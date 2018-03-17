Woman |

Куда сходить и что посмотреть на этих весенних выходных - в нашей подборке!

Выставка картин Лиги Пурмале

Еще пару недель можно попасть на частную выставку картин Лиги Пурмале "Что в саду?". Утренний свет. Вечерний свет. Послеобеденные тени. Ночная тьма. Это все Лига писала из года в год. Источник света - окно, дверь, небо...И самое главное, у каждого из нас своя Лига - женственная, мечтательная, темпераментная, окутанная тайной, но для всех вместе она прекрасная художница.

Галеря Даугава

Рига, улица Аусекля, 1

ПОДРОБНЕЕ...



Ярмарка в квартале Калнциема

На базарчиках в квартале Калнциема каждую субботу латвийские крестьяне и кустарные производители предлагают покупателям местные лакомства, а ремесленники — уникальные изделия. Дети могут участвовать в бесплатных творческих мастерских и кататься на яркой карусели.

17 марта с 10:00 до 16:00

Квартал Калнциема

Рига, улица Калнциема, 35



Выставка "PetExpo 2018"

Международные выставки кошек и собак, демонстрации пород и шоу, соревнования собак, обширная экспозиция домашних животных и декоративных птиц, широкий выбор товаров и услуг для животных - все это ожидает посетителей выставки "PetExpo 2018"

17 и 18 марта с 10:00 до 18:00

Выставочный центр Кипсала

Рига, улица Кипсалас, 8

ПОДРОБНЕЕ...



Балет "Лебединое озеро"

«Лебединое озеро» - шедевр балетного искусства, неизменно с восторгом воспринимаемый публикой. В балете сочетается прекрасная музыка Чайковского и гениальная хореография М. Петипа и Л. Иванова.

17 марта в 19:00 Латвийская национальна опера

Рига, бульвар Аспазияс, 3

КУПИТЬ БИЛЕТ



Весеннее солнцестояние

Великий день, весеннее солнцестояние - это время, когда люди празднуют победу света над тьмой. В Этнографическом музее под открытым небом в этот день можно вернуться к старинным латышским традициям - катанию на качелях, яичным боям, крашению яиц, играм и песням.

18 марта с 10:00 до 16:00

Латвийский этнографический музей

Рига, Бривибас Гатве, 440

ПОДРОБНЕЕ...



Концерт DaGamba

Увлекательные музыкальные эксперименты DAGAMBA и творческие решения выстраивают мосты между разными музыкальными мирами - рок, поп и классическая музыка. Музыканты сочетают разные стили, а также придают классической музыке звучание и дыхание современности.

18 марта в 14:00

Концертный зал "Дзинтари"

Юрмала, улица Турайдас, 1

КУПИТЬ БИЛЕТ



Персональная выставка Инги Юровой

На этой выставке Инга Юрова документирует Ригу через архитектуру Московского форштадта. Самый глубокий слой восприятия выставки - это рассказы о людях, их судьбах, любви и смерти. Дома - это метафора, позволяющая говорить о временности всего сущего. Животные символизируют духовное измерение.

С 16 марта до 23 апреля

MuseumLV & Grata JJ

Рига, улица Пумпура, 2

