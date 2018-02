Woman |

В рамках 28-й Riga Fashion Week, которая пройдет с 19 по 23 марта, свои коллекции одежды сезона осень-зима 2018/2019 на главном подиуме RFW представят такие латвийские марки, как Narciss, Nóló, Katya Katya, Natalija Jansone, One Wolf, Cinnamon Concept, Talented и дебютант этого сезона – Bergs Privé. Еще один новичок - Public Makes Image - покажет свою коллекцию в формате вечеринки, QooQoo - во время открытия Недели моды, а Amoralle организует мероприятие только для прессы и байеров.

Nóló

Двукратный лауреат Латвийской премии в области моды и стиля, бренд Nóló, широко представлен на мировом рынке, в том числе в одной из мировых столиц моды – Милане, а также в различных бутиках других европейских городов. Начиная с этого сезона, коллекции латвийской марки будут доступны в престижном итальянском шоуруме Wivian's Factory. Более того, Nóló успешно начал работу в одном из лучших универмагов Прибалтики – Kaubamaja, расположенном в Таллинне.

Natalija Jansone

В свою очередь Наталия Янсоне успешно вышла на американский рынок, - коллекции латвийского дизайнера можно приобрести уже в 16 магазинах Соединенных Штатов. Не меньшим спросом одежда марки Natalija Jansone пользуется и бутиках Европы, России и Азии. Не останавливаясь на достигнутом, Наталия активно осваивает новые рынки. Следующая цель – Италия.

Amoralle

Команда бренда Amoralle только что вернулась из Парижа, где в рамках одной из самых престижных выставок бельевой индустрии Salon de la Lingerie презентовала свою новую коллекцию. В настоящий момент бренд активно готовится к своей первой презентации коллекции прет-а-порте в Нью-Йорке. Дизайнер Amoralle обещает удивить искушённую американскую публику изысканным и женственным дизайном.

Narciss

Бренд Narciss by Alise Trautmane впервые был представлен на Неделе моды в Нью-Йорке со своей коллекцией сезона осень-зима 2018/2019. Уже в скором времени эту коллекцию увидят и гости Рижской недели моды.

One Wolf

One Wolf – это всегда обилие новых идей и целей, которые отныне, за счет стремительно растущей команды, бренд сможет достигать еще быстрее. К одним из своих последних успешно реализованных проектов команда One Wolf относит акцию “See now, buy now”, которая прошла в рамках осеннего сезона Рижской недели моды.

Во время акции дизайнер бренда получила обратную связь от клиентов, что позволило наиболее точно учесть потребности и пожелания целевой аудитории для создания последующих коллекций. Кроме этого, One Wolf продолжает активное освоение новых рынков. На сегодняшний день коллекции бренда представлены также в магазинах и шоурумах Литвы и Эстонии.

Katyakatya (Shehurina)

Для грядущей Недели моды в Риге дизайнер Катя Шехурина (бренд Katya Katya) подготовила две коллекции: платья для невест и вечерние наряды для гостей свадебного торжества. Примечательно, что в настоящее время параллельно своей основной деятельности Катя выступает в роли художника по костюмам в театре Дайлес, работая над постановкой “Быть Кейей Гонда” (“Būt Kejai Gondai” – лат.). Премьера спектакля состоится 23 марта.

Cinnamon Concept

Сейчас команда Cinnamon Concept не только работает над созданием новой коллекции, которая будет вынесена на суд модной общественности на предстоящей Рижской недели моды, но и создает новый мужской парфюм, который, с точки зрения аромата, будет отвечать мировым парфюмерным тенденциям.

Talented

В основе успешного развития бренда Talented – принципы классической и военной эстетики. Из коллекции в коллекцию дизайнер бренда Индра Миклава остается верна единой стилевой линии, уделяет особое внимание силуэтам и характерным для марки деталям. Новая осенне-зимняя коллекция не станет исключением, а будет выдержана в свойственном для бренда направлении, дополненная новыми комбинациями и вариациями.

QooQoo

Бренд QooQoo продолжает удивлять смелыми идеями, при создании коллекции используя экстравагантные детали и аксессуары. Новую коллекцию бренда дополнит ранее нехарактерный для марки аксессуар - шарфы. Еще одна новинка ожидает поклонников марки уже этой весной, – ассортимент QooQoo будет дополнен купальниками.

Bergs Privé

У истоков основания бренда Bergs Privé, дебютанта грядущей Рижской недели моды, стоят три латвийских дизайнера: Агита Лесниеце, Юлия Васильева и Илзе Приеде-Клявиня. Осенне-зимняя коллекция сезона 2018/2019 Bergs Privé носит название "Гладиатор" и посвящена женщине - сильной творческой личности. В коллекции используется высококачественный текстиль из натуральных материалов, в числе которых латвийские шерстяные ткани наряду с пряжей из альпаки и шёлком.

Public Makes Image

Новый яркий проект, который динамично развивается и уже приобрёл положительный отклик у аудитории, а вместе с тем - базу лояльных клиентов. Public Makes Image предлагает как одежду собственного дизайна, так и коллекции одежды и обувь в уличном и урбанистическом стилях от известных европейских брендов.

Коллекции одежды прет-а-порте сезона осень-зима 2018/2019 будут представлены в рамках Рижской недели моды с 19 по 23 марта этого года.