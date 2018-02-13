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Российский актер, педагог и продюсер Даниил Спиваковский впервые на телеэкранах появился в эпизодической роли в картине «Мигранты». А потом была театральная сцена, съемки в десятках фильмах и продюсирование фильма «Три дня с придурком», которую зрители оценили очень неоднозначно.

В Ригу Даниил приезжает в начале марта — на сцене театра «Дайлес» пройдет спектакль «Маленькая услуга от большого друга», где наш герой играет одну из главных ролей.

Текст: Евгения Шафранек

«Мы везём в Ригу замечательный спектакль. И для зрителя это возможность и посмеяться, и подумать о чём-то серьезном. История о том, как муж нанимает частного детектива, чтобы следить за женой, в которой он не до конца уверен.

Я играю частного детектива, который оказывается настоящим психотерапевтом. Именно он поможет запутавшимся супругам вновь объединиться. Пьеса замечательная и зритель обязательно задумается о себе, своей жини, любви, преданности и взаимопонимании.

Где бы я ни выходил на сцену, будь то Америка, Латвия или Россия, в зале сидит зритель, который знает русскую культуру, русский театр и русскую литературу. Поэтому нет никакой разницы, где выступать — зритель всегда чудесный.

Моя родина, конечно, Россия, но всей семьей мы каждое лето уезжаем в Черногорию. Эта страна стала вторым домом не только для нас, но и для наших детей.

Я живу в состоянии счастья. Это мое постоянное состояние. У меня есть замечательная жена, которую я люблю, трое замечательных детей, есть профессия, которую я выбрал и она приносит мне финансовую независимость, зрители, которые мне аплодируют... Это ли не счастье?!

Воспитание детей — очень ответственное и, наверное, самое сложное дело в жизни. Но мы пытаемся их растить в любви и ругаем или наставляем их только тогда, когда ошибка может привести к риску для жизни.

Важно, чтобы они умели любить близкого человека. Это навык, который приобретается с детства.

Я как был сумасшедшим отцом, там им и остался. Я живу для своих детей и для своей семьи. Все мои победы - для них. Я зарабатываю - для них. И как только у меня возникает свободная минута, я беру на себя все бытовые заботы.

С женой мы созваниваемся минимум пятьдесят раз в день. Мы знаем друг о друге всё, вплоть до того, какая шапочка надета на младшем и что поел старший. И находясь на другом конце света, я знаю о своей семье всё. Более того, даже самые простые решения мы принимаем вместе, например, во сколько детям лечь спать сегодня.

Я как педагог могу отличить человека, который способен от человека, который не способен. Но я был свидетелем, когда студенты, не имеющие дарования, делали из себя профессионалов. И видел большое количество действительно талантливых учеников, растративших свой потенциал из-за неспособности работать.

Рад тому, что меня, как актера, используют в разных амплуа. Я играл и негодяев, и преступников, и наивных , открытых, честных персонажей, как мой герой в «Маленькой услуге», такой, очень комедийный и немного недотёпа.

Мне нравилось лицедействовать еще в студенчестве. Стараюсь не растратить эту способность в себе

У меня нет конкретной мечты. Нет желания сыграть какую-то конкретную роль. А вот сыграть роль без слов, передать чувства, эмоции, характер персонажа, не используя слова, - очень хотелось бы. Что касается личной жизни, то хотел бы чаще бывать с семьёй, но наша профессия — кочевая. Ничего, дети подрастут, будут ездить со мной.

В нашей семье как-то появился и прижился девиз: у Спиваковских нет безвыходных ситуаций. Мы всегда найдем выход!».

_Фото: media.filmz.ru, sgubern.ru