Woman |

В Латвийском национальном художественном музее выставлены работы Дайна Ринке. На четвертом этаже музея под её экспозицию выделен один из самых светлых залов. Тот неловкий момент, когда знатоки скучают по полотнам Рериха, а школьники больше разглядывают прозрачные полы, чем реальные полотна.

Выставка Дайны Ринке открыта до 31 марта и представляет собой отражение обычной, человеческой жизни 70-80-х годах. Латышская художница, чей расцвет творчества пришелся на 60-е годы 20 столетия. Считается, что она повлияла и на других латышских художников, но нам сложно судить. Мы же не настоящие сварщики.

Но факт в том, что в работах Дайны много скрытого смыла и... заказушности. Например, грядет очередной праздник, посвященный славе КПСС, и нужны картины на сельхоз тематику - Дайна пишет. Однако есть мнение, что Дайна сумела не только писать картины под заказ, но и не утратить свой индивидуальный стиль.

Лаконичность, символизм, модернизм, абстракционизм - это все свойственно работам Дайны. Но куратор выставки, Илзе Путниня, говорит о том, что приписать картинам Дайны определенный стиль довольно сложно. Все-таки автор говорит о не материальных вещах, что и привлекает зрителя.

Обратите внимание на повторяющиеся мотивы. Задачу отыскать нечто общее на полотнах можно поручить даже детям - это машины. Грузовые, легковые, сельхоз техника, главное, что все автомобили... стоят. Так художник видит стагнацию. Временами и безысходность. Безысходность ярко отражена в "Начало дня в трамвайно-троллейбусном депо" - ни рельс, ни движения и даже окна общественного транспорта затуманены.

Деревенские пейзажи - еще одна тема, которую так любит художница. Несмотря на то, что сама Дайна житель абсолютно городской, родители ее родом из деревни. Так что сельскую жизнь госпожа Ринке знает очень хорошо. Правда, на полотнах не конкретная деревня, а очень абстрактная. Просто деревня без адреса.

В релизе написано, что в работах Дайны есть метафизические нотки. Но мы не знаем, как они выглядят и как их искать. Может быть, вам повезет больше...