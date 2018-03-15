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В этот раз не будет иронии, сарказма, вольного парения духа и эстетического конформизма. Зато будет лаконичный и категорический восторг - Алексей Наумов, как всегда, без оговорок, крут!

Один из самых значимых, известных, востребованных и, между прочим, дорогих художников, по совместительству профессор Латвийской академии художеств. И если говорить о людях, которых Бог поцеловал в темечко, то Наумов - самый яркий тому пример. Например, еще школьником, мама привела его в художественную школу Розенталя, а он возьми, да и сдай вступительные экзамены без всякой подготовки.

Довлатов говорил, что талант настораживал, а гениальность порождала ужас. Так вот, это не про эту выставку. Здесь все талантливо, все гениально и все бесконечно прекрасно.

Но, ах, эти сложные пресс-релизы, которые могут спугнуть людей с неокрепшей душевной организацией. "Картины Наумова нельзя воспринимать как пассивную рефлексию", "Инструмент мастера динамичный и ответственный".

Говоря же простым языком, там можно поймать лето за хвост. Там яркие цвета. Насыщенные палитры. Изумительные панорамы. Это маленькое путешествие вокруг света: Америка, Италия, Франция, Латвия - все со своим пейзажем и все со своим характером.

Считается, что Наумов мастерски улавливает звук. Он пишет картину, а мы слышим шепотом влюбленных и шелест листьев. Трудно сказать. Но это и не так важно.

Возьмите с собой детей. В одном из залов сам художник оставил эскизы, которые можно разукрасить. А в темной, темной комнате, на темной, темной стене можно найти расписные тарелки и крошечные копии больших полотен - тоже руки мастера.

24 февраля - 8 апреля

Латвийский национальный художественный музей

Рига, Кр.Валдемара, 10

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