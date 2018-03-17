Куда сходить 17-18 марта: афиша на выходные
Куда сходить и что посмотреть на этих весенних выходных - в нашей подборке!
Выставка картин Лиги Пурмале
Еще пару недель можно попасть на частную выставку картин Лиги Пурмале "Что в саду?". Утренний свет. Вечерний свет. Послеобеденные тени. Ночная тьма. Это все Лига писала из года в год. Источник света - окно, дверь, небо...И самое главное, у каждого из нас своя Лига - женственная, мечтательная, темпераментная, окутанная тайной, но для всех вместе она прекрасная художница.
Галеря Даугава
Рига, улица Аусекля, 1
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Ярмарка в квартале Калнциема
На базарчиках в квартале Калнциема каждую субботу латвийские крестьяне и кустарные производители предлагают покупателям местные лакомства, а ремесленники — уникальные изделия. Дети могут участвовать в бесплатных творческих мастерских и кататься на яркой карусели.
17 марта с 10:00 до 16:00
Квартал Калнциема
Рига, улица Калнциема, 35
Выставка "PetExpo 2018"
Международные выставки кошек и собак, демонстрации пород и шоу, соревнования собак, обширная экспозиция домашних животных и декоративных птиц, широкий выбор товаров и услуг для животных - все это ожидает посетителей выставки "PetExpo 2018"
17 и 18 марта с 10:00 до 18:00
Выставочный центр Кипсала
Рига, улица Кипсалас, 8
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Балет "Лебединое озеро"
«Лебединое озеро» - шедевр балетного искусства, неизменно с восторгом воспринимаемый публикой. В балете сочетается прекрасная музыка Чайковского и гениальная хореография М. Петипа и Л. Иванова.
17 марта в 19:00
Латвийская национальна опера
Рига, бульвар Аспазияс, 3
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Весеннее солнцестояние
Великий день, весеннее солнцестояние - это время, когда люди празднуют победу света над тьмой. В Этнографическом музее под открытым небом в этот день можно вернуться к старинным латышским традициям - катанию на качелях, яичным боям, крашению яиц, играм и песням.
18 марта с 10:00 до 16:00
Латвийский этнографический музей
Рига, Бривибас Гатве, 440
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Концерт DaGamba
Увлекательные музыкальные эксперименты DAGAMBA и творческие решения выстраивают мосты между разными музыкальными мирами - рок, поп и классическая музыка. Музыканты сочетают разные стили, а также придают классической музыке звучание и дыхание современности.
18 марта в 14:00
Концертный зал "Дзинтари"
Юрмала, улица Турайдас, 1
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Персональная выставка Инги Юровой
На этой выставке Инга Юрова документирует Ригу через архитектуру Московского форштадта. Самый глубокий слой восприятия выставки - это рассказы о людях, их судьбах, любви и смерти. Дома - это метафора, позволяющая говорить о временности всего сущего. Животные символизируют духовное измерение.
С 16 марта до 23 апреля
MuseumLV & Grata JJ
Рига, улица Пумпура, 2