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Художницу Вийю Целминю с трудом можно назвать латышским мастером. Сбежав в США еще во время Второй мировой войны, она осела в Нью-Йорке, где и творит по сей день.

В мире имя Вийи Целмини так же громко, как и имя, например, Марка Ротко. С той лишь разницей, что последний "обзавелся" на этнической родине музеем, а первая была незаслуженно забыта. Вот этот факт и постарался исправить Латвийский национальный художественный музей, собрав на пятом, купольном, этаже одиннадцать работ мастер, где вы и можете их посмотреть до 25 марта.

Считаете, что в ее манере отчетливо видны латышские национальные ноты. Именно наши художники очень любят писать моря. Вийя Целминя, правда, пишет, в основном океан, но кто там разберет на таком маленьком полотне.

11 работ - это собственная коллекция нашего музея. Какие-то работы покупались, другие были подарены самой Вией. И это первый раз, когда все они собраны и выставляются в одном месте. Приурочено событие к восьмидесятилетию художницы. Считается, что Вийя обладает особенной авторской манерой письма.

Все картины созданы при помощи простого карандаша и то, как выписана воа приводит в искренний восторг. Как работает мастер можно посмотреть в короткометражном фильме, который представлен тут же, рядом.

Вийя Целминя - это море, космос, океан и филигранная паутинка. Сходите, не пожалеете.