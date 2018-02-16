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Инстаграм давно стал площадкой, где один фотошедевр старается победить другой фотошедерв. Мы собрали несколько аккаунтов, на которые непременно стоит подписаться, чтобы начинать утро с "Ух, ты!".

1. Евгения Русинова и ее рыжее счастье.

Сама Евгения пишет: "Я не блогер, у меня нет цели набрать подписчиков. Я здесь по душевному порыву." Ну что ж, прекрасный порыв. И прекрасно, что с нами им делятся.

2.Cеверный Мишка

Она же severny__mishka, она же "серебряных дел мастер" Инна, пожалуй, один из самых крутых аккаунтов такого жанра. Красивая женщина, дикие звери, какое-то прямо сплошное неистовство и беспросветное таинство. Рекомендуем, короче.

3. Берлинская блогер nastasia.life

Красное на красном, в красном, потому что красиво. Черт возьми, как она так снег снимает?! И не только снег, конечно.

4.Загадочная vi66nya

Айгуль из Москвы. И не лыком шита. Никаких телефонных картинок - только профессиональная техника, мощные вспышки и всевозможные лайф-хаки, которыми блогер щедро делится. Результаты можете оценить сами. Если что, это снято камерой Sony a7r m2, стоимость которой, примерно, 3000 EUR.

5.Еще одна московская фотограф - Кристина Макеева

У которой красиво все: от каруселей до лаванды и снега. (Как?! как, черт возьми, они его так фотографируют?!)

6. Конста Пункка

Первый мужчина в этом цветнике. И тут, конечно, все по-взрослому. Дикие звери, дикие птицы, дикая природа и дикий финский парень с телеобъективом наперевес.

7. Федерика

Итальянская чика и ее яркий, жизнелюбивый, позитивный инстаграм. Сама себя называет "итальянским ребёнком 90-х". Охотно верим. Немного завидуем.

8. "Живущая в мечтах" Катеван Гиоргадзе

В свои мечты уносит и подписчиков. Мы так поняли, что весь секрет в бантах.

9. Маруся Захарова - мама Захарки

Тоска по дому, тоска по снегу, желание всех срочно собрать за большим обеденным столом - именно такая атмосфера в этом инста-аккаунте.

10. Лина

Или lbtoma, "влюбленная в океан" художница принтов. У нее не так много подписчиков, но нам кажется, это просто вопрос времени.