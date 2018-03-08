Мэр Риги Нил Ушаков поздравил наших читательниц с праздником! (5)
Woman | 8 марта 2018 года, 11:24
Мэр Риги Нил Ушаков поздравил читательниц woman.mixnews.lv с 8 марта. Нам остается только соответствовать, быть нежными, хрупкими и вдохновлять!
"От всего сердца поздравляю наших любимых женщин с 8 марта! Желаю вам любви и здоровья, счастья и удачи, благополучия и радости! Именно вы вдохновляете нас на великие свершения и только благодаря вам мы стараемся сделать мир лучше. Пусть исполнятся все ваши мечты и желания!"
Спасибо, д о р о г о й Нил!
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молодцы нашли посимпатичнее, когда хотите доходит до вас глас народа
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Шел пятый год правления Вису Латвияй… Весна… Начали питаться голубями. Они вкусные и полезные. Кора деревьев пригодна в качестве приправы и заваривания чая. Давно хожу пешком, узнал очень много нового и интересного о своём городе и его архитектуре. На день рождения закололи дворняжку. На балконе висят вверх тормашками засоленные воробьи. Сам себе шью одежду. Узнал как плести лапти. Моюсь раз в месяц, разжигаем костер во дворе и греем в ведрах воду. Газ давно не по-карману и газовую трубу давно вырезали. Пару раз удалось поймать рыбу. Варю бражку и ставлю квас. Чайный гриб - тоже хорошо. Думаем с женой взять кредит на двоих и купить велосипед. Воздух в городе становится чище, редкие машины удивляют детвору. Город пустеет. Вчера видел, как мимо проезжал президент на своей карете. Собираемся натаскать с женой земли в квартиру и посадить картохи. Очень хочется картохи... Давно не ел этого изысканного блюда – картоха…. Вареной картохи… жареной… печёной... Говорят президент ест картоху каждый день, но мы с женой не верим, уж больно сказочно это звучит: картоха каждый день. С нетерпением ждем лета… Тараканов дома нет... Последнего съели еще в сентябре 2013 года... Комары к нам залетать боятся, наши вены всасывают их через их же хоботок! Перелётные птицы пролетают над моим городом только на высоте 12 000 метров, ниже боятся... народ допрыгивает! Жабы весной квакают только сидя глубоко под водой! Крысы ушли из города навсегда! Сегодня первый раз отварил шнурки, если как следуют посолить - похожи на спагетти (хотя, что такое спагетти не помнят даже старики...) Что это я разнылся… Ничего, еще потерпим. Главное только членство в ЕС и единственный государственный язык. Продержимся… Главное не дать захватить власть этим совкам, мигрантам и гражданским оккупантам . Скоро выборы… Мы с женой решили снова голосовать за патриотическую партию "Вису Латвияй"!
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