался по призыву папы Урбана II, когда тысячи рыцарей оправились отвоевывать Святую землю у мусульман. Но что, если на самом деле инициатива исходила вовсе не из Рима? Опираясь на малоизученные источники, британский историк Питер Франкопан предлагает свой взгляд на эти события.

Алена Долецкая "Не жизнь, а сказка"

О чем может рассказать первый главный редактор русского Vogue, русского Interview легендарная московская красавица и femme fatale? Звезды и скромные люди, закадычные друзья и заклятые подруги, гении и злодеи, настоящие мужчины и хлюпики, исторические личности и пустозвоны - все они герои новой книги Алены Долецкой, решившейся на доверительную откровенность со своими читателями.