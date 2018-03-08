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Сегодня 8 марта - женский праздник, женский день и день, когда миром правит прекрасный пол. Все тюльпаны города - наши. Наши мальчишки отвечают на самый сложный вопрос: "Как надо баловать женщину?"

Артем, 9 лет

"Нужно разузнать, что интересно женщине и постараться сделать сюрприз на эту тему. И еще нужно самому про это прочитать и рассказать ей что-то новое, что она еще не знает. Надо радовать часто, не только в праздник, чтоб она улыбалась почаще. И чтобы не уставала, надо предлагать помощь."

Максим, 7 лет

"Надо дарить цветы, конфеты, удивлять приятно. Еще надо помогать женщинам. Мамам, например, надо убирать посуду, всё подавать. Сестре надо помогать одеваться, найти ей пижаму какую она хочет, налить сок или воду, поиграть с ней, когда она хочет. А подругам надо дверь открывать, пропускать, помогать с уроками, если надо."

Аркадий, 13 лет

"Отвезти в Цветущий сад или на шопинг. Посмотреть вместе фильм и сделать массаж."

Александр, 18 лет

"Девушку надо радовать, но не баловать. Просто время от времени делать подарки: будь-то вкусный эклер или новый айфон."

Алекс, 5 лет

"Женщин надо любит и целовать. Можно подарить им куклы всякие, цветы, вещи, например, куртку или кофту, а еще очки или шампунь."

Ярослав, 5 лет

"Чтобы побаловать женщину, можно ей подарить цветы и помочь по дому, чтобы она не устала."

Лукас, 7 лет

"Баловать женщину - это дарить ей открытки, помады, бусы, картины, цветы, а лучше автомобиль!"

Доменик, 10 лет

"Н-у-у-у, там цветы дарить, подарки...дорогие подарки! А еще можно обнимать и целовать!"

Дамир, 8 лет

"Дать кучу денег! Куча - это когда хватает на айфон 7 или 8. И да, мам у меня есть пинджак? И челку мне поставишь?!"

Дан, 7 лет

"В садике девочкам нравится, когда с ними разговаривают. А женщине лучше налить вина, подарить цветы и куда-то сводить в красивое место!"

Кирилл, 7 лет

"Чтобы баловать женщину, нудно ей дарить цветы, красивые рисунки и дарить радость!"

Тимофей, 6 лет

"Если женщина еще маленькая, ну, девочка, то нужно делать открытки своими руками и целовать. А еще они любят, когда им рожицы корчишь. А если взрослая, то надо массаж делать. И в путешествия возить"

Даник, 12 лет

"Водить в рестораны, дарить цветы, что-то вкусненькое для неё готовить, если умеешь. Сводить её на фильм, который хочет посмотреть именно она. Погулять вечером в красивом парке. Некоторые девочки любят ходить по магазинам...Если любит, значит устраивать ей походы по магазинам за покупками. Косметику покупать, если ей нравиться макияж делать. Помогать по дому.... донести что-то тяжёлое."

Илья, 6 лет

"Это очень сложный вопрос....Смотреть с ней смешные сериалы, подарить что-то, сделать спектакль с мягкими игрушками (вот мама, ты уже улыбаешься!) Подарить кольцо, а летом вместе есть мороженое!"