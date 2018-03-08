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Анатолий Белый — известный российский актер. У него масса ролей на сцене, но латвийский зритель знаком с ними хуже. Редко у нас гостит МХТ им.П.Чехова. Другое дело — кино. «Братья Карамазовы», «Шагал-Малевич», «Городские шпионы», «Олова и Александров» - всего более восьмидесяти картин, участие в которых принесли актеру и известность, и популярность и любовь зрителя.

Текст: Евгения Шафранек

Но в Риге Анатолий гостил в другом амплуа. Привез на нашу рижскую сцену поэтический вечер «Судеб связующая нить». Это и поэтические мини-фильмы, и стихотворения известных поэтов, и собственный артистический талант актера, и его магический, обаятельный голос в одном спектакле.

Получилось и хорошо ли получилось — оценил зритель, который вчера оказался в зале «Дома Москвы». Но что такое поднимать новый проект с нуля, погружаться в удивительный мир поэзии и не растерять себя, он нам и рассказал.

«Поэзия очень востребована. Духовный голод налицо и я его ощущаю на себе. Потому что народ одурел от низкопробной антрепризы, концертов Дениса Майданова, Лабоды и очень хочет, чтобы было что-то еще. А что-то еще — это поэзия.

Это то духовное лекарство, которое нам дано, но которое мы почему-то не используем или используем крайне редко.

Кинопоэзия — интерпретация поэзии через кино. В таком виде, чтобы визуальным образом, приблизить новое поколение к бесценному кладу. И если кто-то не берет в рук книг, окей, мы тогда «пойдем другим путем» и покажем, как могут звучать известные стихотворения в современном мире. Именно поэтому проект существует не только на сцене, но и в качестве небольших фильмов, которые мы выкладываем в социальные сети.

И мы сознательно отошли от чистого театра. Сколько человек придет на спектакль? Максимум тысяча. А наши видео смотря десятки и сотни тысяч человек. Для нас такой формат - выход на многомиллионную аудиторию. Поэтому мы выбрали жанр кино и претворяем туда поэзию, раскрываем ее там.

Такой проект не идет в ущерб собственно работе. Это дополнение. Моя отдушина. За теми горами неинтересных сериалов, сценарии которых я отметаю, легко можно оказаться в безвоздушном пространстве и вакууме. Чтобы этого не случилось и существует поэзия, куда я с удовольствием погружаюсь и кайфую там по полной программе.

Чтобы вам не показалось, что у меня все радужно, могу сказать: на сегодняшний день кинопоэзия не имеет финансовой поддержки. Это проект не коммерческий, а просветительский. Поэтому мы в постоянном поиске спонсоров и партнеров, пока наши чиновники еще не поняли, насколько это важно.

Проекту уже полтора года и запал еще есть, энтузиазм не иссяк и, надеюсь, не иссякнет еще долго. Видимо, я реалист с определенной долей романтизма.

Нырнув в этот проект, я стал еще более реалистичным. С меня спала очередная порция розовых очков.

Если говорить о рентабельности, то работа с поэзией основана на вдохновении. А вдохновение такая вещь, которая подойдет и благотворительному фонду, и большим корпорациям.

Но это, конечно, история про культуру, а не про деньги. И надо менять сознание людей, чтобы они поняли, что поэзия — бездонный кладезь.

Не стих выбирает настроение и не настроение — стих. Программа составляется на профессиональном уровне. Есть тема, есть автор, ищется режиссер и уже режиссер выбирает стихотворение, на которое у него родится тот или иной образ и обоюдно мы уже дорабатываем и выбираем актера. Это прекрасный, творческий процесс.

Направления у нас тоже разные и это определенно новый инструмент для изучения поэзии в школах. Три минуты включил, заразил и дал этот вау-эффект. И если после моего поэтического вечера , кто-то увлечется творчеством, скажем, Мандельштама — значит, все не зря.»

Фото: Евгения Шафранек, mixnews.lv, russia.tv, 24smi.org