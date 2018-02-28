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Юлия Ересько - художница и хозяйка арт-галереи MuseumLV & GrataJJ. Именно это творческое пространство на сегодняшний день можно считать самым популярным среди богемы и любителей искусства.

Юлия не только знакомит публику с работами современных художников (и, между прочим, совершенно бесплатно), но и дает возможность местным мастерам заявить о себе на международной арене, выставляя лучшие работы в галерее на берегу Женевского озера.

Текст: Евгения Шафранек

«Мой отец был художником и все свободное время посвящал творчеству. А я всегда была где-то рядом со своими карандашами... Видимо, так и созрело решение посвятить себя искусству.

Первое детское яркое воспоминание, точнее осознанная мысль, доползти с одного края дивана до другого. Даже цвет пледа на диване помню и план рассчёта траектории. И так отчётливо все, в красках.

Художник ищет себя всю жизнь. Потом находишь,осматриваешься, понимаешь, что это не предел и все начинаешь сначала.

Оценить работы художников невозможно, но очень интересно погружаться в творческий мир каждого автора, настраиваться на его волну и задавать вопросы себе и ему.

Если поймал вибрацию - творение тебя вдохновляет, если нет - ищешь причину. Но оба варианта - истории про оценку собственного «я».

Отбор для галереи - отдельная тема. Здесь необходим баланс между организацией интересной для зрителя экспозиции со своей историей и развитием сюжета и коммерческой стороной вопроса. Это сложно. И потому невероятно интересно.

Мы организуем по две выставки в месяц примерно. Все очень разные, все наши авторы отражают настроение текущего момента. Для каждой экспозиции готовим отдельную сценографию, отдельную историю и атмосферу для зрителя.

Творчество - самая быстрая и активная реакция на любые изменения, связанные с личным восприятием окружающей нас действительности. У каждого эта реакция разная. Кто-то создаёт медитативные образы, уходит в себя, другой наоборот, открыто обращается к зрителю.

Сейчас, судя по огромному количеству новых, аналитически ярких и просто красивых выставок, можно сделать вывод, что творческая атмосфера латвийского искусства бурлит, а следовательно, захватывает новые для себя пространства в умах и душах.

Знакомство с латвийским современным искусством можно начать с посещения самых актуальных последних выставок. Сегодня это и классика коллекции Mūkusalas Salons, и выставка «нашего всё» профессора LMA Алексея Наумова в Латвийском национальном художественном музее, и шикарные персональные выставки частных галерей. Ну и к нам загляните, например, посмотреть работы Артура Берзиньша или удивительную золотую паутину Надеждинского. Вот, с 17 марта открываем «Форштадтские истории» Инги Юровой. Будет очень красиво.

Как бы тривиально не звучало, писать вдохновляет желание знать и уметь больше, испытать себя, изучить себя, иногда с жуткими потерями и разочарованиями для себя, но это и означает - жить.

Идеальный день не должен быть похож на предыдущий. Но самый идеальный - когда с утра спать не хочется.

Мой личный секрет счастья - семья. Ну и ещё немного дурацкого оптимизма.

Моя гармония - это миг счастья. Когда прямо сейчас, прямо в данный момент, все идёт по плану: и в семье, и в душе, и в работе. Это смесь восторга и полного душевного равновесия. Но полную гармонию жду только в глубокой старости.

Поддерживать работу галереи и творить самой мне помогают широкая душа, безмерная наивность и любовь к окружающим. Шучу, конечно. Жить, творить и работать помогает тот самый дурацкий оптимизм.

Большая проблема, когда созданная тобой работа остаётся в поле зрения. Начинаешь мысленно ее улучшать. А вот когда труд уезжает далеко - расставаться просто.

Главное жизненное правило: «Делай, что должен и будь, что будет». А еще поcтараться никому не навредить собой.

Особо нет поводов для грусти. Вот только по ушедшим родителям конечно тоска искренняя.

Если бы не живопись, то... искусство сценографии, дизайн мебели, изучение языков, побольше детей, записки путешественника, Гималаи, исследование затопленных городов и прошлых цивилизаций.

Если бы я прожила еще полторы сотни лет, то стала бы экзобиологом на космическом, научно-исследовательском корабле.

Ощущаю себя женщиной рядом со своим любимым мужчиной вот уже тридцать лет. Тривиально, но факт. И очень благодарна ему за это. Потому что для любого мужчины семья - это отдельная каждодневная работа над собой.

В мужчине самое главное - чувство юмора. Все остальное можно себе напридумывать.

Раньше мир живописи был мужским. А потом сформировался и мир женского искусства. Это просто другой мир. Не хуже и не лучше. И замечательно, что он есть, потому что это даёт нам возможность изучать столь разные вселенные без помощи Фрейда и гугла.»