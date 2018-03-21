Рижская неделя моды: наш ответ Чемберлену и галактический колхоз

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Woman | 21 марта 2018 года, 21:43

Наш ответ Чемберлену, точнее Голливуду, на открытии Рижской модной недели. На вручение "Оскара" дамы пришли в черном, заявив о своем отношении к Вайнштейну, а наши звезды надели красное, чтобы сказать твёрдое "нет" сезонной серости.

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В этот раз фешн-тусовка собралась в атмосферных залах H2O6 - Центре архитектуры и медиа RISEBA, и модная неделя стартовала дружбой балтийских стран.

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Первыми на подиуме были представлены бренды Rebellionaires из Эстонии, LYLI by Lilija Larionova из Литвы и любимая латвийская марка QooQoo.

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Основанный в прошлом году бренд Rebellionaires создает одежду в стиле unisex, отдавая предпочтение уличному стилю.

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Лилия Ларионова представила новую дизайнерскую коллекцию, вдохновленную работами американского художника Джеффа Кунса.

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А местный бренд QooQoo не перестает удивлять публику. В своей новой коллекции QooQoo "Галактический колхоз" не без иронии, которая является отличительной чертой марки, передаст атмосферу 70-х годов.

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После "колхоза" детская мода отошла на второй план, но и маленькие модники смогли разбудить публику и получить свою порцию умиления, восхищения и аплодисментов.

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Paade Mode, Aristocrat Kids и Leny Tomy Factory - бессменная тройка снова на подиуме RFW.

Лушие фешн-луки на фешн-уике

Стилист Ольга Колотова и адвокат Лиене Стурайне

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Дизайнер Бруно Бирманис со спутницей

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Стилист и блогер Ярослав Барышников со спутником

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Президент Латвийской федерации моды Елена Страхова

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Экс-радиогейша Иева Адамс

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Фешн-блогер Алина Келлер

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Cтилист Юлия Вербицкая

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