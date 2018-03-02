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Инна Давыдова, пианистка и концертмейстер, в феврале с гордостью отметила двадцать лет со дня создания Фонда Германа Брауна. На сегодня, фонд - один самых крупных частных музыкальных агентств. Под его эгидой по всей стране проходят концерты, лекции, семинары, а на сцену выходят звезды мировой величины.

Текст: Евгения Шафранек

«Горжусь тем, что за двадцать лет создала свою публику — это ядро, которое сформировалось с первым нашим музыкальным мероприятием. И это самое главное.

Есть огромное количество людей, которые не просто хранят верность, но выросли на наших концертах. Не потому что они были детьми, а потому что были менее осведомленными, менее чуткими, менее ориентированными в этом музыкальном мире. А благодаря нашей работе, стали настоящими меломанами.

Сейчас большинство организаторов концертов говорят, что публика стареет и новое поколение не испытывает интереса к академическим жанрам. Но нам удается привлечь молодежь и сохранмть баланс между поколениями. И это главное достижение, потому что достижение - это покорение какой-то вершины, какая-то мечта.

Наша афиша всегда была очень разнообразна, где наряду со звездами были и такие музыканты, которых здесь никто не знал. Я открыла неизвестные ранее в Латвии имена, жанры, направления и для себя, и для колелег, и для публики.

Кроме того, мы второй год проводим концерты-лекции для всей семьи в Латвийской ннациоанальной библиотеке. Туда приходят все поколения: от детей-дошкольников до бабушек. И все они полтора часа сидят и слушают. А мы стараемся сделать так увлекательно, чтобы и детям было не скучно, и родители не думали, что с ними сюсюкают.

Нельзя дать список произведений и заставить человека полюбить классику. Музыка действует на всех по-разному. Нет единого рецепта, как нет таблетки от всех болезней.

Но если говорить о маленьких слушателях, выбирать надо что-то понятное им. Например, музыкальный мультфильм, балет или живое исполнение само по себе. Кстати, когда играет музыкант — это производит очень сильное впечатление. И лучше пусть играют, чем поют. Как показывает практика.

Покажите детям музыкальный мультфильм «Сказки старого фортепиано» и тот, который я включаю в некоторые свои лекции - диснеевский мультфильм «Фантазия». Он гениален! Разные фрагменты, разный подход к музыке, абстрактные образы, которые настолько тонкие и ёмкие, что я смотрела его раз пятнадцать и каждый раз нахожу что-то новое для себя. Тот же «Щелкунчик» или «Вальс Спящей красавицы» представлены так зрелищно, что дают пищу для дальнейшей фантазии.

Разбудить в ребенке фантазию — очень важно. В любой хорошей музыке, будь то музыка барокко, классицизма или романтические произведения, он что-то определит и поймет. Просто эти произведения не должны быть длинными и очень громкими. Лишь бы не сидел с гаджетами. Потому что гаджет предлагает готовую пищу, а хорошая музыка провоцирует создавать свой мир и это уникальное свойство большого искусства.

Мы привыкли к постоянному шуму и дети перестают прислушиваться не только к окружающим, но и к себе. Если говорить тихим голосом и включать тихую музыку, это научит малышей прислушиваться сначала к музыке, к себе, а потом и к остальному миру. Эти рецепторы надо развивать и настраиваться на тонкие материи.

Глухих к музыке нет. Есть неразбуженные. Те, к кому не подобрали ключик. И причин может быть очень много. Например, они боятся оказаться лицом к лицу с самим собой. Ведь это порой бывает страшно. Если человек подозревает, что музыка может снять покровы, развернуть к себе и показать то, с чем он не готов встречаться, он просто выберет какой-то упрощенный вариант. Ту же попсу.

Я своим концертом могу достучаться до тех, кто пришел. А вот как бы мне достучаться до тех, кто еще не пришел? Это сложно.

В юности требуется одна музыка, а после тридцать — уже ругая. И бывает удивительный эффект, когда люди до тридцати слушали рок, а потом приходят к классике своим, извилистым путем.

Ты же не будешь в 60 лет махать зажигалкой? Можно, конечно, если это уже сродни профессионализму: «Я знаю все о роке от A до Я, езжу по всему миру за любимой группой и знаю каждый альбом». Но если ты просто слушатель, то приходит момент, когда хочется обратиться к мировым шедеврам классики. По крайней мере, мне так кажется.

Музыка гармонизирует и дает внутренний покой. Когда можно просто посидеть в красивой тишине. Это как поход в музей — пришел и перебираешь ощущения.»