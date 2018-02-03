Woman |

В художественном музее Рижская биржа с 27 января представлена выставка «Artistry. 100 лет польской скульптуры».

Анонс этой экспозиции вызвал шквал эмоций. Знатоки прекрасного были красноречивы. Самым лояльным отзывом было: Забирайте свой кошмар и толстую тётю у Академии художеств прихватите.

Тогда мы сами отправились в музей, чтобы составить собственное мнение. Погуляли в окружении работ Катаржины Кобро, Барбары Зброжины, Ежи Ярнушкевича и прочих панов Дубияшевых. Над чем-то задумались, от чего-то сбежали, но что-то привело в восторг.

Вот, например, Катаржина Кобро - выдающаяся русская и польская художница, скульптор-авангардист, ученица Малевича. Это классика жанра. В ее работа есть современное звучание, но еще нет грубого, пошлого, невероятного многозначного ничего, чем грешат художники нашего, 21 века.

А вот Ежи Ярнушкевич — один из самых известных польских художников 20 века. Тут соцреализм, геометрические формы, пространственные композиции и религиозные темы. Его самая известная работа — фигурка «Маленький повстанец», созданная в 1946 году. Работа была посвящена детям, участвовавшим в варшавском восстании против фашистских немцев в 1944 году. Но именно ее, что логично, в экспозиции нет.

Наибольший восторг гостей вызывает девушка с олененком. Это Диана, богиня охоты и природы, со своим вечным спутником - олененком. Последний, к слову, выглядит искусственно, а Диана выполнена искусно.

Польские художники обожают библейские сюжеты, поэтому здесь есть почерневший от горя Каин, который только что убил Авеля. Есть и очень символичный Авраам, за секунду до убийства своего сына. Очень символичный. Честно говоря, он пугает.

А вот красная фекалия посреди зала - это выдавленная из тюбика акриловая краска. Волосато-мохнатый дедушка - Дарвин, который выглядит как собственное потерянное звено. Ученый слепой, так как его взгляд направлен вглубь себя.

Зато работы неизвестных студентов школы в Закопане - исключительный восторг. Тонкая, филигранная резьба по дереву, которая подарила нам изумительной красоты скульптуры.

Видео-инсталляция - не для слабонервных. Ритуальная, ритмичная музыка и крайне неприятное изображение выгнало нас из комнаты за две минуты.

Как говорит Вита Бирзака, куратор выставки: "Надо быть открытым ко всему, что нам пытаются донести художники. Даже тогда, когда они это делают новыми или не очень традиционными способами. Зато у нас есть возможность увидеть, как развивалась и как менялась польская скульптура на протяжении почти ста лет."

Выставку организует Центр польской скульптуры в Ороньско в сотрудничестве с Художественным музеем Рижская Биржа, институтом Адама Мицкевича в Варшаве и при поддержке посольства Республики Польша в Риге и посвящена она 100-летней годовщине обретения Польшей независимости и основанию Латвийского государства. Как видим, повод грандиозный, организаторы серьезны, а экспозиция богата на предметы искусства.

«Artistry» – означает «мастерство, искусность, художественность». На выставке собраны работы от эпохи модернизма, то есть, с конца 19 века до наших дней. А дальше, наш любимый пресс-релиз: «Классическое повествование, современное формообразование, экзистенциальное течение времени, истинно ценное и гармоничное сосуществование разных столетий».

Весь этот чудесный набор слов и несколько десятков работ можно оценить до 15 апреля.