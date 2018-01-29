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Вячеслав Полунин — настоящая легенда. Мим, режиссер, автор «сНежного шоу», создатель «Академии дураков», театра «Лицедеев» и клоун от Бога. Его шутки вне времени, вне пространства и вне эпохи.

Сам Вячеслав Иванович уверен: он занимается тем, что ускользает от слова. В Риге великий мастер уже завтра, 30 января, на сцене театра «Дайлес», представит свою «Снежную симфонию» - совместный проект с дирижером Гидоном Кремером на основное знаменитого «сНежного шоу».

Текст: Евгения Шафранек

«Чем больше лет спектаклю, тем лучше он становится. Хотя должно быть, наверное, наоборот. Думаю, мы затронули что-то очень магическое. То, что захватило и преображает нас. Особенно, когда подключается музыка. Буквально позавчера, стояла за кулисами и у меня дух захватывало, я не мог дышать! Насколько музыка гармонично вплелась в действо. Мне все время хотелось выбежать, и обнять Гидона на сцене. Да я даже танцевать начал!

У "сНежного Шоу" вообще нет возраста. Оно все время радует нас своими первыми, детскими шагами.

C одной стороны, «Академия дураков» – полная бестолочь и никаких принципов там нет. Но с другой стороны, попасть в нее практически, невозможно. Мы вообще не знаем, кто туда попадает и каким способом. Говорят, там есть какие-то принципы, три академика собираются и что-то там решают. Но я не разу их не видел вместе.

«Академия дураков» просто притягивает людей, которые хотят жить какой-то особенной жизнью.

Последнее время постоянно подходят дети и спрашивают: «Дедушка Мороз, а где подарки?» Поэтому мне все время приходится носить собой конфеты.

В планах на будущее ничего не делать. Каждый год обещаю себе, что буду отдыхать. Выдерживаю целый месяц, а потом хватаюсь за все проекты.

После того как я немного поработал в Санкт-Петербурге директором цирка, я уехал в Париж и поработал там садовником. Обустроил сад «Желтая мельница», примерно, минутах в сорока езды от центра Парижа. Это такой эксперимент - какой будет жизнь будущего.

Современный цирк во всём мире уже о себе заявил. Это прекрасные цирковые трупы во Франции, замечательный цирк Австралии и Канаде, но в России и Латвии с этим немного посложнее.

Дело в том, что старый цирк, достаточно мощный, заслуженный, имеющий огромное количество знаний и мастерства, никак не найдёт свою новую формулу существования. И мой питерский опыт показал, что нельзя соединять молодёжь и старую школу вместе. Надо дать возможность каждой школе двигаться по своей дороге.

Глубинный юмор не меняется, меняется только верхний слой воды. Налетела одна идея, потом другая, Это нормально,должны быть какие-то временные вещи, которые дают базу для основательных процессов. Но я н вижу, что юмор очень изменился за те годы, что я в профессии.

По крайней мере, то, что делаю я, люди как любили, так и продолжают любить. И таких людей становится все больше и больше. Ведь каждый хочет, чтобы юмор был с сердцем и от пуза гоготать совсем необязательно. Главное, чтобы в шутках не было пошлости, лжи и насилия. И такой тип юмора мы сознательно обходим.

У меня уже просят читать лекции о радости и счастье. На самом деле, радоваться надо простым вещам и постараться остаться ребёнком. Вот не взрослеть и все! Если всю жизнь рядом с тобой «ух, ты!», и ты на каждый поворот судьбы ты говоришь: «Ух, ты! Какая прекрасная жизнь!» - придет и все остальное.