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Александр Скляр — это рок, группа «Ва-банкъ», сумасшедшая энергетика, четыре татуировки и отличное чувство юмора.

Текст: Евгения Шафранек

«На концерте всегда стараюсь создать определенную атмосферу и не играю заранее прописанные песни. Репертуар зависит от контакта с аудиторией. А он получается далеко не всегда сразу. И далеко не всегда получается таким, каким ты хочешь.

Самый правильный концерт, когда втаскиваешь аудиторию, незаметно от неё самой, в свою вселенную. А в ней ты можешь их направлять. И в идеальном случае, они должны плясать под твою дудку. Особенно, если музыка не развлекательная, а заставляет сопереживать, подумать о чём-то, получить необычный ракурс для своих размышлений.

Принципиальная разница между рок и поп-исполнителем в том, что рок-исполнитель почти всегда поёт свои песни. То есть отдает то, что сам пережил, сам написал и сам хочет этим поделиться. Поп-исполнитель почти всегда поёт чужие песни, в которых просто почувствовал поп-потенциал.

Почему мы, той генерации, той формации, а я всё-таки олдскул, приходили в рок-н-ролл? Мы хотели поделиться! Мы хотели выйти и сказать, что для на больно, важно или хорошо. И это, в той или иной степени, во всех нас осталось.

Песня не должна быть только искусством для ног. Она должна быть искусством, хотя бы частично, для ума и души.

Музыкант, как артист, начинается с первых десяти лет работы и с первой тысячи концертов.

Когда за плечами были десять лет в составе группы «Ва-Банкъ» и первая тысяча концертов, я стал человеком, который постиг тайны и принципы моего ремесла. И это была только первая ступенька...

В своё время меня зацепили Высоцкий, Галич, Окуджава. Это был не рок. Это авторская песня. И это было первично.

Первым серьёзным, артистическим опытом стал, как ни странно, Вертинский. Не отдельная песня, включённая в концерт, а целая программа, посвящённая Александру Николаевичу.

Высоцкий всегда существовал со мной параллельно. С того момента, как я слушал его песни на магнитофонной пленке, разбирал «на составные» и по ним учился играть на гитаре. И большинство его песен помню с детства. А вкус детства самый правильный.

Давно не слушаю музыку громко. Чтобы получить удовольствие от мелодии, не обязательно включать ее на максимум.

Не чувствую себя звездой. Считаю, что настоящий звёздный статус приобретается вне зависимости от желания артиста. И это дано, или не дано.

В знак первой инициации себя, как музыканта, сделал первую татуировку - змея, кусающая свой хвост, 17 цветов, символ пути - «неотвратимая судьба тебя всегда настигнет».

Что вы! Какой кокаин! Наш рок-н-ролл связан с нашими традициями. А наши традиции - это алкоголь. В 80-е годы в Москве не было никакой кокаиновой истории. Зато хороший алкоголь был всегда!

Меня до сих пор путают с Игорем Скляром. Раньше могло раздражать. Потом понял, что телевизионная популярность, конечно, гораздо больше, и стал относиться к путанице очень спокойно.

Когда были молодыми, все конкурировали со всеми. Ты же начинаешь, тебе же хочется быть лучшим. И это один из побудительных мотивов творчества - если уж быть, так быть первым.

У нас с сыном доверительные отношения. Но прийти к ним сложно. Воспитание детей вообще сложно. Но главное, как можно раньше установить с ними тёплые, доверительные отношения, а потом их поддерживать и развивать. Только тогда можно получить преданного друга, последователя и очень близкого по душе человека.

Моя профессия научила меня терпению и смиренности.

Терпение, потому что то, чем ты занимаешься, длинный забег. Ты не спринтер. Ты должен воспитывать в себе стайера. А смирение, потому что, как бы ты круто ни шёл, как бы ты ни выкладывался, ты должен понимать - всегда есть люди, которые больше тебя сделали и выше тебя поднялись. Не в смысле публичности. А по Гамбургскому счету.

Главное, не опоздать принять решение, кем ты хочешь быть в этой жизни. И если уже принял решение, постарайся идти по жизни, не изменяя ему. Я вовремя почувствовал свой путь и счастлив.»