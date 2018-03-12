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Творческий дворик «Кот в мешке» открылся в Старом городе пару лет назад. Открывался как арт-галерея — авторские куклы, картины художников. Как и почему крошечное творческое пространство стало привлекать людей разномастных, но определенно талантливых,сейчас уже не вспомнишь. Стали захаживать музыканты, поэты, писатели со своими идеями и проектами. Постепенно галерея превратилась в настоящий творческий дворик.

Хозяйка арт-пространства, Ирина Буряченко, закончила школу в Таллине, училась на филфаке в Риге, работала в рекламном бизнесе в Москве и вот уже семь лет, как плотно обосновалась в нашей столице. С ее-то легкой руки мы и знакомимся с талантливыми людьми уже второй год.

Текст: Евгения Шафранек

«Название «Кот в мешке» родилось случайно. Дело в том, что мы сами не до конца знаем, что произойдет. Каждый наш проект — сюрприз не только для зрителя, но и для нас.

Вот буквально вчера пришел известный латышский композитор Адриан Кукувас и предложил музыкальный перфоманс. Музыкальное исполнение стихов Есенина. Его везде с этой идеей развернули, а у нас он нашел поддержку. Поэзия в музыке — разве это не чудесно?!

«Дворик» - точно не бизнес. К сожалению. Но ты по-другому начинаеш смотришь на мир. Мироздание вдруг начинает притягивать к тебе невозможное количество талантливых людей. И их много.

Я перестала слушать радио и смотреть телевизор. Я далека от политики и социальных проблем. Я окружила себя красотой и абстрагировалась от негатива. И это произошло как-то само собой. Никогда не думала: «Дай-ка окружу себя только красотой!» Так получилось.

Наш девиз: «Искусство не имеет национальности и границ». Я уверена, если что-нибудь и спасет мир, если что-нибудь, когда-нибудь сможет его спасти - это будет искусство.

С творческими людьми всегда можно договориться, если они не алкоголики. Пока везёт.

Мы ввели две традиции: аукционы и этнические вечера, посвященные истории и культуре тех народов, которые проживают на территории Латвии. Сейчас будет вечер армянской культуры, где гости расскажут о своих композиторах, обычаях, исполнят национальны песни. Ближе к Лиго пройдет вечер латышской культуры. А сколько еще впереди: русская, польская, украинская — на весь год хватит!

Мы всегда стараемся разнообразить программу мероприятий, чтобы привлечь разную аудиторию. И обычно получается. Но есть определенный костяк, который сложился сразу — интеллигенция среднего возраста. Это благодарная аудитория, которая поддерживает, приводит своих вторых половинок и старается ничего не пропускать.

И с каждым новым проектом, появляется какой-то новый зритель. Мне бы очень хотелось, чтобы жизнь в Риге кипела.

Летом еще откроется дворик под открытым небом, со столиками. Хочется, чтобы гости пришли туда, окунулись в мир прекрасного и хотя бы на час забыли о том, что происходит во внешнем мире.

Когда ты общаешься с таким невозможным количеством талантливых людей, кажется, что ты и сам становишься немного талантливей. Хотя, я ни петь, ни рисовать не умею. И пробовать не буду. Считаю, что это должны делать профессионалы.

За время работы с творческими людьми научилась терпению, внимательному отношению к людям и пониманию.

Каждый раз восторгаюсь, насколько талантлив може быть человек. Удивляюсь тому, что в любом возрасте можно начать делать что-то удивительное. Вот у нас выставка проходит — вышивка. Женщине уже восемьдесят лет, а она вдруг начала вышивать картина. Может быть, это выглядит немного наивно. Но это значит, что начинать никогда не поздно. И всегда можно успеть исполнить свои мечты, реализиваться.

Лучше вязать, вышивать или фотографировать, чем сидеть на кухне и заниматься голословной болтовней о политике.

Лично мне легче всегда работать с музыкантами, потому что моя мама музыкант и дирижер. Особенно, если речь идет о классических музыкантах.

Художники - они как великовозрастные дети. Особенно грузинские художники. Они требуют внимания, похвалы, поддержки, они всегда собой недовольны, всегда нервничают, теряют и находят вдохновения.

Пожилые художники вообще растеряны. У многих нет семьи, а значит, нет никого, кто мог бы им помочь продать картину или организовать выставку. Они завалены чудесными работами, которые никуда не уходят и все равно рисуют, рисуют и снова риусуют. А потом случается самое страшное: мастер уходит в небытие и эти работы отправляются вслед за ними. И это очень обидно. Мы, по мере возможности, стараемся помочь им выйти из этого вакуума.

Недавно поймала себя на мысли,что счастье заполняет тогда, когда я просто иду по парку и вдруг понимаю, что мне в этой жизни повезло. С родителями, семьей, работой.

Идеальное утро — это день. Шучу, конечно. Когда выспался, выпил чашечку кофе и никуда не надо торопиться. Когда приходишь в галерею и начинается хоровод людей, которым интересно то, что ты создал.

Мой девиз: жизнь — прекрасна и удивительна!»