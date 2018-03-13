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Это честные истории разводов наших, латвийских женщин. Каждая из них пережила свой опыт. У кого-то он драматичный. Кому-то повезло чуть больше.

Имена и возраст, разумеется, мы изменили. Некоторые еще бегают по судам, другим просто не хочется погружаться в воспоминания. Но как сказала одна участница: "Пишите, как есть, пусть другие женщины поймут: не всегда дело в них, иногда надо признать тот факт, что мужчина рядом с тобой никогда не изменится и от него надо бежать".

Записала: Евгения Шафранек

Ингрида, 41 года

"Моя история банальна. Сначала муж просто выпивал, потом выпивал и унижал. Эта резина долго тянулась, казалось, всё изменится. Ничего не изменилось.

Разошлись без скандала, тихо-мирно, дочка была совсем махонькой. Никто не бежал за мной и ребенком, никто умолял вернуться, никто не обещал золотых гор. Наверное, поэтому было проще уйти. Проще, но нелегко.

Сейчас не жалею о своём шаге. После развода жизнь существует! Только после развода выросли крылья и захотелось творить, только после развода я наконец-то занялась любимым делом. Cейчас у нас тёплые дружеские отношения. Пока он трезв.

Дочь общается с отцом, считает его мастером на все руки и никогда не слышала о нем плохого от меня.

Это очень важно, не впутывать в ваш развод детей. Сломанную детскую душу сложно вылечить даже во взрослом возрасте."

Сузанна, 42 года

"Я вышла замуж по большой любви. Через десять лет мои требования к партнеру изменились. Мне нужен был ответственный, инициативный мужчина, а не впадающий в уныние большой ребенок. А вот муж меняться не пожелал.

Не было ни скандалов со сценами ревности, ни кровожадных измен, у нас просто "завяли помидоры" - ушли чувства. Когда мы заметили, что из воркующей парочки превратились в надоедливых соседей, мы приняли обоюдное решение разойтись по-хорошему.

Первый год было сложно. Пришлось делить не только машину, телевизор и ребенка, но еще и общих друзей.

Через год стало понятно, что развод пошел мне на пользу: финансовая ситуация улучшилась (лишний рот исчез); здоровье поправилось (я бросила курить и занялась спортом); я научилась не тратить нервы по пустякам (переосмыслила жизненные ценности).

Прошло три года и я счастлива, как никогда. У ребенка есть и папа, и мама. С бывшим мужем общаемся по-дружески, и не только на тему сына. Получилось, что я избавилась от проблем и лишних расходов, а взамен получила друга, который всегда поможет выкинуть елку."

Ирина, 44 года

Долго думала, почему развелась. Наверное, толком и не любила. Так, по-настоящему, чтобы с ума сходить и в зобу дыхание сперло. Мне было 17, ему - 25 лет, когда мы познакомились.

Думаю, он заменил мне отца, которого у меня никогда не было. Любил, оберегал, заботился.

Я просто его внутренне переросла, а вместе с этим появилось недовольство браком, потом раздражение, а потом и любовник. Мы развелись. Вместе со свободой я получила кредит, отсутствие алиментов на дочь-школьницу, регулярные подставы от бывшего супруга и риск потерять квартиру.

О решении не жалею. Со временем оказалось, что когда женщина свободна и никого мучительно не ищет, ее обязательно найдет ее мужчина. Сегодня у меня семья, двое детей и я счастлива.

Оля, 32 года

"Муж мне изменил, когда я была в декрете со вторым ребёнком. Тот ужас беспомощности, который испытала тогда, останется со мной на всю жизнь. Время шло, но простить не смогла. Решила уйти. Развод был через нотариуса на условиях бывшего мужа.

Не повторяйте моих ошибок - все обещания, которые были сделаны в устной форме, никто не сдержал.

Прошло три года. Несмотря на ненависть, бесконечные суды и холодную войну с бывшим, я теперь счастлива: у меня есть любимая работа, я сама себя обеспечиваю, у меня прекрасные дети и я не оглядываюсь назад. Сейчас я живу, а не проживаю свою жизнь. Я стала сильнее и твёрдо стою на ногах."

Олеся, 38 лет

"Познакомились, стали встречаться. Через пару лет решили расстаться - слишком разные. Только решили, а я забеременела и мы остались вместе. Но изначальные проблемы, плюс неустроенность, плюс его проблемы с алкоголем дали о себе знать. Разъехались. Примириться не получилось. Только через полтора года развелись. Оба больше не создали семьи.

Муж повёл себя достойно, ни слова обо мне не сказал плохого за спиной, он просто ушёл в запой с головой. Лет пять не жалела о разводе. Было без него легче.

Но каждый раз, глядя на сына, жалею, что не смогла дать ему самое важное - семью.

Думаю, мы могли бы жить, если бы я дала ему больше уважения, а он мне - заботы и поддержки. Но я бы не смогла жить с пьющим мужчиной и разгребать проблемы."

Яна, 42 года

Мы были разными людьми, кардинально. Это сделало и его, и мою жизнь невыносимой. Иногда ведь люди работают над ошибками, а мы просто выплёскивали друг друга дерьмо.

Я не чувствовала себя женщиной. Меня постоянно втаптывали в грязь. "Ты жирная", "Ты тупая".

Он любил заложить за воротник. Дети ему от меня нужны не были, а сама я стала для него ошибкой.

Потом он сломал мне нос и после операции сказал: "Лучше бы я тебе зубы выбил, не так страшно." Это был конец. Я ничего не взяла. Ушла из дома с двумя чемоданами и ребёнком

Сейчас счастлива, потому что рядом со мной прекрасный мужчина, который меня любит, с которым все трудности мы преодолеваем вместе."

Илзе, 30 лет

"Мы с мужем расстались недавно, и не потому, что ссорились или не подходили друг другу. Мы были лучшими друзьями и очень ценили друг друга. Но иногда отношения становятся слишком родственными, особенно когда женщина привыкла заботиться о муже как о ребёнке и мужа это очень устраивает.

В какой-то момент осознала, что живу с очень близким и родным человеком, но не воспринимаю его как мужчину.

В такой ситуации даже целоваться становится очень трудно - не станешь же целовать в губы своего сына или брата. Сказать "нет" этому браку было невообразимо сложно - это значило осознанно потерять самого родного человека, потому что ни один мужчина не сможет переступить через эту обиду.

Можно было продолжать жить в этом браке до конца дней, и понять в восемьдесят лет, что любовь к мужчине прошла мимо, её не было, а было просто мирное, спокойное существование. Удобное, комфортное. Можно было выбрать и это. Но я не жалею о своём выборе."

Мария, 32 года

Неинтересная у нас история. Развелись по обоюдному согласию. Нам даже натариус не верила, говорила, что у нас фиктивный развод. И сейчас оба счастливы! Думаю, скоро начнём семьями дружить.

Варвара, 49 лет

"Ни разу ни секунды не жалела, что развелась, как бы ни было трудно поначалу. Я была инициатором и разводились мы несколько лет.

Не видела перспектив быть вместе - не было у меня мужа, а у детей отца. Был мальчик, которого устала погонять и подталкивать. Особенно крови попорчено было в борьбе за алименты. Даже судебные исполнители не помогли, алименты так и не платил. Я плюнула и направила всю эту энергию на развитие своей профессиональной деятельности.

На тот момент у меня не было ни денег, ни успехов в работе. Я тогда детям даже шоколадный сырок купить не могла. Но и тогда не пожалела о разводе.

Это единственный человек, который по сей день бесит меня больше всех на свете. И только по единственному поводу: когда он очередной раз подводит детей."