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Мэр Риги Нил Ушаков поздравил читательниц woman.mixnews.lv с 8 марта. Нам остается только соответствовать, быть нежными, хрупкими и вдохновлять!

"От всего сердца поздравляю наших любимых женщин с 8 марта! Желаю вам любви и здоровья, счастья и удачи, благополучия и радости! Именно вы вдохновляете нас на великие свершения и только благодаря вам мы стараемся сделать мир лучше. Пусть исполнятся все ваши мечты и желания!"