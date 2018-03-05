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В Рижском музее декоартивного искусства и дизайна до 8 марта открыта выставка "100 предметов из Финляндии", посвященная, что логично, столетию Финляндии.

Финны решили не заморачиваться с полотнами и инсталляциями и представили нашей публике сто предметов быта - по предмету на каждый год независимости. Начиная от хлеба грубого помола 1917 года и до современной коробки для новорожденных - пособие от государства.

По сути, что мы знаем о Финляндии? Саамы, мумий тролль ну и бренд детской одежды Reima. На входе, не поленитесь, возьмите толстенный каталог, в котором каждый предмет датируется и имеет свою историю.

Например, есть кукла, "которая гуляла по улицам Выборга". В конце 20-х годов папа привез эту игрушку из Германии своей дочери Ирме. Девочка гуляла с ней по улицам родного города, а потом увезла ее из страны, когда пришлось эвакуироваться во время войны. Туфельки куклы стоптаны от долгих прогулок с хозяйкой.

Или вот саамский скейт. Сани-лохань. Дизайн 60-х годов прекрасно прижился и пользуется спросом и сейчас. Разве что само "корыто" стало чуть шире. Возможно, потому что дети стали чуть толще.

Известный дом "Футуро", созданный финскими архитекторами и ставший любимцем всех журналов дизайна и архитектуры вплоть до конца 70-х годов.

Есть, кстати, и вовсе удивительные предметы, например, шапка для защиты от падающих шишек. А вот отражатели в виде снежинок считаются национальной фишкой - их вид не менялся с 50-х годов.

Несмотря на то, что выставка носит характер, скорее, развлекательный, на нее стоит успеть сходить и лучше со своими детьми. Находить предметы, узнавать их историю - настоящий квест! И отдельное удовольствие - быстро читать финские имена.

Рижский музей декоративного искусства и дизайна

Рига, улица Скарню 10/20

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