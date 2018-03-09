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Куда сходить и что посмотреть на этих весенних выходных - в нашей подборке!

Детям: "Маленькая волшебная флейта"

Образовательный проект для всей семьи Латвийской национальной оперы. На музыку Моцарта. Новаторская постановка на латышском языке режиссера Марго Залите предназначена для семей с детьми от пяти лет.

10 марта в 12:00 и 15:00

Латвийская национальная опера

Рига, бульвар Аспазияз,3

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Гидон Кремер & Георгий Осокин

Всемирно известный скрипач Гидон Кремер и камерный оркестр "Kremerata Baltica" совместно с виртуозным пианистом Георгием Осокиным исполнят произведения Шопена и Мендельсона.

10 марта в 19:00

Дом Чернологовых

Рига, Ратушная площадь, 7 КУПИТЬ БИЛЕТ

"Похождения повесы"

Похождения повесы - это история о Томе Рейкуэле, который покидает верную ему Энн Трулав ради разгульной жизни в Лондоне.

10 марта в 19:00

Латвийская национальная опера

Рига, бульвар Аспазияз,3

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Детям: Художественная мастерская

Профессор ЛХА Алексей Наумов и Латвийский национальный художественный музей приглашают детей от 5 до 12 лет на творческую мастерскую "Иллюстрации для детей". Будем рисовать мелками и цветными карандашами. Мастерскую ведёт художник Алексей Наумов.

Латвийский национальный художественный музей

Рига, улица Кр.Валдемара, 10

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Две души. Куклы и вышивка из Санкт-Петербурга

"Две души" - удивительная выставка петербуржского гостя Светланы Гордей. "Куклы - это та же живопись, только "трехмерная"". Экспонаты приедут из частных коллекций, со всех концов света. Вместе с работами Светланы Гордей, мы увидим вышивку мамы художницы, Юлии Алешичевой.

Творческий Дворик "Кот в Мешке"

Рига, улица Вагнера, 14

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"Корсар"

"Корсар" впечатляет не только сложными хореграфическими сценами и танцами, включенными во все балетные конкурсы, но и яркостью постановок, многообразием и выразительностью образов, увлекательным сюжетом, отображающим картины из жизни пиратов, восточного базара, гарема и провозглашающим торжество любви, прошедшей через многие испытания.

11 марта в 15:00

Латвийская национальная опера

Рига, бульвар Аспазияз,3

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Выставка: Дайна Риньке. Живопись

Выставка Дайны Ринке открыта до 31 марта и представляет собой отражение обычной, человеческой жизни 70-80-х годах. Латышская художница, чей расцвет творчества пришелся на 60-е годы 20 столетия. Считается, что она повлияла и на других латышских художников.

Латвийский национальный художественный музей

Рига, улица Кр.Валдемара, 10

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Выставка: Artistry. 100 лет польской скульптуры

Как говорит Вита Бирзака, куратор выставки: "Надо быть открытым ко всему, что нам пытаются донести художники. Даже тогда, когда они это делают новыми или не очень традиционными способами. Зато у нас есть возможность увидеть, как развивалась и как менялась польская скульптура на протяжении почти ста лет."

Музей Рижская биржа Рига, Домская площадь, 6 ПОДРОБНЕЕ...

Выставка: Вия Целминя. Одиннадцать работ

Все картины созданы при помощи простого карандаша и то, как выписана воа приводит в искренний восторг. Как работает мастер можно посмотреть в короткометражном фильме, который представлен тут же, рядом.

Латвийский национальный художественный музей

Рига, улица Кр.Валдемара, 10

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Выставка: "Akroma"

"Akroma" – это объединение европейских художников, в состав которого входит около 50 человек, представляющих широкий спектр видов искусства – живопись, скульптуру, видео, инсталляции, графику, графический дизайн, перформанс, звук.

Выставочный зал Арсенал

Рига, улица Торня, 1

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Выставка: 100 предметов из Финляндии

Финны решили не заморачиваться с полотнами и инсталляциями и представили нашей публике сто предметов быта - по предмету на каждый год независимости. Начиная от хлеба грубого помола 1917 года и до современной коробки для новорожденных - пособие от государства.

Музей декоративного искусства и дизайна Рига, улица Скарню 10/20 ПОДРОБНЕЕ...

Выставка: Государство будущего

Мысли о том, каким мы увидим будущее, могут сильно отличаться от того, каким оно окажется в действительности. Тем не менее, о будущем люди думают намного больше, нежели о настоящем. Мечты о том, что настоящая жизнь – чуть ли не райская! – начнётся в скором будущем!

Выставочный зал Арсенал

Рига, улица Торня, 1

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Выставка: "Бесконечный пейзаж" Алексея Наумова

На протяжении своего сорокалетнего творческого пути Алексей Наумов убедительно закрепил индивидуальный почерк, который стал узнаваем для любого активного любителя искусства. Оценивая созданные им за последние 20 лет разнообразные пейзажи Латвии и чуть ли не всего мира, мастера нередко называют выдающимся латышским пленэристом современности.

Латвийский национальный художественный музей

Рига, улица Кр.Валдемара, 10

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